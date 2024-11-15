https://ria.ru/20241115/kursk-1984031759.html

Москалькова сообщила о 23 вывезенных на Украину россиянах

Москалькова сообщила о 23 вывезенных на Украину россиянах - РИА Новости, 15.11.2024

Москалькова сообщила о 23 вывезенных на Украину россиянах

Установлены сведения о 23 россиянах, вывезенных из Курской области в Сумскую область Украины, среди них есть новорожденный ребенок, заявила уполномоченный по... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:49

2024-11-15T16:49

2024-11-15T16:51

сумская область

украина

курская область

татьяна москалькова

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Установлены сведения о 23 россиянах, вывезенных из Курской области в Сумскую область Украины, среди них есть новорожденный ребенок, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Сегодня мы установили большее количество. Я уже называю не 13, а 23 человека, в отношении которых нами установлены достоверные сведения о том, что они находятся в Сумской области (Украины - ред.). У нас имеются подтвержденные данные от их родственников, у нас имеются документы, подтверждающих их личность", - сказала Москалькова журналистам. Она отметила, что среди 23 найденных курян есть новорожденный ребенок, бабушка с трехлетней девочкой, инвалид-колясочник и пожилые люди. Ранее Москалькова сообщала журналистам, что её аппарату удалось установить сведения о 13 курянах, находящихся в Сумской области.

https://ria.ru/20240316/ukraina-1933420225.html

сумская область

украина

курская область

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сумская область, украина, курская область, татьяна москалькова