Появились подробности о бывшем хозяине квартиры в Лобне, где нашли арсенал
Бывший хозяин квартиры в Лобне умер, и дети продали жилплощадь, где был арсенал
© Фото : Глава Лобни | Анна Кротова/TelegramМесто происшествия, где в квартире жилого дома житель обнаружил противопехотную мину в Лобне
Место происшествия, где в квартире жилого дома житель обнаружил противопехотную мину в Лобне
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бывший хозяин жилища в подмосковной Лобне, где при ремонте обнаружили внушительный арсенал из снарядов, мин, гранат и патронов, умер, а его квартиру продали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Хозяин квартиры с арсеналом умер, его квартиру продали дети", - сказал собеседник агентства.
Накануне жилец дома в Лобне под полом квартиры нашел противопехотную мину. Саперы ее обезвредили и увезли на полигон для уничтожения, людей на время эвакуировали. Позже выяснилось, у этой квартиры недавно сменился владелец и новый хозяин во время ремонта при вскрытии пола обнаружил под ним целый склад с боеприпасами: гранаты, мины, патроны и снаряды.
Самый крупный арсенал времен войны был обнаружен на западе Москвы в конце июля 2017 года. Тогда в квартире многоэтажного жилого дома 39, корпус 1 на улице Крылатские Холмы саперы изъяли 80 снарядов, мин и гранат. Все боеприпасы были без взрывателей и взрывных веществ. По предварительным данным, все это принадлежало недавно умершему "черному копателю". Боеприпасы саперы вывезли на полигон для уничтожения. Обстоятельствами хранения в квартире арсенала занимались полиция и следователи.