https://ria.ru/20241115/kazan-1983992349.html

В аэропорту Казани сняли ограничения

В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 15.11.2024

В аэропорту Казани сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, в период их действия на запасные аэродромы ушли 3 борта, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:19

2024-11-15T15:19

2024-11-15T15:31

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россия

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, в период их действия на запасные аэродромы ушли 3 борта, сообщается в Telegram-канале Росавиации."В 15.00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты", - говорится в сообщении.Ранее временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия ограничений в аэропорту Казани на запасные аэродромы "ушли" три ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20241113/penza-1983448364.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, республика татарстан (татарстан), безопасность, общество