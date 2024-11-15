https://ria.ru/20241115/kurskaya-1983877394.html

Доброволец отряда "Клуни" рассказал о работе БПЛА в Курской области

Доброволец отряда "Клуни" рассказал о работе БПЛА в Курской области - РИА Новости, 15.11.2024

Доброволец отряда "Клуни" рассказал о работе БПЛА в Курской области

Расчеты БПЛА отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса пресекают ротации ВСУ в районе Суджи в Курской области, рассказал РИА РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T08:28

2024-11-15T08:28

2024-11-15T08:51

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 ноя – РИА Новости. Расчеты БПЛА отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса пресекают ротации ВСУ в районе Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА отряда с позывным "Жук". "Они тоже ротации постоянно меняют, бывало, что ночью заходили, но мы их "спалили", их точки ротации, как они заезжают. Постоянно в небе висим, видим, как они подъезжают, и уже начинаем артиллерию вызывать. Потом они поумнее, может, стали, ротации начали утром делать в разных точках постоянно, допустим, у нас есть места пристрелянные, они на них больше не идут… Продолжаем выявлять и уничтожать", - рассказал "Жук". По его словам, чтобы препятствовать передвижению расчетов БПЛА отряда, ВСУ дистанционно минируют дороги при помощи гексакоптеров "Баба-Яга". Кроме того, "Жук" добавил, что операторы дронов его отряда активно ищут и уничтожают пехоту в блиндажах и опорных пунктах ВСУ в данном районе. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

https://ria.ru/20241114/spetsoperatsiya-1983654027.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боец отряда "Клуни" о работе в районе Суджи Курской области Расчеты БПЛА отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса пресекают ротации ВСУ в районе Суджи Курской области. На счету бойца с позывным "Жук", как он сам рассказал РИА Новости, порядка 20 ликвидированных боевиков ВСУ на этом участке. 2024-11-15T08:28 true PT2M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, безопасность