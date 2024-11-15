https://ria.ru/20241115/khidzhab-1983865859.html

СМИ: в Иране хотят открыть клиники для женщин, отказывающихся носить хиджаб

СМИ: в Иране хотят открыть клиники для женщин, отказывающихся носить хиджаб - РИА Новости, 15.11.2024

СМИ: в Иране хотят открыть клиники для женщин, отказывающихся носить хиджаб

Иранские власти рассматривают вопрос об открытии в стране специальных клиник для женщин, отказывающихся носить хиджаб в общественных местах, им будут оказывать... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T03:07

2024-11-15T03:07

2024-11-15T03:07

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тегеран (город)

израиль

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ТЕГЕРАН, 15 ноя – РИА Новости. Иранские власти рассматривают вопрос об открытии в стране специальных клиник для женщин, отказывающихся носить хиджаб в общественных местах, им будут оказывать психологическую помощь, передает иранское информационное агентство Asr-e Iran. "В ответ на многочисленные просьбы тегеранских семей в Тегеране собираются открыть первую "Клинику помощи и лечения женщин от нежелания носить хиджаб" с использованием научно-психологических методов. Благодаря консультациям и поддержке сотрудников таких клинических центров женщинам, которые отказываются покрывать свои головы хиджабом, будет оказываться помощь с целью убеждения их вернуться к ношению традиционного исламского головного покрова", - говорится в сообщении. Актуальность вопроса о соблюдении прав женщин и, в частности, правил ношения хиджаба, в том числе платков, которые должны обязательно покрывать голову любой женщины на территории Ирана, возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие обвинили в смерти Махсы власти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. Власти Ирана обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.

https://ria.ru/20241104/khidzhab-1981744113.html

https://ria.ru/20241031/kreml-1981099809.html

иран

тегеран (город)

израиль

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иран, тегеран (город), израиль, в мире