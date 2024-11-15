https://ria.ru/20241115/kukharuk-1983907028.html

Кухарук: благодаря ВАРМСУ муниципалитеты участвуют в создании законов

Кухарук: благодаря ВАРМСУ муниципалитеты участвуют в создании законов - РИА Новости, 15.11.2024

Кухарук: благодаря ВАРМСУ муниципалитеты участвуют в создании законов

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) способствует участию муниципалитетов не только в исполнении федеральных законов, но и в их... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T11:13

2024-11-15T11:13

2024-11-15T11:13

ханты-мансийский автономный округ

руслан кухарук

ханты-мансийский автономный округ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975461706_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_6841eb179fa3157ca3b2650e196eb5cf.jpg

ТЮМЕНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) способствует участию муниципалитетов не только в исполнении федеральных законов, но и в их создании, она является важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, касающихся жизни в городах и селах всех регионов РФ, заявил губернатор Югры Руслан Кухарук. VII Съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления прошел в Мастерской "Сенеж", участие в нем приняли делегаты из 89 регионов России. Руслан Кухарук в качестве сопредседателя ВАРМСУ в числе других сопредседателей выступил с докладом о работе ассоциации за прошедший год и ключевых аспектах, формирующих будущее муниципального управления. "Благодаря усилиям ассоциации местное самоуправление впервые получило возможность не только исполнять законы, но и активно участвовать в их создании. В рамках проекта "Муниципальный диалог" с министрами, руководителями корпораций и экспертным сообществом главы городов и районов нашей страны обсуждают вопросы развития городской инфраструктуры, экологии, туризма, безопасности и другие важные темы", - отметил Руслан Кухарук, подводя итоги съезда в своем Telegram-канале. В числе значимых событий из жизни ассоциации Кухарук назвал запуск по запросу муниципального сообщества единой цифровой платформы муниципалитеты.рф, учреждение почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления РФ" и премии "Служение", проведение первого Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России". Также важной является работа по подготовке кадров: в запущенной по поручению президента РФ "Школе мэров" уже 157 выпускников - 20 из них назначены главами муниципалитетов. Решением съезда Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления сопредседателями организации вновь избраны сенатор Андрей Шевченко, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Ирина Гусева, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук и глава Мелитополя Галина Данильченко. При этом расширен высший совет ассоциации. В его составе из 71 человека - 7 губернаторов, 2 сенатора, 6 депутатов Госдумы, мэры столичных городов, эксперты. В Telegram-канале ассоциации отмечается, что усиление состава высшего совета "поможет транслировать муниципальную повестку на самом высоком уровне власти ради интересов граждан".

https://ria.ru/20241113/yugra-1983452544.html

ханты-мансийский автономный округ

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руслан кухарук, ханты-мансийский автономный округ