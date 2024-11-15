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Липецкие власти создадут паспорта здоровья для муниципалитетов - РИА Новости, 15.11.2024
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Липецкая область
 
11:55 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/lipetsk-1983915837.html
Липецкие власти создадут паспорта здоровья для муниципалитетов
Липецкие власти создадут паспорта здоровья для муниципалитетов - РИА Новости, 15.11.2024
Липецкие власти создадут паспорта здоровья для муниципалитетов
Власти Липецкой области намерены создать паспорта здоровья для муниципалитетов области, это позволит точнее оценивать состояние здоровья жителей региона и... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:55
2024-11-15T11:55
липецкая область
здоровье - общество
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Власти Липецкой области намерены создать паспорта здоровья для муниципалитетов области, это позволит точнее оценивать состояние здоровья жителей региона и выявлять проблемы, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с представителями здравоохранения Липецкой области. Глава региона пояснил, что основным в работе с паспортами будет системный мониторинг ключевых показателей состояния здоровья жителей муниципалитетов – таких, как рождаемость, средний доход, количество спортивных объектов и других. По мнению руководства здравоохранения региона, такой подход должен помочь оценить состояние здоровья жителей, а также выявить и устранить проблемные факторы, влияющие на него. Например выяснилось, что около 80 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 65 лет, живущих в Липецкой области, не проходят диспансеризацию по несколько лет. Именно эта возрастная группа особенно подвержена риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Губернатор Артамонов назвал статистику неутешительной и поручил запустить с 1 декабря программу по обследованию жителей из групп риска. Он также призвал мужчин и всех жителей региона ответственнее относиться к своему здоровью и регулярно проходить осмотры у врачей. "Настаиваю на массовой диспансеризации. Особенно мужчин из групп риска. Это недолго и это нужно вам и вашим близким. Сердце само по себе колоть не перестанет, а давление от листа подорожника не понизится. Вполне себе по-мужски – пройти диспансеризацию и продолжать заботиться о семье и детях, которым вы очень нужны", – сказал в обращении Артамонов. Кроме этого, губернатор обратил внимание членов правительства региона на доступность алкоголя и табака, предложив подумать над сокращением количества мест их продажи.
https://ria.ru/20240723/operatsii-1961503333.html
https://ria.ru/20240827/obrazovanie-1968751761.html
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здоровье - общество, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Здоровье - Общество, Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкие власти создадут паспорта здоровья для муниципалитетов

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиГубернатор Игорь Артамонов во время встречи с представителями здравоохранения Липецкой области
Губернатор Игорь Артамонов во время встречи с представителями здравоохранения Липецкой области - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Губернатор Игорь Артамонов во время встречи с представителями здравоохранения Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Власти Липецкой области намерены создать паспорта здоровья для муниципалитетов области, это позволит точнее оценивать состояние здоровья жителей региона и выявлять проблемы, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с представителями здравоохранения Липецкой области.
Глава региона пояснил, что основным в работе с паспортами будет системный мониторинг ключевых показателей состояния здоровья жителей муниципалитетов – таких, как рождаемость, средний доход, количество спортивных объектов и других. По мнению руководства здравоохранения региона, такой подход должен помочь оценить состояние здоровья жителей, а также выявить и устранить проблемные факторы, влияющие на него.
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Например выяснилось, что около 80 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 65 лет, живущих в Липецкой области, не проходят диспансеризацию по несколько лет. Именно эта возрастная группа особенно подвержена риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Губернатор Артамонов назвал статистику неутешительной и поручил запустить с 1 декабря программу по обследованию жителей из групп риска. Он также призвал мужчин и всех жителей региона ответственнее относиться к своему здоровью и регулярно проходить осмотры у врачей.
"Настаиваю на массовой диспансеризации. Особенно мужчин из групп риска. Это недолго и это нужно вам и вашим близким. Сердце само по себе колоть не перестанет, а давление от листа подорожника не понизится. Вполне себе по-мужски – пройти диспансеризацию и продолжать заботиться о семье и детях, которым вы очень нужны", – сказал в обращении Артамонов.
Кроме этого, губернатор обратил внимание членов правительства региона на доступность алкоголя и табака, предложив подумать над сокращением количества мест их продажи.
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