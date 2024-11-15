https://ria.ru/20241115/kvartira-1983919379.html

У Касьянова* могут отобрать квартиру за 700 миллионов рублей, пишут СМИ

У Касьянова* могут отобрать квартиру за 700 миллионов рублей, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2024

У Касьянова* могут отобрать квартиру за 700 миллионов рублей, пишут СМИ

У бывшего председателя правительства России Михаила Касьянова* могут отобрать его пятикомнатную квартиру в центре Москвы, пишет Telegram-канал Mash."О том, что... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:08

2024-11-15T12:08

2024-11-15T15:10

общество

россия

михаил касьянов

москва

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. У бывшего председателя правительства России Михаила Касьянова* могут отобрать его пятикомнатную квартиру в центре Москвы, пишет Telegram-канал Mash."О том, что жилище было казенным, узнали "Ветераны России" и потребовали от Генеральной прокуратуры изъять квадратные метры в пользу государства", — говорится в публикации. В статье отмечается, что эту квартиру бывшему премьеру выделили как служебную в начале нулевых. Сейчас он срочно пытается продать ее за 700 миллионов рублей, пишет издание. В прошлом году Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов Михаила Касьянова. По данным ведомства, Касьянов участвовал в создании и популяризации материалов иностранных агентов и распространял недостоверные данные о действиях госорганов и проводимой ими политике. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20241111/inoagenty-1983160933.html

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общество, россия, михаил касьянов, москва