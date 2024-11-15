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Российские военные зашли в центр Курахово - РИА Новости, 15.11.2024
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12:29 15.11.2024 (обновлено: 13:48 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/kurakhovo-1983925327.html
Российские военные зашли в центр Курахово
Российские военные зашли в центр Курахово - РИА Новости, 15.11.2024
Российские военные зашли в центр Курахово
Российские войска находятся в центре Курахово, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:29
2024-11-15T13:48
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские войска находятся в центре Курахово, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1"."Наши боевые порядки находятся уже в центре самого города, Курахово находится почти в окружении — до полного окружения остаются считанные километры, около пяти-шести километров", — сказал чиновник.Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одна из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.По словам Гагина, личный состав противника деморализован, а его отступлению мешает затопление участков рядом с дамбой на Кураховском водохранилище, которую ВСУ взорвали, чтобы затруднить продвижение российских войск.Как сообщал РИА Новости старший наводчик РСЗО "Град" с позывным Саров, ВСУ пытаются уйти из Курахово и близлежащих сел. Собеседник агентства предположил, что это связано с нехваткой боекомплекта, личного состава и боевого духа.Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара российскими войсками. Взятие Курахово позволит продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241114/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20241114/novoselidovka-1983638306.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские военные зашли в центр Курахово

Около половины территории Курахово находится под контролем ВС России, идут бои

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские войска находятся в центре Курахово, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
"Наши боевые порядки находятся уже в центре самого города, Курахово находится почти в окружении — до полного окружения остаются считанные километры, около пяти-шести километров", — сказал чиновник.
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Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одна из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.
По словам Гагина, личный состав противника деморализован, а его отступлению мешает затопление участков рядом с дамбой на Кураховском водохранилище, которую ВСУ взорвали, чтобы затруднить продвижение российских войск.
Как сообщал РИА Новости старший наводчик РСЗО "Град" с позывным Саров, ВСУ пытаются уйти из Курахово и близлежащих сел. Собеседник агентства предположил, что это связано с нехваткой боекомплекта, личного состава и боевого духа.
Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара российскими войсками. Взятие Курахово позволит продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.
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Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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