https://ria.ru/20241115/kosatka-1983868962.html

На Камчатке рассказали о плане спасения попавшей на мель косатки

На Камчатке рассказали о плане спасения попавшей на мель косатки - РИА Новости, 15.11.2024

На Камчатке рассказали о плане спасения попавшей на мель косатки

Косатку, выброшенную на мель в Соболевском районе Камчатки, грузовиком отвезут в устье ближайшей реки, чтобы она попыталась сама уйти на глубину в море, сообщил РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T04:52

2024-11-15T04:52

2024-11-15T04:52

хорошие новости

сергей лебедев

камчатка

петропавловск-камчатский

соболевский район

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя – РИА Новости️. Косатку, выброшенную на мель в Соболевском районе Камчатки, грузовиком отвезут в устье ближайшей реки, чтобы она попыталась сама уйти на глубину в море, сообщил в социальной сети "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. "Косатку повезли на устья. Единственный шанс, что ее вынесет потоком через бары в море. Там глубина. Надеюсь, что она чувствует, что ее спасают и соберется с силами", - сообщил Лебедев. На кадрах с места событий видно, что косатку с помощью аппарели погрузили в кузов грузовика. Самку косатки обнаружили на берегу жители села Устьевое 14 ноября. С помощью мехлопаты животное перенесли в воду. Однако во время прилива косатка не стала далеко уплывать в море. Сообщается, что, по всей видимости, она долго находилась на суше, так как на коже имеются повреждения и она очень сухая.

https://ria.ru/20241111/kosatki-1983001180.html

камчатка

петропавловск-камчатский

соболевский район

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сергей лебедев, камчатка, петропавловск-камчатский, соболевский район