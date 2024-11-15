https://ria.ru/20241115/khersonskaya-1983886339.html
В Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры
В Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 15.11.2024
В Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объекта... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T09:21
2024-11-15T09:21
2024-11-15T09:21
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. "Попали в объект критической инфраструктуры… Повреждены газопровод и газораспределительная станция", - написал Прокудин. При этом чиновник не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры
Прокудин: объект критической инфраструктуры поврежден в Херсонской области