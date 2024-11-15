СМИ: в Иране хотят открыть клиники для женщин, отказывающихся носить хиджаб
Asr-e Iran: в Иране откроют клиники для женщин, отказывающихся носить хиджаб
© AP Photo / Heri JuandaМагазин головных уборов
© AP Photo / Heri Juanda
Магазин головных уборов. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 ноя – РИА Новости. Иранские власти рассматривают вопрос об открытии в стране специальных клиник для женщин, отказывающихся носить хиджаб в общественных местах, им будут оказывать психологическую помощь, передает иранское информационное агентство Asr-e Iran.
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"В ответ на многочисленные просьбы тегеранских семей в Тегеране собираются открыть первую "Клинику помощи и лечения женщин от нежелания носить хиджаб" с использованием научно-психологических методов. Благодаря консультациям и поддержке сотрудников таких клинических центров женщинам, которые отказываются покрывать свои головы хиджабом, будет оказываться помощь с целью убеждения их вернуться к ношению традиционного исламского головного покрова", - говорится в сообщении.
Актуальность вопроса о соблюдении прав женщин и, в частности, правил ношения хиджаба, в том числе платков, которые должны обязательно покрывать голову любой женщины на территории Ирана, возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие обвинили в смерти Махсы власти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
Власти Ирана обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
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