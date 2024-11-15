https://ria.ru/20241115/lavrov-1984075200.html

Лавров высказался о целях размещения ПРО США в Европе

Лавров высказался о целях размещения ПРО США в Европе - РИА Новости, 15.11.2024

Лавров высказался о целях размещения ПРО США в Европе

Оценки России относительно целей размещения американских систем противоракетной обороны в Европе полностью оправдываются, это попытка создать преимущества в... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T20:31

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2024-11-15T20:32

россия

иран

европа

сергей лавров

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АБУ-ДАБИ, 15 ноя - РИА Новости. Оценки России относительно целей размещения американских систем противоракетной обороны в Европе полностью оправдываются, это попытка создать преимущества в противостоянии с Москвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя открытие базы ПРО США в Польше. "Оправдываются наши оценки 10-15-летней давности, когда американцы вышли из Договора противоракетной обороны и сказали, что будут размещать соответствующие позиционные районы в европейских странах. Говорили, что у них единственная цель - защищаться от Ирана, еще и от КНДР", - сказал министр журналистам. "Мы, анализируя их планы, говорили сразу, что это не имеет отношения к Ирану, это попытка создать односторонние преимущества в противостоянии с Россией, нагнетании напряженности, проведения курса на сдерживание России. Наши оценки полностью оправдываются", - добавил он.Американская база противоракетной обороны Aegis официально открыта 13 ноября в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией.Президент Польши Анджей Дуда заявил, что американская база противоракетной обороны в Редзиково направлена против России. По словам Дуды, изначально предполагалось, что база ПРО в Редзиково строится для противостояния противодействия потенциальному ракетному нападению Ирана.

https://ria.ru/20241104/lavrov-1981771103.html

россия

иран

европа

польша

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россия, иран, европа, сергей лавров, в мире, польша, анджей дуда