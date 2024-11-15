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Появились подробности о бывшем хозяине квартиры в Лобне, где нашли арсенал - РИА Новости, 15.11.2024
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15:05 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/lobnya-1983987572.html
Появились подробности о бывшем хозяине квартиры в Лобне, где нашли арсенал
Появились подробности о бывшем хозяине квартиры в Лобне, где нашли арсенал - РИА Новости, 15.11.2024
Появились подробности о бывшем хозяине квартиры в Лобне, где нашли арсенал
Бывший хозяин жилища в подмосковной Лобне, где при ремонте обнаружили внушительный арсенал из снарядов, мин, гранат и патронов, умер, а его квартиру продали,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:05
2024-11-15T15:05
происшествия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бывший хозяин жилища в подмосковной Лобне, где при ремонте обнаружили внушительный арсенал из снарядов, мин, гранат и патронов, умер, а его квартиру продали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Хозяин квартиры с арсеналом умер, его квартиру продали дети", - сказал собеседник агентства. Накануне жилец дома в Лобне под полом квартиры нашел противопехотную мину. Саперы ее обезвредили и увезли на полигон для уничтожения, людей на время эвакуировали. Позже выяснилось, у этой квартиры недавно сменился владелец и новый хозяин во время ремонта при вскрытии пола обнаружил под ним целый склад с боеприпасами: гранаты, мины, патроны и снаряды. Самый крупный арсенал времен войны был обнаружен на западе Москвы в конце июля 2017 года. Тогда в квартире многоэтажного жилого дома 39, корпус 1 на улице Крылатские Холмы саперы изъяли 80 снарядов, мин и гранат. Все боеприпасы были без взрывателей и взрывных веществ. По предварительным данным, все это принадлежало недавно умершему "черному копателю". Боеприпасы саперы вывезли на полигон для уничтожения. Обстоятельствами хранения в квартире арсенала занимались полиция и следователи.
https://ria.ru/20241115/lobnja-1983956346.html
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происшествия, лобня, московская область (подмосковье), москва
Происшествия, Лобня, Московская область (Подмосковье), Москва
Появились подробности о бывшем хозяине квартиры в Лобне, где нашли арсенал

Бывший хозяин квартиры в Лобне умер, и дети продали жилплощадь, где был арсенал

© Фото : Глава Лобни | Анна Кротова/TelegramМесто происшествия, где в квартире жилого дома житель обнаружил противопехотную мину в Лобне
Место происшествия, где в квартире жилого дома житель обнаружил противопехотную мину в Лобне - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Глава Лобни | Анна Кротова/Telegram
Место происшествия, где в квартире жилого дома житель обнаружил противопехотную мину в Лобне
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бывший хозяин жилища в подмосковной Лобне, где при ремонте обнаружили внушительный арсенал из снарядов, мин, гранат и патронов, умер, а его квартиру продали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Хозяин квартиры с арсеналом умер, его квартиру продали дети", - сказал собеседник агентства.
Спасатели ГКУ МО Мособлпожспас эвакуировали жителей многоквартирного дома в Лобне, в котором был найден арсенал с боеприпасами - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Спасатели рассказали об арсенале боеприпасов, обнаруженном в Лобне
Вчера, 13:51
Накануне жилец дома в Лобне под полом квартиры нашел противопехотную мину. Саперы ее обезвредили и увезли на полигон для уничтожения, людей на время эвакуировали. Позже выяснилось, у этой квартиры недавно сменился владелец и новый хозяин во время ремонта при вскрытии пола обнаружил под ним целый склад с боеприпасами: гранаты, мины, патроны и снаряды.
Самый крупный арсенал времен войны был обнаружен на западе Москвы в конце июля 2017 года. Тогда в квартире многоэтажного жилого дома 39, корпус 1 на улице Крылатские Холмы саперы изъяли 80 снарядов, мин и гранат. Все боеприпасы были без взрывателей и взрывных веществ. По предварительным данным, все это принадлежало недавно умершему "черному копателю". Боеприпасы саперы вывезли на полигон для уничтожения. Обстоятельствами хранения в квартире арсенала занимались полиция и следователи.
Спасатели ГКУ МО Мособлпожспас эвакуировали жителей многоквартирного дома в Лобне, в котором был найден арсенал с боеприпасами - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Стало известно, как обезвреженная в Лобне мина оказалась в квартире
Вчера, 11:04
 
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