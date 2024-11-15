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Лавров прокомментировал призывы в странах ЕС к диалогу с Россией - РИА Новости, 15.11.2024
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20:43 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/lavrov-1984076967.html
Лавров прокомментировал призывы в странах ЕС к диалогу с Россией
Лавров прокомментировал призывы в странах ЕС к диалогу с Россией - РИА Новости, 15.11.2024
Лавров прокомментировал призывы в странах ЕС к диалогу с Россией
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал звучащие в последнее время призывы в странах ЕС и НАТО к диалогу с Москвой, предположив, что люди, которые... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T20:43
2024-11-15T20:43
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АБУ-ДАБИ, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал звучащие в последнее время призывы в странах ЕС и НАТО к диалогу с Москвой, предположив, что люди, которые озвучивают такие призывы, не до конца потеряны как политики. Во время пресс-подхода министру был задан вопрос о том, что стоит за все чаще звучащими в странах ЕС и НАТО призывами к диалогу с Москвой, хотя ранее все отрицали такую возможность. "Значит, они как политики не до конца потеряны, наверное", - предположил Лавров, отвечая на этот вопрос.
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в мире, москва, россия, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Москва, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Лавров прокомментировал призывы в странах ЕС к диалогу с Россией

Лавров: люди в ЕС, призывающие к диалогу с Россией, не потеряны как политики

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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АБУ-ДАБИ, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал звучащие в последнее время призывы в странах ЕС и НАТО к диалогу с Москвой, предположив, что люди, которые озвучивают такие призывы, не до конца потеряны как политики.
Во время пресс-подхода министру был задан вопрос о том, что стоит за все чаще звучащими в странах ЕС и НАТО призывами к диалогу с Москвой, хотя ранее все отрицали такую возможность.
"Значит, они как политики не до конца потеряны, наверное", - предположил Лавров, отвечая на этот вопрос.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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