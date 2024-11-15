https://ria.ru/20241115/kagarlitskij-1983987888.html

Кагарлицкий попросил не включать его в списки для обмена заключенными с США

Кагарлицкий попросил не включать его в списки для обмена заключенными с США - РИА Новости, 15.11.2024

Кагарлицкий попросил не включать его в списки для обмена заключенными с США

Социолог и публицист Борис Кагарлицкий* (признан иноагентом в РФ), осужденный за оправдание терроризма, попросил не включать себя в списки для обмена... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:05

2024-11-15T15:05

2024-11-15T15:05

россия

сша

сыктывкар

борис кагарлицкий

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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ТУЛА, 15 ноя – РИА Новости. Социолог и публицист Борис Кагарлицкий* (признан иноагентом в РФ), осужденный за оправдание терроризма, попросил не включать себя в списки для обмена заключенными с США, сообщает издание "Рабкор", в котором ранее Кагарлицкий занимал должность главного редактора. В опубликованном изданием обращении социолог заметил, что "в последнее оживились разговоры об очередном обмене", а затем заявил, что в подобных процессах участвовать не желает. "Я уже несколько раз заявлял и повторяю снова, что в подобных обменах участвовать не желаю и прошу меня в эти списки не включать. Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь", - цитирует Кагарлицкого издание. В общественной наблюдательной комиссии Тверской области РИА Новости сообщили, что соответствующие заявления от Бориса Кагарлицкого в орган не поступали. Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре 12 декабря 2023 года назначил Кагарлицкому штраф в 600 тысяч рублей, однако прокуратура не согласилась с приговором, посчитав его "чрезмерно мягким". В результате прокуратура обжаловала решение, и Апелляционный военный суд в Подмосковье в середине февраля этого года назначил Кагарлицкому пять лет колонии общего режима. Кагарлицкий, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", "разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма". Он был признан виновным в публичном оправдании терроризма с использованием интернета. Как писали местные СМИ, дело на Кагарлицкого завели из-за ролика под названием "Взрывное поздравление кота Мостика, нервные люди и события, удары по инфраструктуре", в котором социолог рассуждал о теракте на Крымскому мосту в октябре 2022 года. Впоследствии видео было удалено. Кагарлицкий - социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.

https://ria.ru/20240927/panin-1974977756.html

https://ria.ru/20240722/prigovor-1961164684.html

https://ria.ru/20240710/lazareva-1958751896.html

россия

сша

сыктывкар

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россия, сша, сыктывкар, борис кагарлицкий, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)