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Дело журналистки Кеворковой* направили в прокуратуру - РИА Новости, 15.11.2024
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04:47 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/kevorkova-1983868821.html
Дело журналистки Кеворковой* направили в прокуратуру
Дело журналистки Кеворковой* направили в прокуратуру - РИА Новости, 15.11.2024
Дело журналистки Кеворковой* направили в прокуратуру
Уголовное дело об оправдании терроризма журналистки Надежды Кеворковой* (включена в РФ в перечень террористов и экстремистов) направлено в прокуратуру для... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T04:47
2024-11-15T04:47
надежда кеворкова
россия
москва
цар
орхан джемаль
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
оон
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оправдании терроризма журналистки Надежды Кеворковой* (включена в РФ в перечень террористов и экстремистов) направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, рассказал РИА Новости ее адвокат Калой Альхигов. "Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, в данном случае, поскольку дело имеет политический окрас, проверять будет городская прокуратура, обычно это занимает больше времени, может быть две-три недели, а дальше оно поступит в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - заявил агентству адвокат. Журналистка Кеворкова* находится в СИЗО, последний раз Басманный суд Москвы продлил ей срок ареста до 6 декабря. Женщина была арестована в мае этого года. После этого Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов. Кеворковой* предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в тексте, размещённом в Telegram-канале в 2021 году. Вину она не признаёт. Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов* *Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20241114/byudzhet-1983764933.html
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надежда кеворкова, россия, москва, цар, орхан джемаль, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оон
Надежда Кеворкова, Россия, Москва, ЦАР, Орхан Джемаль, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), ООН
Дело журналистки Кеворковой* направили в прокуратуру

Дело журналистки Кеворковой об оправдании терроризма направили в прокуратуру

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖурналистка и писательница Надежда Кеворкова в Басманном суде Москвы
Журналистка и писательница Надежда Кеворкова в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Журналистка и писательница Надежда Кеворкова в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оправдании терроризма журналистки Надежды Кеворковой* (включена в РФ в перечень террористов и экстремистов) направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, рассказал РИА Новости ее адвокат Калой Альхигов.
«
"Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, в данном случае, поскольку дело имеет политический окрас, проверять будет городская прокуратура, обычно это занимает больше времени, может быть две-три недели, а дальше оно поступит в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - заявил агентству адвокат.
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Журналистка Кеворкова* находится в СИЗО, последний раз Басманный суд Москвы продлил ей срок ареста до 6 декабря. Женщина была арестована в мае этого года. После этого Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.
Кеворковой* предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в тексте, размещённом в Telegram-канале в 2021 году. Вину она не признаёт.
Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".

* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов

* *Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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Надежда КеворковаРоссияМоскваЦАРОрхан ДжемальФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ООН
 
 
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