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На Камчатке спасли выброшенную на берег косатку - РИА Новости, 15.11.2024
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05:25 15.11.2024 (обновлено: 08:47 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/kosatka-1983870434.html
На Камчатке спасли выброшенную на берег косатку
На Камчатке спасли выброшенную на берег косатку - РИА Новости, 15.11.2024
На Камчатке спасли выброшенную на берег косатку
На Камчатке косатку, выброшенную на берег Охотского моря в районе села Устьевое, спасли, сообщил в социальной сети "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T05:25
2024-11-15T08:47
хорошие новости
камчатка
охотское море
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общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя — РИА Новости. На Камчатке косатку, выброшенную на берег Охотского моря в районе села Устьевое, спасли, сообщил в социальной сети "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. &quot;Косатка в море! Низкий поклон волонтерам, спасателям и всем жителям Соболевского района. Спасибо&quot;, — написал Лебедев.Животное нашли 14 ноября местные жители. Оно было в плохом состоянии, с ранами и потрескавшейся от обезвоживания кожей. Ее вначале поливали водой, потом перенесли на кромку воды, однако прилив не помог косатке уйти на глубину. Сегодня ее погрузили с помощью аппарели в грузовик и отвезли в устье одной из рек. Это второй такой случай в регионе за последнее время. В начале октября у берегов Камчатки была развернута настоящая спасательная операция. Несколько дней люди стаскивали с мели семью косаток, в которой были и детеныши. Тогда все животные были спасены.
https://ria.ru/20241004/kosatki-1976291405.html
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Спасенная на берегу Охотского моря на Камчатке косатка
Косатку, выброшенную на берег на Камчатке, спасли, сообщил региональный министр по ЧС и поделился видео.
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камчатка, охотское море, соболевский район, общество
Хорошие новости, Камчатка, Охотское море, Соболевский район, Общество
На Камчатке спасли выброшенную на берег косатку

Министр по ЧС Камчатского края Лебедев: выброшенную на берег косатку спасли

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя — РИА Новости. На Камчатке косатку, выброшенную на берег Охотского моря в районе села Устьевое, спасли, сообщил в социальной сети "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
«

"Косатка в море! Низкий поклон волонтерам, спасателям и всем жителям Соболевского района. Спасибо", — написал Лебедев.

Животное нашли 14 ноября местные жители. Оно было в плохом состоянии, с ранами и потрескавшейся от обезвоживания кожей. Ее вначале поливали водой, потом перенесли на кромку воды, однако прилив не помог косатке уйти на глубину. Сегодня ее погрузили с помощью аппарели в грузовик и отвезли в устье одной из рек.
Это второй такой случай в регионе за последнее время. В начале октября у берегов Камчатки была развернута настоящая спасательная операция. Несколько дней люди стаскивали с мели семью косаток, в которой были и детеныши. Тогда все животные были спасены.
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Хорошие новостиКамчаткаОхотское мореСоболевский районОбщество
 
 
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