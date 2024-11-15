https://ria.ru/20241115/kiev-1983921665.html

Politico: в Киеве признали, что Трамп урегулирует конфликт лучше Харрис

Politico: в Киеве признали, что Трамп урегулирует конфликт лучше Харрис - РИА Новости, 15.11.2024

Politico: в Киеве признали, что Трамп урегулирует конфликт лучше Харрис

В Киеве теперь считают победившего на выборах президента США Дональда Трампа лучшим вариантом в вопросе урегулирования конфликта, чем кандидата от демократов... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:15

2024-11-15T12:15

2024-11-15T12:15

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Киеве теперь считают победившего на выборах президента США Дональда Трампа лучшим вариантом в вопросе урегулирования конфликта, чем кандидата от демократов Камалу Харрис, пишет издание Politico со ссылкой на республиканского эксперта, знакомого с позицией Владимира Зеленского и его окружения. Издание также сообщает о скрытом облегчении в Европе и в Киеве относительно того, что Трамп может способствовать завершению конфликта. "В лучшем случае Харрис продолжила бы подход (президента США) Джо Байдена, это стало бы ее политикой и привело бы к медленной смерти Украины. А теперь не такой уж и медленной, учитывая ускорение российских достижений", - сказал эксперт. Кроме того, он полагает, что в случае победы на выборах Харрис, а также если бы республиканцы получили большинство в конгрессе, она бы не смогла получать одобрение от законодательного органа на выделение дальнейшей помощи Украине. А Трампу добиться разрешения от однопартийцев может быть легче. Издание также считает, что до урегулирования конфликта Трамп, вероятно, не станет прекращать отправку помощи Киеву, так как, будучи бизнесменом, он хочет не простого поражения Украины в результате нехватки вооружений, а достижения сделки. Источник в Республиканской партии заявил, что Украина при взаимодействии с Трампом по вопросу завершения конфликта будут стараться делать все, чтобы Вашингтон не рассматривал их в качестве препятствия урегулированию, и для этого будут стараться не говорить "нет" новой администрации, чтобы создать впечатление, что Москва якобы не хочет завершения военных действий. Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Летом президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241105/vybory-1981861106.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982190753.html

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