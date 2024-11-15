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В Ростове-на-Дону локомотив протаранил автобус - РИА Новости, 15.11.2024
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15:42 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/lokomotiv-1984005874.html
В Ростове-на-Дону локомотив протаранил автобус
В Ростове-на-Дону локомотив протаранил автобус - РИА Новости, 15.11.2024
В Ростове-на-Дону локомотив протаранил автобус
Маневровый локомотив протаранил автобус без пассажиров в Ростове-на-Дону в границах станции Ростов-Товарный, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:42
2024-11-15T15:42
происшествия
ростов-на-дону
северо-кавказская железная дорога
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Маневровый локомотив протаранил автобус без пассажиров в Ростове-на-Дону в границах станции Ростов-Товарный, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 06.16 мск на улице Орская в границах станции Ростов-Товарный Северо-Кавказской железной дороги. Водитель автобуса, который ехал без пассажиров, выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся маневровым локомотивом. "Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава нет", - сообщили в пресс-службе СКЖД, добавив, что по предварительным данным, пострадавших нет. В связи с этим Северо-Кавказская железная дорога призывает водителей "проявлять бдительность" при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.
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происшествия, ростов-на-дону, северо-кавказская железная дорога
Происшествия, Ростов-на-Дону, Северо-Кавказская железная дорога
В Ростове-на-Дону локомотив протаранил автобус

В Ростове-на-Дону локомотив протаранил автобус без пассажиров

© Depositphotos.com / deyangeorgiev2Светофор на железной дороге
Светофор на железной дороге - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Depositphotos.com / deyangeorgiev2
Светофор на железной дороге. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Маневровый локомотив протаранил автобус без пассажиров в Ростове-на-Дону в границах станции Ростов-Товарный, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 06.16 мск на улице Орская в границах станции Ростов-Товарный Северо-Кавказской железной дороги. Водитель автобуса, который ехал без пассажиров, выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся маневровым локомотивом.
"Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава нет", - сообщили в пресс-службе СКЖД, добавив, что по предварительным данным, пострадавших нет.
В связи с этим Северо-Кавказская железная дорога призывает водителей "проявлять бдительность" при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуСеверо-Кавказская железная дорога
 
 
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