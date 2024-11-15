https://ria.ru/20241115/lobnya-1983987572.html

Появились подробности о бывшем хозяине квартиры в Лобне, где нашли арсенал

Появились подробности о бывшем хозяине квартиры в Лобне, где нашли арсенал - РИА Новости, 15.11.2024

Появились подробности о бывшем хозяине квартиры в Лобне, где нашли арсенал

Бывший хозяин жилища в подмосковной Лобне, где при ремонте обнаружили внушительный арсенал из снарядов, мин, гранат и патронов, умер, а его квартиру продали,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:05

2024-11-15T15:05

2024-11-15T15:05

происшествия

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московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бывший хозяин жилища в подмосковной Лобне, где при ремонте обнаружили внушительный арсенал из снарядов, мин, гранат и патронов, умер, а его квартиру продали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Хозяин квартиры с арсеналом умер, его квартиру продали дети", - сказал собеседник агентства. Накануне жилец дома в Лобне под полом квартиры нашел противопехотную мину. Саперы ее обезвредили и увезли на полигон для уничтожения, людей на время эвакуировали. Позже выяснилось, у этой квартиры недавно сменился владелец и новый хозяин во время ремонта при вскрытии пола обнаружил под ним целый склад с боеприпасами: гранаты, мины, патроны и снаряды. Самый крупный арсенал времен войны был обнаружен на западе Москвы в конце июля 2017 года. Тогда в квартире многоэтажного жилого дома 39, корпус 1 на улице Крылатские Холмы саперы изъяли 80 снарядов, мин и гранат. Все боеприпасы были без взрывателей и взрывных веществ. По предварительным данным, все это принадлежало недавно умершему "черному копателю". Боеприпасы саперы вывезли на полигон для уничтожения. Обстоятельствами хранения в квартире арсенала занимались полиция и следователи.

https://ria.ru/20241115/lobnja-1983956346.html

https://ria.ru/20241115/mina-1983905446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, лобня, московская область (подмосковье), москва