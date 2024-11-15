https://ria.ru/20241115/lipetsk-1983915837.html

Липецкие власти создадут паспорта здоровья для муниципалитетов

Липецкие власти создадут паспорта здоровья для муниципалитетов - РИА Новости, 15.11.2024

Липецкие власти создадут паспорта здоровья для муниципалитетов

Власти Липецкой области намерены создать паспорта здоровья для муниципалитетов области, это позволит точнее оценивать состояние здоровья жителей региона и... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T11:55

2024-11-15T11:55

2024-11-15T11:55

липецкая область

здоровье - общество

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Власти Липецкой области намерены создать паспорта здоровья для муниципалитетов области, это позволит точнее оценивать состояние здоровья жителей региона и выявлять проблемы, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с представителями здравоохранения Липецкой области. Глава региона пояснил, что основным в работе с паспортами будет системный мониторинг ключевых показателей состояния здоровья жителей муниципалитетов – таких, как рождаемость, средний доход, количество спортивных объектов и других. По мнению руководства здравоохранения региона, такой подход должен помочь оценить состояние здоровья жителей, а также выявить и устранить проблемные факторы, влияющие на него. Например выяснилось, что около 80 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 65 лет, живущих в Липецкой области, не проходят диспансеризацию по несколько лет. Именно эта возрастная группа особенно подвержена риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Губернатор Артамонов назвал статистику неутешительной и поручил запустить с 1 декабря программу по обследованию жителей из групп риска. Он также призвал мужчин и всех жителей региона ответственнее относиться к своему здоровью и регулярно проходить осмотры у врачей. "Настаиваю на массовой диспансеризации. Особенно мужчин из групп риска. Это недолго и это нужно вам и вашим близким. Сердце само по себе колоть не перестанет, а давление от листа подорожника не понизится. Вполне себе по-мужски – пройти диспансеризацию и продолжать заботиться о семье и детях, которым вы очень нужны", – сказал в обращении Артамонов. Кроме этого, губернатор обратил внимание членов правительства региона на доступность алкоголя и табака, предложив подумать над сокращением количества мест их продажи.

https://ria.ru/20240723/operatsii-1961503333.html

https://ria.ru/20240827/obrazovanie-1968751761.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, липецкая область, игорь артамонов