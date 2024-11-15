https://ria.ru/20241115/kirkorov-1983901989.html
Представитель Киркорова опровергла сообщения о его задолженности по штрафам
Представитель Киркорова опровергла сообщения о его задолженности по штрафам - РИА Новости, 15.11.2024
Представитель Киркорова опровергла сообщения о его задолженности по штрафам
Представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у артиста есть задолженности по штрафам за... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:45
2024-11-15T10:45
2024-11-15T10:45
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у артиста есть задолженности по штрафам за нарушение ПДД, назвав это недоразумением. Ранее в Telegram-канале Shot сообщалось, что судебные приставы объявили Киркорова в розыск из-за более чем 30 неоплаченных штрафов, якобы задолженность составляла 24 тысячи рублей. "Все оплачено. Какое-то недоразумение", - сказала собеседница агентства. Кроме того, она предоставила скриншот с сайта "Помощник водителя", на котором показано, что задолженности у певца нет.
https://ria.ru/20240923/kirkorov-1974294042.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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филипп киркоров, новости культуры, россия, москва
Шоубиз, Филипп Киркоров, Новости культуры, Россия, Москва
Представитель Киркорова опровергла сообщения о его задолженности по штрафам
Представитель Киркорова опровергла сообщения о задолженности по штрафам ГИБДД
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у артиста есть задолженности по штрафам за нарушение ПДД, назвав это недоразумением.
Ранее в Telegram-канале Shot сообщалось, что судебные приставы объявили Киркорова в розыск из-за более чем 30 неоплаченных штрафов, якобы задолженность составляла 24 тысячи рублей.
"Все оплачено. Какое-то недоразумение", - сказала собеседница агентства.
Кроме того, она предоставила скриншот с сайта "Помощник водителя", на котором показано, что задолженности у певца нет.