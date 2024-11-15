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Предложения в сфере туризма от Камчатки вошли в перечень поручений Путина - РИА Новости, 15.11.2024
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
05:17 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/kamchatka-1983869796.html
Предложения в сфере туризма от Камчатки вошли в перечень поручений Путина
Предложения в сфере туризма от Камчатки вошли в перечень поручений Путина - РИА Новости, 15.11.2024
Предложения в сфере туризма от Камчатки вошли в перечень поручений Путина
Ряд предложений Камчатки в части развития туризма вошел в перечень поручений президента, разработанных по итогам ВЭФ-2024, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T05:17
2024-11-15T05:17
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя – РИА Новости️. Ряд предложений Камчатки в части развития туризма вошел в перечень поручений президента, разработанных по итогам ВЭФ-2024, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. "Предложения Камчатского края вошли в перечень поручений президента по итогам ВЭФ-2024. Это поручение, которое даёт возможность инвесторам получить льготный кредит на строительство гостиниц с номерным фондом менее 120 номеров — раньше это было доступно только очень большим проектам. В перечень включена позиция, связанная с учетом затрат регионов на транспортировку грузов северного завоза при распределении дотаций северным регионам", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства региона Юлию Морозову. Она добавила, что раньше средства размещения до 120 номеров не могли воспользоваться правом на льготное кредитование. Вместе с тем на Камчатке превалирует строительство именно небольших отелей, баз отдыха и гостевых домов. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке.
https://ria.ru/20241113/turizm-1983597784.html
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камчатка, камчатский край, петропавловск-камчатский
Камчатский край, Камчатка, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Предложения в сфере туризма от Камчатки вошли в перечень поручений Путина

Предложения в сфере туризма от Камчатки вошли в перечень поручений Путина на ВЭФ

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкМолодые люди гуляют на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
Молодые люди гуляют на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Молодые люди гуляют на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя – РИА Новости️. Ряд предложений Камчатки в части развития туризма вошел в перечень поручений президента, разработанных по итогам ВЭФ-2024, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.
«
"Предложения Камчатского края вошли в перечень поручений президента по итогам ВЭФ-2024. Это поручение, которое даёт возможность инвесторам получить льготный кредит на строительство гостиниц с номерным фондом менее 120 номеров — раньше это было доступно только очень большим проектам. В перечень включена позиция, связанная с учетом затрат регионов на транспортировку грузов северного завоза при распределении дотаций северным регионам", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства региона Юлию Морозову.
Она добавила, что раньше средства размещения до 120 номеров не могли воспользоваться правом на льготное кредитование. Вместе с тем на Камчатке превалирует строительство именно небольших отелей, баз отдыха и гостевых домов.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке.
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