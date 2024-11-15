https://ria.ru/20241115/kamchatka-1983869796.html

Предложения в сфере туризма от Камчатки вошли в перечень поручений Путина

Предложения в сфере туризма от Камчатки вошли в перечень поручений Путина - РИА Новости, 15.11.2024

Предложения в сфере туризма от Камчатки вошли в перечень поручений Путина

Ряд предложений Камчатки в части развития туризма вошел в перечень поручений президента, разработанных по итогам ВЭФ-2024, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T05:17

2024-11-15T05:17

2024-11-15T05:17

камчатский край

камчатка

камчатский край

петропавловск-камчатский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929473999_353:566:2987:2048_1920x0_80_0_0_91c78ffecf7922c8d8df776c6e0a3118.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя – РИА Новости️. Ряд предложений Камчатки в части развития туризма вошел в перечень поручений президента, разработанных по итогам ВЭФ-2024, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. "Предложения Камчатского края вошли в перечень поручений президента по итогам ВЭФ-2024. Это поручение, которое даёт возможность инвесторам получить льготный кредит на строительство гостиниц с номерным фондом менее 120 номеров — раньше это было доступно только очень большим проектам. В перечень включена позиция, связанная с учетом затрат регионов на транспортировку грузов северного завоза при распределении дотаций северным регионам", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства региона Юлию Морозову. Она добавила, что раньше средства размещения до 120 номеров не могли воспользоваться правом на льготное кредитование. Вместе с тем на Камчатке превалирует строительство именно небольших отелей, баз отдыха и гостевых домов. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке.

https://ria.ru/20241113/turizm-1983597784.html

камчатка

камчатский край

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, камчатский край, петропавловск-камчатский