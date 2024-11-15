https://ria.ru/20241115/khimki-1984033655.html
Глава Химок провел выездной прием жителей в управляющей компании
Глава Химок провел выездной прием жителей в управляющей компании - РИА Новости, 15.11.2024
Глава Химок провел выездной прием жителей в управляющей компании
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин обсудил с жителями вопросы сферы ЖКХ в офисе управляющей компании, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:56
2024-11-15T16:56
2024-11-15T16:56
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин обсудил с жителями вопросы сферы ЖКХ в офисе управляющей компании, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Такой формат встреч с химчанами — аналог выездной администрации, которая еженедельно проходит в микрорайонах округа. "Обсудили вопросы ЖКХ в офисе ‘’Жилищника”. Для жителей такой формат встреч удобен, потому что рядом с домом. Для меня — еще один вариант для обратной связи", — сказал Волошин, его слова приводит пресс-служба. В числе тех, кто оставил свое обращение главе — председатель совета дома №13 на улице Калинина Елена Савельева. Весной 2024 года глава округа уже проводил встречу с жителями по вопросу ремонта фасада и содержанию дома. Сейчас химчан волнует капремонт кровли. Обращение будет проработано совместно с Фондом капитального ремонта Московской области. "Обратилась к главе с вопросом по капитальному ремонту кровли дома. Обращения взяли в работу, ждем решения. Формат выездных приемов позволяет оперативно и конструктивно решать любые вопросы", — прокомментировала Савельева. Химчанка Ирина Ермакова живет в доме 32а на Московской улице. Ремонт подъездов здесь был в 2018 году. Сейчас необходимо заменить входные двери. Данный адрес будет включен в программу по ремонту на 2025 год.
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин обсудил с жителями вопросы сферы ЖКХ в офисе управляющей компании, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Такой формат встреч с химчанами — аналог выездной администрации, которая еженедельно проходит в микрорайонах округа.
"Обсудили вопросы ЖКХ в офисе ‘’Жилищника”. Для жителей такой формат встреч удобен, потому что рядом с домом. Для меня — еще один вариант для обратной связи", — сказал Волошин, его слова приводит пресс-служба.
В числе тех, кто оставил свое обращение главе — председатель совета дома №13 на улице Калинина Елена Савельева. Весной 2024 года глава округа уже проводил встречу с жителями по вопросу ремонта фасада и содержанию дома. Сейчас химчан волнует капремонт кровли. Обращение будет проработано совместно с Фондом капитального ремонта Московской области.
"Обратилась к главе с вопросом по капитальному ремонту кровли дома. Обращения взяли в работу, ждем решения. Формат выездных приемов позволяет оперативно и конструктивно решать любые вопросы", — прокомментировала Савельева.
Химчанка Ирина Ермакова живет в доме 32а на Московской улице. Ремонт подъездов здесь был в 2018 году. Сейчас необходимо заменить входные двери. Данный адрес будет включен в программу по ремонту на 2025 год.