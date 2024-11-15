Рейтинг@Mail.ru
В Германии хотят отменить легализацию каннабиса до досрочных выборов - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/legalizatsiya-1984005685.html
В Германии хотят отменить легализацию каннабиса до досрочных выборов
В Германии хотят отменить легализацию каннабиса до досрочных выборов - РИА Новости, 15.11.2024
В Германии хотят отменить легализацию каннабиса до досрочных выборов
Фракция немецкого оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) собирается отменить закон о легализации каннабиса РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:42
2024-11-15T15:42
в мире
германия
бавария
украина
маркус зедер
кристиан линднер
хдс/хсс
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Фракция немецкого оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) собирается отменить закон о легализации каннабиса до досрочных выборов, заявил депутат Александр Тром. Как указывает газета Welt, фракция планирует принять и отменить ряд законопроектов до проведения досрочных выборов в феврале 2025 года. По словам Трома, речь идет о "неотвратимо" важных законах, среди них - легализация каннабиса. "Закон о легализации каннабиса нанес огромный ущерб здоровью нашего населения, нашей молодежи и нашей внутренней безопасности. Мы сталкиваемся с отчетливо возросшей преступностью в сфере наркотиков... Мы хотим... отменить этот закон о легализации", - заявил он в интервью газете Welt. В марте 2024 года, несмотря на критику представителей ряда земель и врачебного сообщества, через бундесрат прошел одобренный ранее бундестагом законопроект о легализации и декриминализации каннабиса, в рамках которого с 1 апреля разрешено хранить и выращивать этот наркотик. Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подверг резкой критике легализацию каннабиса в Германии и пообещал ограничить действие нового закона в его федеральной земле. Закон был также раскритикован рядом врачебных объединений и оппозицией, которые считают, что легализация лишь усугубит проблему наркомании в стране. В августе более половины населения Германии высказались против планов легализации каннабиса, о чем свидетельствовали данные опроса института Forsa. Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначен 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
https://ria.ru/20240614/bild-1952922909.html
https://ria.ru/20240817/kannabis-1966780418.html
германия
бавария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_2f83faca07ef828f8c0e22c02a377167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, бавария, украина, маркус зедер, кристиан линднер, хдс/хсс, welt
В мире, Германия, Бавария, Украина, Маркус Зедер, Кристиан Линднер, ХДС/ХСС, Welt
В Германии хотят отменить легализацию каннабиса до досрочных выборов

В Германии ХДС/ХСС хочет отменить закон о легализации каннабиса до выборов

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг ФРГ
Флаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Флаг ФРГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Фракция немецкого оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) собирается отменить закон о легализации каннабиса до досрочных выборов, заявил депутат Александр Тром.
Как указывает газета Welt, фракция планирует принять и отменить ряд законопроектов до проведения досрочных выборов в феврале 2025 года. По словам Трома, речь идет о "неотвратимо" важных законах, среди них - легализация каннабиса.
Полицейские в Германии - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Полиция Германии изъяла крупнейшую партию кокаина в истории страны
14 июня, 15:24
"Закон о легализации каннабиса нанес огромный ущерб здоровью нашего населения, нашей молодежи и нашей внутренней безопасности. Мы сталкиваемся с отчетливо возросшей преступностью в сфере наркотиков... Мы хотим... отменить этот закон о легализации", - заявил он в интервью газете Welt.
В марте 2024 года, несмотря на критику представителей ряда земель и врачебного сообщества, через бундесрат прошел одобренный ранее бундестагом законопроект о легализации и декриминализации каннабиса, в рамках которого с 1 апреля разрешено хранить и выращивать этот наркотик.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подверг резкой критике легализацию каннабиса в Германии и пообещал ограничить действие нового закона в его федеральной земле. Закон был также раскритикован рядом врачебных объединений и оппозицией, которые считают, что легализация лишь усугубит проблему наркомании в стране. В августе более половины населения Германии высказались против планов легализации каннабиса, о чем свидетельствовали данные опроса института Forsa.
Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначен 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге.
В случае выражения Шольцу доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
На Украине медицинский каннабис будут продавать без ограничений по возрасту
17 августа, 16:17
 
В миреГерманияБаварияУкраинаМаркус ЗедерКристиан ЛинднерХДС/ХССWelt
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала