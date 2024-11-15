https://ria.ru/20241115/khabarovsk-1983976529.html
Первый в Хабаровске комплекс с аквапарком примет посетителей в ноябре
Первый в Хабаровске комплекс с аквапарком примет посетителей в ноябре - РИА Новости, 15.11.2024
Первый в Хабаровске комплекс с аквапарком примет посетителей в ноябре
Первый в Хабаровске водно-оздоровительный комплекс, построенный по федеральному национальному проекту, примет посетителей в ноябре, состоялось его техническое... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:28
2024-11-15T14:28
2024-11-15T14:28
хабаровский край
хабаровск
хабаровский край
дмитрий демешин
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ХАБАРОВСК, 15 ноя - РИА Новости. Первый в Хабаровске водно-оздоровительный комплекс, построенный по федеральному национальному проекту, примет посетителей в ноябре, состоялось его техническое открытие, сообщает правительство региона. Ранее министр туризма региона Екатерина Пунтус заявляла, что сдача комплекса с ноября 2023-го была перенесена на весну 2024 года из-за задержки поставки оборудования. Как сообщал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме в июне, будучи в должности врио губернатора Хабаровского края, Дмитрий Демешин, водно-оздоровительный комплекс с аквапарком VOLNA в Хабаровске и 4-звездочной гостиницей "Ruma" на 170 номеров должен был появиться до конца этого года. Закладка фундамента будущего аквапарка началась 2020 году. "Многофункциональный комплекс с водно-оздоровительным центром в Хабаровске готовится принять первых посетителей. Накануне состоялось техническое открытие второй очереди торгово-развлекательного центра и презентация инфраструктурного объекта... Введен в эксплуатацию современный отель "Ruma" уровня "четыре звезды", благодаря этому номерной фонд региона расширился на 170 номеров. Для посетителей комплекс станет доступен в течение ноября", - говорится в сообщении. Инвестпроект был реализован по президентскому нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". По программе льготного кредитования крупных отелей инвестору был предоставлен льготный заем, а также одобрена субсидия для строительства коммунальной инфраструктуры в 307,8 миллиона рублей. Созданы новые рабочие места, бюджетная эффективность проекта (прогнозируемые платежи в консолидированный бюджет края) – более 4,5 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. Отмечается, что вложения инвесторов в проект составили 11,5 миллиарда рублей. Два года потребовалось на разработку необходимой документации и концепции водного комплекса, сам объект возвели за три года. В создании комплекса участвовали специалисты со всего мира. По данным учредителя Brosko Mall Юрия Егорова, концепцию классического аквапарка усилили форматом японской бани "онсен", а также выстроили вокруг водного комплекса дополнительную инфраструктуру. Его площадь - 12 тысяч квадратных метров. Внутри разместились 13 бассейнов, 15 разноформатных бань и саун, пять скоростных горок, включая волновой аттракцион, джакузи и "ленивую реку", для детей создана отдельная зона с переливными чашами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, хабаровский край, дмитрий демешин
Хабаровский край, Хабаровск, Хабаровский край, Дмитрий Демешин
ХАБАРОВСК, 15 ноя - РИА Новости. Первый в Хабаровске водно-оздоровительный комплекс, построенный по федеральному национальному проекту, примет посетителей в ноябре, состоялось его техническое открытие, сообщает правительство региона.
Ранее министр туризма региона Екатерина Пунтус заявляла, что сдача комплекса с ноября 2023-го была перенесена на весну 2024 года из-за задержки поставки оборудования. Как сообщал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме в июне, будучи в должности врио губернатора Хабаровского края
, Дмитрий Демешин
, водно-оздоровительный комплекс с аквапарком VOLNA в Хабаровске и 4-звездочной гостиницей "Ruma" на 170 номеров должен был появиться до конца этого года. Закладка фундамента будущего аквапарка началась 2020 году.
"Многофункциональный комплекс с водно-оздоровительным центром в Хабаровске готовится принять первых посетителей. Накануне состоялось техническое открытие второй очереди торгово-развлекательного центра и презентация инфраструктурного объекта... Введен в эксплуатацию современный отель "Ruma" уровня "четыре звезды", благодаря этому номерной фонд региона расширился на 170 номеров. Для посетителей комплекс станет доступен в течение ноября", - говорится в сообщении.
Инвестпроект был реализован по президентскому нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". По программе льготного кредитования крупных отелей инвестору был предоставлен льготный заем, а также одобрена субсидия для строительства коммунальной инфраструктуры в 307,8 миллиона рублей. Созданы новые рабочие места, бюджетная эффективность проекта (прогнозируемые платежи в консолидированный бюджет края) – более 4,5 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.
Отмечается, что вложения инвесторов в проект составили 11,5 миллиарда рублей. Два года потребовалось на разработку необходимой документации и концепции водного комплекса, сам объект возвели за три года. В создании комплекса участвовали специалисты со всего мира.
По данным учредителя Brosko Mall Юрия Егорова, концепцию классического аквапарка усилили форматом японской бани "онсен", а также выстроили вокруг водного комплекса дополнительную инфраструктуру. Его площадь - 12 тысяч квадратных метров. Внутри разместились 13 бассейнов, 15 разноформатных бань и саун, пять скоростных горок, включая волновой аттракцион, джакузи и "ленивую реку", для детей создана отдельная зона с переливными чашами.