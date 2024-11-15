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Москалькова сообщила о 23 вывезенных на Украину россиянах - РИА Новости, 15.11.2024
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16:49 15.11.2024 (обновлено: 16:51 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/kursk-1984031759.html
Москалькова сообщила о 23 вывезенных на Украину россиянах
Москалькова сообщила о 23 вывезенных на Украину россиянах - РИА Новости, 15.11.2024
Москалькова сообщила о 23 вывезенных на Украину россиянах
Установлены сведения о 23 россиянах, вывезенных из Курской области в Сумскую область Украины, среди них есть новорожденный ребенок, заявила уполномоченный по... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:49
2024-11-15T16:51
сумская область
украина
курская область
татьяна москалькова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Установлены сведения о 23 россиянах, вывезенных из Курской области в Сумскую область Украины, среди них есть новорожденный ребенок, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Сегодня мы установили большее количество. Я уже называю не 13, а 23 человека, в отношении которых нами установлены достоверные сведения о том, что они находятся в Сумской области (Украины - ред.). У нас имеются подтвержденные данные от их родственников, у нас имеются документы, подтверждающих их личность", - сказала Москалькова журналистам. Она отметила, что среди 23 найденных курян есть новорожденный ребенок, бабушка с трехлетней девочкой, инвалид-колясочник и пожилые люди. Ранее Москалькова сообщала журналистам, что её аппарату удалось установить сведения о 13 курянах, находящихся в Сумской области.
https://ria.ru/20240316/ukraina-1933420225.html
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сумская область, украина, курская область, татьяна москалькова
Сумская область, Украина, Курская область, Татьяна Москалькова
Москалькова сообщила о 23 вывезенных на Украину россиянах

Москалькова сообщила о 23 россиянах, вывезенных из Курской области на Украину

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова . Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Установлены сведения о 23 россиянах, вывезенных из Курской области в Сумскую область Украины, среди них есть новорожденный ребенок, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня мы установили большее количество. Я уже называю не 13, а 23 человека, в отношении которых нами установлены достоверные сведения о том, что они находятся в Сумской области (Украины - ред.). У нас имеются подтвержденные данные от их родственников, у нас имеются документы, подтверждающих их личность", - сказала Москалькова журналистам.
Она отметила, что среди 23 найденных курян есть новорожденный ребенок, бабушка с трехлетней девочкой, инвалид-колясочник и пожилые люди.
Ранее Москалькова сообщала журналистам, что её аппарату удалось установить сведения о 13 курянах, находящихся в Сумской области.
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Сумская областьУкраинаКурская областьТатьяна Москалькова
 
 
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