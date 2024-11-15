https://ria.ru/20241115/kurakhovo-1983925327.html

Российские военные зашли в центр Курахово

Российские военные зашли в центр Курахово - РИА Новости, 15.11.2024

Российские военные зашли в центр Курахово

Российские войска находятся в центре Курахово, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:29

2024-11-15T12:29

2024-11-15T13:48

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские войска находятся в центре Курахово, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1"."Наши боевые порядки находятся уже в центре самого города, Курахово находится почти в окружении — до полного окружения остаются считанные километры, около пяти-шести километров", — сказал чиновник.Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одна из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.По словам Гагина, личный состав противника деморализован, а его отступлению мешает затопление участков рядом с дамбой на Кураховском водохранилище, которую ВСУ взорвали, чтобы затруднить продвижение российских войск.Как сообщал РИА Новости старший наводчик РСЗО "Град" с позывным Саров, ВСУ пытаются уйти из Курахово и близлежащих сел. Собеседник агентства предположил, что это связано с нехваткой боекомплекта, личного состава и боевого духа.Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара российскими войсками. Взятие Курахово позволит продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

https://ria.ru/20241114/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20241114/novoselidovka-1983638306.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф