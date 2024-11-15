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На Камчатке рассказали о плане спасения попавшей на мель косатки - РИА Новости, 15.11.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
04:52 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/kosatka-1983868962.html
На Камчатке рассказали о плане спасения попавшей на мель косатки
На Камчатке рассказали о плане спасения попавшей на мель косатки - РИА Новости, 15.11.2024
На Камчатке рассказали о плане спасения попавшей на мель косатки
Косатку, выброшенную на мель в Соболевском районе Камчатки, грузовиком отвезут в устье ближайшей реки, чтобы она попыталась сама уйти на глубину в море, сообщил РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T04:52
2024-11-15T04:52
хорошие новости
сергей лебедев
камчатка
петропавловск-камчатский
соболевский район
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя – РИА Новости️. Косатку, выброшенную на мель в Соболевском районе Камчатки, грузовиком отвезут в устье ближайшей реки, чтобы она попыталась сама уйти на глубину в море, сообщил в социальной сети "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. "Косатку повезли на устья. Единственный шанс, что ее вынесет потоком через бары в море. Там глубина. Надеюсь, что она чувствует, что ее спасают и соберется с силами", - сообщил Лебедев. На кадрах с места событий видно, что косатку с помощью аппарели погрузили в кузов грузовика. Самку косатки обнаружили на берегу жители села Устьевое 14 ноября. С помощью мехлопаты животное перенесли в воду. Однако во время прилива косатка не стала далеко уплывать в море. Сообщается, что, по всей видимости, она долго находилась на суше, так как на коже имеются повреждения и она очень сухая.
https://ria.ru/20241111/kosatki-1983001180.html
камчатка
петропавловск-камчатский
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сергей лебедев, камчатка, петропавловск-камчатский, соболевский район
Хорошие новости, Сергей Лебедев, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Соболевский район
На Камчатке рассказали о плане спасения попавшей на мель косатки

Косатку, попавшую на мель на Камчатке, на грузовике отвезут в устье реки

© Кадр видео Андрея ВоровскогоЗастрявшая на мели на Камчатке косатка
Застрявшая на мели на Камчатке косатка - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Кадр видео Андрея Воровского
Застрявшая на мели на Камчатке косатка. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя – РИА Новости️. Косатку, выброшенную на мель в Соболевском районе Камчатки, грузовиком отвезут в устье ближайшей реки, чтобы она попыталась сама уйти на глубину в море, сообщил в социальной сети "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
«
"Косатку повезли на устья. Единственный шанс, что ее вынесет потоком через бары в море. Там глубина. Надеюсь, что она чувствует, что ее спасают и соберется с силами", - сообщил Лебедев.
На кадрах с места событий видно, что косатку с помощью аппарели погрузили в кузов грузовика.
Самку косатки обнаружили на берегу жители села Устьевое 14 ноября. С помощью мехлопаты животное перенесли в воду. Однако во время прилива косатка не стала далеко уплывать в море. Сообщается, что, по всей видимости, она долго находилась на суше, так как на коже имеются повреждения и она очень сухая.
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Хорошие новостиСергей ЛебедевКамчаткаПетропавловск-КамчатскийСоболевский район
 
 
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