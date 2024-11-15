https://ria.ru/20241115/lavrov-1984049184.html

Лавров обсудил с экс-премьером Ливана обстановку в республике

Лавров обсудил с экс-премьером Ливана обстановку в республике - РИА Новости, 15.11.2024

Лавров обсудил с экс-премьером Ливана обстановку в республике

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в Абу-Даби с бывшим премьером Ливана Саадом Харири обстановку в республике и вокруг нее, российская сторона подтвердила свою... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T18:01

2024-11-15T18:01

2024-11-15T18:01

в мире

ливан

россия

абу-даби

сергей лавров

саад харири

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в Абу-Даби с бывшим премьером Ливана Саадом Харири обстановку в республике и вокруг нее, российская сторона подтвердила свою неизменную позицию в поддержку единства Ливана, сообщается на сайте ведомства. "В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся обстановке в Ливане и вокруг него. С российской стороны была выражена солидарность с дружественным ливанским народом в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями городов и деревень в результате неизбирательных израильских ракетно-бомбовых ударов", - говорится в сообщении. Отмечается, что Лавров подтвердил неизменную позицию России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана. "При этом была акцентирована востребованность консенсусных решений непростых вопросов национальной повестки дня самими ливанцами без внешнего вмешательства", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241113/livan-1983443426.html

ливан

россия

абу-даби

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в мире, ливан, россия, абу-даби, сергей лавров, саад харири