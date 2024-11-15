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Косатка, выброшенная на берег на Камчатке, остается у кромки воды - РИА Новости, 15.11.2024
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01:47 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/kosatka-1983862868.html
Косатка, выброшенная на берег на Камчатке, остается у кромки воды
Косатка, выброшенная на берег на Камчатке, остается у кромки воды - РИА Новости, 15.11.2024
Косатка, выброшенная на берег на Камчатке, остается у кромки воды
Самка косатки, которую обнаружили на берегу неподалеку от села Устьевое Соболевского района Камчатки, продолжает оставаться на суше, но ее омывает водой,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T01:47
2024-11-15T01:47
сергей лебедев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатка
петропавловск-камчатский
соболевский район
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя – РИА Новости️. Самка косатки, которую обнаружили на берегу неподалеку от села Устьевое Соболевского района Камчатки, продолжает оставаться на суше, но ее омывает водой, сообщает в своем Telegram-канале министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. "Косатка пока на месте. Реализуем новый план сегодня. Вчерашняя стратегия удачи не принесла. Животное упрямо выбрасывает обратно на берег. Оно очень ослаблено и практически не предпринимает попыток плыть", - сообщил Лебедев. Спасатели МЧС России пока на место не выехали, информация поступает от волонтёров. По словам Сергея Лебедева, ранее неподалеку от самки было обнаружено тело погибшего детеныша косатки. "Вот прислали ребята... видимо, очень сильный был шторм. Вчера это было", - пишет министр, комментируя видео с погибшим детенышем. Самку косатки жители села Устьевое обнаружили на берегу в четверг. С помощью мехлопаты животное перенесли в воду. Однако во время прилива косатка не стала далеко уплывать в море. Лебедев ранее сообщил, что животное, по всей видимости, долго находилось на суше, так как его кожа в плохом состоянии, на ней имеются повреждения.
https://ria.ru/20241111/kosatki-1983001180.html
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камчатка
петропавловск-камчатский
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сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатка, петропавловск-камчатский, соболевский район
Сергей Лебедев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Соболевский район
Косатка, выброшенная на берег на Камчатке, остается у кромки воды

Косатка, выброшенная на берег на Камчатке, продолжает оставаться у кромки воды

© Кадр видео Андрея ВоровскогоЗастрявшая на мели на Камчатке косатка
Застрявшая на мели на Камчатке косатка - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Кадр видео Андрея Воровского
Застрявшая на мели на Камчатке косатка. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя – РИА Новости️. Самка косатки, которую обнаружили на берегу неподалеку от села Устьевое Соболевского района Камчатки, продолжает оставаться на суше, но ее омывает водой, сообщает в своем Telegram-канале министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
"Косатка пока на месте. Реализуем новый план сегодня. Вчерашняя стратегия удачи не принесла. Животное упрямо выбрасывает обратно на берег. Оно очень ослаблено и практически не предпринимает попыток плыть", - сообщил Лебедев.
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Спасатели МЧС России пока на место не выехали, информация поступает от волонтёров. По словам Сергея Лебедева, ранее неподалеку от самки было обнаружено тело погибшего детеныша косатки.
"Вот прислали ребята... видимо, очень сильный был шторм. Вчера это было", - пишет министр, комментируя видео с погибшим детенышем.
Самку косатки жители села Устьевое обнаружили на берегу в четверг. С помощью мехлопаты животное перенесли в воду. Однако во время прилива косатка не стала далеко уплывать в море. Лебедев ранее сообщил, что животное, по всей видимости, долго находилось на суше, так как его кожа в плохом состоянии, на ней имеются повреждения.
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Сергей ЛебедевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КамчаткаПетропавловск-КамчатскийСоболевский район
 
 
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