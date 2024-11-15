https://ria.ru/20241115/kurskaya-1983877394.html
Доброволец отряда "Клуни" рассказал о работе БПЛА в Курской области
Доброволец отряда "Клуни" рассказал о работе БПЛА в Курской области - РИА Новости, 15.11.2024
Доброволец отряда "Клуни" рассказал о работе БПЛА в Курской области
Расчеты БПЛА отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса пресекают ротации ВСУ в районе Суджи в Курской области, рассказал РИА РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T08:28
2024-11-15T08:28
2024-11-15T08:51
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983880028_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_148ba39d1ab06b301d65f441b7ebf34c.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 ноя – РИА Новости. Расчеты БПЛА отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса пресекают ротации ВСУ в районе Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА отряда с позывным "Жук". "Они тоже ротации постоянно меняют, бывало, что ночью заходили, но мы их "спалили", их точки ротации, как они заезжают. Постоянно в небе висим, видим, как они подъезжают, и уже начинаем артиллерию вызывать. Потом они поумнее, может, стали, ротации начали утром делать в разных точках постоянно, допустим, у нас есть места пристрелянные, они на них больше не идут… Продолжаем выявлять и уничтожать", - рассказал "Жук". По его словам, чтобы препятствовать передвижению расчетов БПЛА отряда, ВСУ дистанционно минируют дороги при помощи гексакоптеров "Баба-Яга". Кроме того, "Жук" добавил, что операторы дронов его отряда активно ищут и уничтожают пехоту в блиндажах и опорных пунктах ВСУ в данном районе. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
https://ria.ru/20241114/spetsoperatsiya-1983654027.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
суджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983880028_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f5e50bc2b5b48cd7313b46e692b3b5af.jpg
Боец отряда "Клуни" о работе в районе Суджи Курской области
Расчеты БПЛА отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса пресекают ротации ВСУ в районе Суджи Курской области.
На счету бойца с позывным "Жук", как он сам рассказал РИА Новости, порядка 20 ликвидированных боевиков ВСУ на этом участке.
2024-11-15T08:28
true
PT2M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Доброволец отряда "Клуни" рассказал о работе БПЛА в Курской области
Доброволец "Жук": БПЛА отряда "Клуни" пресекают ротации ВСУ в Курской области
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 ноя – РИА Новости. Расчеты БПЛА отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса пресекают ротации ВСУ в районе Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА отряда с позывным "Жук".
"Они тоже ротации постоянно меняют, бывало, что ночью заходили, но мы их "спалили", их точки ротации, как они заезжают. Постоянно в небе висим, видим, как они подъезжают, и уже начинаем артиллерию вызывать. Потом они поумнее, может, стали, ротации начали утром делать в разных точках постоянно, допустим, у нас есть места пристрелянные, они на них больше не идут… Продолжаем выявлять и уничтожать", - рассказал "Жук".
По его словам, чтобы препятствовать передвижению расчетов БПЛА отряда, ВСУ дистанционно минируют дороги при помощи гексакоптеров "Баба-Яга".
Кроме того, "Жук" добавил, что операторы дронов его отряда активно ищут и уничтожают пехоту в блиндажах и опорных пунктах ВСУ в данном районе.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.