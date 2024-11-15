У Касьянова* могут отобрать квартиру за 700 миллионов рублей, пишут СМИ
Mash: у экс-премьера Касьянова могут отобрать квартиру в Москве
Михаил Касьянов*. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. У бывшего председателя правительства России Михаила Касьянова* могут отобрать его пятикомнатную квартиру в центре Москвы, пишет Telegram-канал Mash.
"О том, что жилище было казенным, узнали "Ветераны России" и потребовали от Генеральной прокуратуры изъять квадратные метры в пользу государства", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что эту квартиру бывшему премьеру выделили как служебную в начале нулевых. Сейчас он срочно пытается продать ее за 700 миллионов рублей, пишет издание.
В прошлом году Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов Михаила Касьянова. По данным ведомства, Касьянов участвовал в создании и популяризации материалов иностранных агентов и распространял недостоверные данные о действиях госорганов и проводимой ими политике.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
"О том, что жилище было казенным, узнали "Ветераны России" и потребовали от Генеральной прокуратуры изъять квадратные метры в пользу государства", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что эту квартиру бывшему премьеру выделили как служебную в начале нулевых. Сейчас он срочно пытается продать ее за 700 миллионов рублей, пишет издание.
В прошлом году Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов Михаила Касьянова. По данным ведомства, Касьянов участвовал в создании и популяризации материалов иностранных агентов и распространял недостоверные данные о действиях госорганов и проводимой ими политике.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.