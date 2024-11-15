Дело журналистки Кеворковой* направили в прокуратуру
Дело журналистки Кеворковой об оправдании терроризма направили в прокуратуру
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖурналистка и писательница Надежда Кеворкова в Басманном суде Москвы
Журналистка и писательница Надежда Кеворкова в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оправдании терроризма журналистки Надежды Кеворковой* (включена в РФ в перечень террористов и экстремистов) направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, рассказал РИА Новости ее адвокат Калой Альхигов.
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"Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, в данном случае, поскольку дело имеет политический окрас, проверять будет городская прокуратура, обычно это занимает больше времени, может быть две-три недели, а дальше оно поступит в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - заявил агентству адвокат.
Журналистка Кеворкова* находится в СИЗО, последний раз Басманный суд Москвы продлил ей срок ареста до 6 декабря. Женщина была арестована в мае этого года. После этого Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.
Кеворковой* предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в тексте, размещённом в Telegram-канале в 2021 году. Вину она не признаёт.
Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов
* *Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов
* *Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность