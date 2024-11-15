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Лавров обсудил с экс-премьером Ливана обстановку в республике - РИА Новости, 15.11.2024
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18:01 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/lavrov-1984049184.html
Лавров обсудил с экс-премьером Ливана обстановку в республике
Лавров обсудил с экс-премьером Ливана обстановку в республике - РИА Новости, 15.11.2024
Лавров обсудил с экс-премьером Ливана обстановку в республике
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в Абу-Даби с бывшим премьером Ливана Саадом Харири обстановку в республике и вокруг нее, российская сторона подтвердила свою... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:01
2024-11-15T18:01
в мире
ливан
россия
абу-даби
сергей лавров
саад харири
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в Абу-Даби с бывшим премьером Ливана Саадом Харири обстановку в республике и вокруг нее, российская сторона подтвердила свою неизменную позицию в поддержку единства Ливана, сообщается на сайте ведомства. "В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся обстановке в Ливане и вокруг него. С российской стороны была выражена солидарность с дружественным ливанским народом в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями городов и деревень в результате неизбирательных израильских ракетно-бомбовых ударов", - говорится в сообщении. Отмечается, что Лавров подтвердил неизменную позицию России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана. "При этом была акцентирована востребованность консенсусных решений непростых вопросов национальной повестки дня самими ливанцами без внешнего вмешательства", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241113/livan-1983443426.html
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в мире, ливан, россия, абу-даби, сергей лавров, саад харири
В мире, Ливан, Россия, Абу-Даби, Сергей Лавров, Саад Харири
Лавров обсудил с экс-премьером Ливана обстановку в республике

Лавров обсудил с экс-премьером Ливана Харири ситуацию в республике и вокруг нее

© Фото : Мария Захарова/TelegramГлава МИД РФ Сергей Лавров и бывший премьер Ливана Саад Харири во время встречи в Абу-Даби
Глава МИД РФ Сергей Лавров и бывший премьер Ливана Саад Харири во время встречи в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Глава МИД РФ Сергей Лавров и бывший премьер Ливана Саад Харири во время встречи в Абу-Даби
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в Абу-Даби с бывшим премьером Ливана Саадом Харири обстановку в республике и вокруг нее, российская сторона подтвердила свою неизменную позицию в поддержку единства Ливана, сообщается на сайте ведомства.
"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся обстановке в Ливане и вокруг него. С российской стороны была выражена солидарность с дружественным ливанским народом в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями городов и деревень в результате неизбирательных израильских ракетно-бомбовых ударов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Лавров подтвердил неизменную позицию России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана.
"При этом была акцентирована востребованность консенсусных решений непростых вопросов национальной повестки дня самими ливанцами без внешнего вмешательства", - добавляется в сообщении.
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В миреЛиванРоссияАбу-ДабиСергей ЛавровСаад Харири
 
 
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