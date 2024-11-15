Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытаются выйти из Курахово, сообщил боец - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:41 15.11.2024 (обновлено: 09:18 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/kurakhovo-1983868676.html
ВСУ пытаются выйти из Курахово, сообщил боец
ВСУ пытаются выйти из Курахово, сообщил боец - РИА Новости, 15.11.2024
ВСУ пытаются выйти из Курахово, сообщил боец
Украинские войска пытаются покинуть город Курахово и его окрестности, рассказал РИА Новости боец расчета РСЗО "Град" 5-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T04:41
2024-11-15T09:18
специальная военная операция на украине
донецк
красноармейск
покровск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105070/44/1050704475_0:269:4640:2879_1920x0_80_0_0_9765e07ca0cbee4444934f5cb6879c58.jpg
ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Украинские войска пытаются покинуть город Курахово и его окрестности, рассказал РИА Новости боец расчета РСЗО "Град" 5-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки с позывным Саров."На данном направлении противник ведет себя более-менее спокойно, то есть, скорее всего, пытается уйти из населенного пункта Курахово и ряда близлежащих сел. Связано это, скорее всего, с нехваткой боекомплекта личного состава и морального, наверное, духа", — объяснил собеседник агентства. Он рассказал также, что его расчет работает в основном по путям движения ВСУ, отрезая им возможность снабжения боеприпасами, живой силой и техникой. Кроме того, бойцы держат эти дороги под огневым контролем и поражают цели при отступлении противника с позиций. Применяют они главным образом осколочно-фугасные снаряды.Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение — это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241114/spetsoperatsiya-1983703250.html
https://ria.ru/20241114/kurakhovo-1980950150.html
донецк
красноармейск
покровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105070/44/1050704475_222:0:4419:3148_1920x0_80_0_0_a38357b6ad9c01804317bf9d9f1063f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
ВСУ пытаются выйти из Курахово, сообщил боец

Боец ВС России: ВСУ пытаются уйти из Курахово и близлежащих населенных пунктов

© AP Photo / Vadim GhirdaСолдат ВСУ с крупнокалиберным пулеметом на блокпосту возле Курахово, Украина
Солдат ВСУ с крупнокалиберным пулеметом на блокпосту возле Курахово, Украина - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Солдат ВСУ с крупнокалиберным пулеметом на блокпосту возле Курахово, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Украинские войска пытаются покинуть город Курахово и его окрестности, рассказал РИА Новости боец расчета РСЗО "Град" 5-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки с позывным Саров.
"На данном направлении противник ведет себя более-менее спокойно, то есть, скорее всего, пытается уйти из населенного пункта Курахово и ряда близлежащих сел. Связано это, скорее всего, с нехваткой боекомплекта личного состава и морального, наверное, духа", — объяснил собеседник агентства.
Военнослужащие расчета орудия Гиацинт-Б ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Российские войска освободили Вознесенку в ДНР
Вчера, 12:07
Он рассказал также, что его расчет работает в основном по путям движения ВСУ, отрезая им возможность снабжения боеприпасами, живой силой и техникой. Кроме того, бойцы держат эти дороги под огневым контролем и поражают цели при отступлении противника с позиций. Применяют они главным образом осколочно-фугасные снаряды.
Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение — это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
Вчера, 13:39
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКрасноармейскПокровскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала