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В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 15.11.2024
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15:19 15.11.2024 (обновлено: 15:31 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/kazan-1983992349.html
В аэропорту Казани сняли ограничения
В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 15.11.2024
В аэропорту Казани сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, в период их действия на запасные аэродромы ушли 3 борта, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:19
2024-11-15T15:31
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
республика татарстан (татарстан)
безопасность
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, в период их действия на запасные аэродромы ушли 3 борта, сообщается в Telegram-канале Росавиации."В 15.00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты", - говорится в сообщении.Ранее временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия ограничений в аэропорту Казани на запасные аэродромы "ушли" три ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20241113/penza-1983448364.html
казань
россия
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, республика татарстан (татарстан), безопасность, общество
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Безопасность, Общество
В аэропорту Казани сняли ограничения

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Казань"
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Международный аэропорт "Казань". Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, в период их действия на запасные аэродромы ушли 3 борта, сообщается в Telegram-канале Росавиации.
"В 15.00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты", - говорится в сообщении.
Ранее временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия ограничений в аэропорту Казани на запасные аэродромы "ушли" три ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, сообщили в ведомстве.
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КазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)БезопасностьОбщество
 
 
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