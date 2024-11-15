https://ria.ru/20241115/kurakhovo-1983868676.html
ВСУ пытаются выйти из Курахово, сообщил боец
ВСУ пытаются выйти из Курахово, сообщил боец - РИА Новости, 15.11.2024
ВСУ пытаются выйти из Курахово, сообщил боец
Украинские войска пытаются покинуть город Курахово и его окрестности, рассказал РИА Новости боец расчета РСЗО "Град" 5-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T04:41
2024-11-15T04:41
2024-11-15T09:18
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ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Украинские войска пытаются покинуть город Курахово и его окрестности, рассказал РИА Новости боец расчета РСЗО "Град" 5-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки с позывным Саров."На данном направлении противник ведет себя более-менее спокойно, то есть, скорее всего, пытается уйти из населенного пункта Курахово и ряда близлежащих сел. Связано это, скорее всего, с нехваткой боекомплекта личного состава и морального, наверное, духа", — объяснил собеседник агентства. Он рассказал также, что его расчет работает в основном по путям движения ВСУ, отрезая им возможность снабжения боеприпасами, живой силой и техникой. Кроме того, бойцы держат эти дороги под огневым контролем и поражают цели при отступлении противника с позиций. Применяют они главным образом осколочно-фугасные снаряды.Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение — это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241114/spetsoperatsiya-1983703250.html
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донецк, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
ВСУ пытаются выйти из Курахово, сообщил боец
Боец ВС России: ВСУ пытаются уйти из Курахово и близлежащих населенных пунктов
ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Украинские войска пытаются покинуть город Курахово и его окрестности, рассказал РИА Новости боец расчета РСЗО "Град" 5-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки с позывным Саров.
"На данном направлении противник ведет себя более-менее спокойно, то есть, скорее всего, пытается уйти из населенного пункта Курахово и ряда близлежащих сел. Связано это, скорее всего, с нехваткой боекомплекта личного состава и морального, наверное, духа", — объяснил собеседник агентства.
Он рассказал также, что его расчет работает в основном по путям движения ВСУ, отрезая им возможность снабжения боеприпасами, живой силой и техникой. Кроме того, бойцы держат эти дороги под огневым контролем и поражают цели при отступлении противника с позиций. Применяют они главным образом осколочно-фугасные снаряды.
Курахово находится в 46 километрах от Донецка
и в 30 километрах к югу от Красноармейска
(Покровска
). Город имеет важное оперативное значение — это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса
, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара
. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.