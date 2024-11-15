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Лавров высказался о целях размещения ПРО США в Европе - РИА Новости, 15.11.2024
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20:31 15.11.2024 (обновлено: 20:32 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/lavrov-1984075200.html
Лавров высказался о целях размещения ПРО США в Европе
Лавров высказался о целях размещения ПРО США в Европе - РИА Новости, 15.11.2024
Лавров высказался о целях размещения ПРО США в Европе
Оценки России относительно целей размещения американских систем противоракетной обороны в Европе полностью оправдываются, это попытка создать преимущества в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T20:31
2024-11-15T20:32
россия
иран
европа
сергей лавров
в мире
польша
анджей дуда
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АБУ-ДАБИ, 15 ноя - РИА Новости. Оценки России относительно целей размещения американских систем противоракетной обороны в Европе полностью оправдываются, это попытка создать преимущества в противостоянии с Москвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя открытие базы ПРО США в Польше. "Оправдываются наши оценки 10-15-летней давности, когда американцы вышли из Договора противоракетной обороны и сказали, что будут размещать соответствующие позиционные районы в европейских странах. Говорили, что у них единственная цель - защищаться от Ирана, еще и от КНДР", - сказал министр журналистам. "Мы, анализируя их планы, говорили сразу, что это не имеет отношения к Ирану, это попытка создать односторонние преимущества в противостоянии с Россией, нагнетании напряженности, проведения курса на сдерживание России. Наши оценки полностью оправдываются", - добавил он.Американская база противоракетной обороны Aegis официально открыта 13 ноября в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией.Президент Польши Анджей Дуда заявил, что американская база противоракетной обороны в Редзиково направлена против России. По словам Дуды, изначально предполагалось, что база ПРО в Редзиково строится для противостояния противодействия потенциальному ракетному нападению Ирана.
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россия, иран, европа, сергей лавров, в мире, польша, анджей дуда
Россия, Иран, Европа, Сергей Лавров, В мире, Польша, Анджей Дуда
Лавров высказался о целях размещения ПРО США в Европе

Лавров: оценки РФ относительно размещения ПРО США в Европе оправдываются

© Фото : U.S. Navy/Eichenlaub MatthiasБаза ПРО Aegis в Польше
База ПРО Aegis в Польше - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : U.S. Navy/Eichenlaub Matthias
База ПРО Aegis в Польше. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 15 ноя - РИА Новости. Оценки России относительно целей размещения американских систем противоракетной обороны в Европе полностью оправдываются, это попытка создать преимущества в противостоянии с Москвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя открытие базы ПРО США в Польше.
"Оправдываются наши оценки 10-15-летней давности, когда американцы вышли из Договора противоракетной обороны и сказали, что будут размещать соответствующие позиционные районы в европейских странах. Говорили, что у них единственная цель - защищаться от Ирана, еще и от КНДР", - сказал министр журналистам.
"Мы, анализируя их планы, говорили сразу, что это не имеет отношения к Ирану, это попытка создать односторонние преимущества в противостоянии с Россией, нагнетании напряженности, проведения курса на сдерживание России. Наши оценки полностью оправдываются", - добавил он.
Американская база противоракетной обороны Aegis официально открыта 13 ноября в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что американская база противоракетной обороны в Редзиково направлена против России. По словам Дуды, изначально предполагалось, что база ПРО в Редзиково строится для противостояния противодействия потенциальному ракетному нападению Ирана.
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