https://ria.ru/20241115/legalizatsiya-1984005685.html

В Германии хотят отменить легализацию каннабиса до досрочных выборов

В Германии хотят отменить легализацию каннабиса до досрочных выборов - РИА Новости, 15.11.2024

В Германии хотят отменить легализацию каннабиса до досрочных выборов

Фракция немецкого оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) собирается отменить закон о легализации каннабиса РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:42

2024-11-15T15:42

2024-11-15T15:42

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Фракция немецкого оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) собирается отменить закон о легализации каннабиса до досрочных выборов, заявил депутат Александр Тром. Как указывает газета Welt, фракция планирует принять и отменить ряд законопроектов до проведения досрочных выборов в феврале 2025 года. По словам Трома, речь идет о "неотвратимо" важных законах, среди них - легализация каннабиса. "Закон о легализации каннабиса нанес огромный ущерб здоровью нашего населения, нашей молодежи и нашей внутренней безопасности. Мы сталкиваемся с отчетливо возросшей преступностью в сфере наркотиков... Мы хотим... отменить этот закон о легализации", - заявил он в интервью газете Welt. В марте 2024 года, несмотря на критику представителей ряда земель и врачебного сообщества, через бундесрат прошел одобренный ранее бундестагом законопроект о легализации и декриминализации каннабиса, в рамках которого с 1 апреля разрешено хранить и выращивать этот наркотик. Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подверг резкой критике легализацию каннабиса в Германии и пообещал ограничить действие нового закона в его федеральной земле. Закон был также раскритикован рядом врачебных объединений и оппозицией, которые считают, что легализация лишь усугубит проблему наркомании в стране. В августе более половины населения Германии высказались против планов легализации каннабиса, о чем свидетельствовали данные опроса института Forsa. Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначен 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.

https://ria.ru/20240614/bild-1952922909.html

https://ria.ru/20240817/kannabis-1966780418.html

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в мире, германия, бавария, украина, маркус зедер, кристиан линднер, хдс/хсс, welt