https://ria.ru/20241115/kirkorov-1983901989.html

Представитель Киркорова опровергла сообщения о его задолженности по штрафам

Представитель Киркорова опровергла сообщения о его задолженности по штрафам - РИА Новости, 15.11.2024

Представитель Киркорова опровергла сообщения о его задолженности по штрафам

Представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у артиста есть задолженности по штрафам за... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T10:45

2024-11-15T10:45

2024-11-15T10:45

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у артиста есть задолженности по штрафам за нарушение ПДД, назвав это недоразумением. Ранее в Telegram-канале Shot сообщалось, что судебные приставы объявили Киркорова в розыск из-за более чем 30 неоплаченных штрафов, якобы задолженность составляла 24 тысячи рублей. "Все оплачено. Какое-то недоразумение", - сказала собеседница агентства. Кроме того, она предоставила скриншот с сайта "Помощник водителя", на котором показано, что задолженности у певца нет.

https://ria.ru/20240923/kirkorov-1974294042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

филипп киркоров, новости культуры, россия, москва