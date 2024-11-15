https://ria.ru/20241115/kosatka-1983870434.html

На Камчатке спасли выброшенную на берег косатку

На Камчатке спасли выброшенную на берег косатку - РИА Новости, 15.11.2024

На Камчатке спасли выброшенную на берег косатку

На Камчатке косатку, выброшенную на берег Охотского моря в районе села Устьевое, спасли, сообщил в социальной сети "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T05:25

2024-11-15T05:25

2024-11-15T08:47

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя — РИА Новости. На Камчатке косатку, выброшенную на берег Охотского моря в районе села Устьевое, спасли, сообщил в социальной сети "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. "Косатка в море! Низкий поклон волонтерам, спасателям и всем жителям Соболевского района. Спасибо", — написал Лебедев.Животное нашли 14 ноября местные жители. Оно было в плохом состоянии, с ранами и потрескавшейся от обезвоживания кожей. Ее вначале поливали водой, потом перенесли на кромку воды, однако прилив не помог косатке уйти на глубину. Сегодня ее погрузили с помощью аппарели в грузовик и отвезли в устье одной из рек. Это второй такой случай в регионе за последнее время. В начале октября у берегов Камчатки была развернута настоящая спасательная операция. Несколько дней люди стаскивали с мели семью косаток, в которой были и детеныши. Тогда все животные были спасены.

https://ria.ru/20241004/kosatki-1976291405.html

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Спасенная на берегу Охотского моря на Камчатке косатка Косатку, выброшенную на берег на Камчатке, спасли, сообщил региональный министр по ЧС и поделился видео. 2024-11-15T05:25 true PT0M08S

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камчатка, охотское море, соболевский район, общество