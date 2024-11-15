https://ria.ru/20241115/khimki-1984033655.html

Глава Химок провел выездной прием жителей в управляющей компании

Глава Химок провел выездной прием жителей в управляющей компании - РИА Новости, 15.11.2024

Глава Химок провел выездной прием жителей в управляющей компании

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин обсудил с жителями вопросы сферы ЖКХ в офисе управляющей компании, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:56

2024-11-15T16:56

2024-11-15T16:56

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин обсудил с жителями вопросы сферы ЖКХ в офисе управляющей компании, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Такой формат встреч с химчанами — аналог выездной администрации, которая еженедельно проходит в микрорайонах округа. "Обсудили вопросы ЖКХ в офисе ‘’Жилищника”. Для жителей такой формат встреч удобен, потому что рядом с домом. Для меня — еще один вариант для обратной связи", — сказал Волошин, его слова приводит пресс-служба. В числе тех, кто оставил свое обращение главе — председатель совета дома №13 на улице Калинина Елена Савельева. Весной 2024 года глава округа уже проводил встречу с жителями по вопросу ремонта фасада и содержанию дома. Сейчас химчан волнует капремонт кровли. Обращение будет проработано совместно с Фондом капитального ремонта Московской области. "Обратилась к главе с вопросом по капитальному ремонту кровли дома. Обращения взяли в работу, ждем решения. Формат выездных приемов позволяет оперативно и конструктивно решать любые вопросы", — прокомментировала Савельева. Химчанка Ирина Ермакова живет в доме 32а на Московской улице. Ремонт подъездов здесь был в 2018 году. Сейчас необходимо заменить входные двери. Данный адрес будет включен в программу по ремонту на 2025 год.

https://ria.ru/20241114/khimki-1983759516.html

химки (городской округ в московской области)

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химки (городской округ в московской области)