https://ria.ru/20241115/lokomotiv-1984005874.html

В Ростове-на-Дону локомотив протаранил автобус

В Ростове-на-Дону локомотив протаранил автобус - РИА Новости, 15.11.2024

В Ростове-на-Дону локомотив протаранил автобус

Маневровый локомотив протаранил автобус без пассажиров в Ростове-на-Дону в границах станции Ростов-Товарный, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:42

2024-11-15T15:42

2024-11-15T15:42

происшествия

ростов-на-дону

северо-кавказская железная дорога

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Маневровый локомотив протаранил автобус без пассажиров в Ростове-на-Дону в границах станции Ростов-Товарный, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 06.16 мск на улице Орская в границах станции Ростов-Товарный Северо-Кавказской железной дороги. Водитель автобуса, который ехал без пассажиров, выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся маневровым локомотивом. "Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава нет", - сообщили в пресс-службе СКЖД, добавив, что по предварительным данным, пострадавших нет. В связи с этим Северо-Кавказская железная дорога призывает водителей "проявлять бдительность" при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.

https://ria.ru/20241011/poezda-1977511141.html

ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону, северо-кавказская железная дорога