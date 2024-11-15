https://ria.ru/20241115/kosatka-1983868962.html
На Камчатке рассказали о плане спасения попавшей на мель косатки
На Камчатке рассказали о плане спасения попавшей на мель косатки - РИА Новости, 15.11.2024
На Камчатке рассказали о плане спасения попавшей на мель косатки
Косатку, выброшенную на мель в Соболевском районе Камчатки, грузовиком отвезут в устье ближайшей реки, чтобы она попыталась сама уйти на глубину в море, сообщил РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T04:52
2024-11-15T04:52
2024-11-15T04:52
хорошие новости
сергей лебедев
камчатка
петропавловск-камчатский
соболевский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976101681_2:0:1200:674_1920x0_80_0_0_ed641c4ddf59d2a29f84f4bee0253da8.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя – РИА Новости️. Косатку, выброшенную на мель в Соболевском районе Камчатки, грузовиком отвезут в устье ближайшей реки, чтобы она попыталась сама уйти на глубину в море, сообщил в социальной сети "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. "Косатку повезли на устья. Единственный шанс, что ее вынесет потоком через бары в море. Там глубина. Надеюсь, что она чувствует, что ее спасают и соберется с силами", - сообщил Лебедев. На кадрах с места событий видно, что косатку с помощью аппарели погрузили в кузов грузовика. Самку косатки обнаружили на берегу жители села Устьевое 14 ноября. С помощью мехлопаты животное перенесли в воду. Однако во время прилива косатка не стала далеко уплывать в море. Сообщается, что, по всей видимости, она долго находилась на суше, так как на коже имеются повреждения и она очень сухая.
https://ria.ru/20241111/kosatki-1983001180.html
камчатка
петропавловск-камчатский
соболевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976101681_163:0:1062:674_1920x0_80_0_0_6826d6938a35277e37b09bb6c9257240.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лебедев, камчатка, петропавловск-камчатский, соболевский район
Хорошие новости, Сергей Лебедев, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Соболевский район
На Камчатке рассказали о плане спасения попавшей на мель косатки
Косатку, попавшую на мель на Камчатке, на грузовике отвезут в устье реки