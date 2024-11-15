https://ria.ru/20241115/kupyansk-1983928286.html

Российские военные вплотную подошли к Купянску, сообщили в ДНР

Российские военные вплотную подошли к Купянску, сообщили в ДНР - РИА Новости, 15.11.2024

Российские военные вплотную подошли к Купянску, сообщили в ДНР

Российские войска вплотную подошли к городу Купянску Харьковской области, начинают закрепляться в промышленной зоне, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:34

2024-11-15T12:34

2024-11-15T12:59

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

харьковская область

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские войска вплотную подошли к городу Купянску Харьковской области, начинают закрепляться в промышленной зоне, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия-1"."Наши боевые порядки вплотную подошли к Купянску и начинают закрепляться, в том числе и в промышленной зоне. Это передовые порядки", - сказал Гагин.Он добавил, что у украинских военных там горит земля под ногами, особенно после тех военных преступлений, которые они совершили в отношении гражданского населения в этом районе.

https://ria.ru/20241114/kupyansk-1983754658.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность