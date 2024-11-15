Рейтинг@Mail.ru
Иран опроверг сообщения о планах покушения на Трампа, пишет WSJ - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 15.11.2024 (обновлено: 13:04 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/iran-1983931339.html
Иран опроверг сообщения о планах покушения на Трампа, пишет WSJ
Иран опроверг сообщения о планах покушения на Трампа, пишет WSJ - РИА Новости, 15.11.2024
Иран опроверг сообщения о планах покушения на Трампа, пишет WSJ
Иран в октябре передал администрации президента США Джо Байдена письменные заверения о том, что не пытался покушаться на жизнь победившего на выборах главы... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:40
2024-11-15T13:04
в мире
иран
тегеран (город)
сша
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994862_0:8:1823:1033_1920x0_80_0_0_cf5d1ce1245a042b196c136598b5bc05.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Иран в октябре передал администрации президента США Джо Байдена письменные заверения о том, что не пытался покушаться на жизнь победившего на выборах главы государства Дональда Трампа, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников."Иран передал письменные заверения администрации Байдена в прошлом месяце о том, что не пытался убить Дональда Трампа... иранское сообщение, доставленное 14 октября, о котором не сообщалось ранее, пришло в ответ на частное американское предупреждение Тегерану в сентябре", - говорится в сообщении.По данным газеты, ответ Ирана не был подписан каким-то определенным официальным лицом. Кроме того, там содержалось обвинение Трампа в том, что он совершил преступление, отдав приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.Издание полагает, что тайное послание могло преследовать цель снизить напряженность между Тегераном и Вашингтоном. Близкие к иранским властям источники заявили изданию, что Тегеран хочет предотвратить конфронтацию с предстоящей администрацией США.Однако ни команда Трампа, ни другие американские чиновники не прокомментировали вопрос о том, было ли иранское послание передано самому Трампу.Ранее сам политик, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в адрес Трампа и может повторить их. Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация.В Тегеране заявления о якобы вынашиваемых планах по устранению Трампа отвергали.В середине июля в США был задержан 46-летний пакистанец Азиф Мерчант, которому было предъявлено обвинение в попытке организовать заказные убийства политиков и чиновников в США. Согласно документам прокуратуры, фигурант в апреле побывал в Иране, а затем, прибыв в Соединенные Штаты, якобы начал готовить покушения. Никаких фамилий вероятный жертв минюст не называл, но СМИ предполагали, что именно эта ситуация привела к увеличению штата охраны Трампа на период предвыборной кампании.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
https://ria.ru/20241110/bayden-1982973190.html
https://ria.ru/20241115/bayden-1983875422.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994862_59:0:1823:1323_1920x0_80_0_0_3091f629945adbc2f9a54f3122b09107.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, nbc, касем сулеймани
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, NBC, Касем Сулеймани
Иран опроверг сообщения о планах покушения на Трампа, пишет WSJ

WSJ: Иран передал Байдену заверения, что не пытался покушаться на жизнь Трампа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Иран в октябре передал администрации президента США Джо Байдена письменные заверения о том, что не пытался покушаться на жизнь победившего на выборах главы государства Дональда Трампа, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Иран передал письменные заверения администрации Байдена в прошлом месяце о том, что не пытался убить Дональда Трампа... иранское сообщение, доставленное 14 октября, о котором не сообщалось ранее, пришло в ответ на частное американское предупреждение Тегерану в сентябре", - говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
В США раскрыли, о чем Байден попросит Трампа
10 ноября, 22:16
По данным газеты, ответ Ирана не был подписан каким-то определенным официальным лицом. Кроме того, там содержалось обвинение Трампа в том, что он совершил преступление, отдав приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.
Издание полагает, что тайное послание могло преследовать цель снизить напряженность между Тегераном и Вашингтоном. Близкие к иранским властям источники заявили изданию, что Тегеран хочет предотвратить конфронтацию с предстоящей администрацией США.
Однако ни команда Трампа, ни другие американские чиновники не прокомментировали вопрос о том, было ли иранское послание передано самому Трампу.
Ранее сам политик, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в адрес Трампа и может повторить их. Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация.
В Тегеране заявления о якобы вынашиваемых планах по устранению Трампа отвергали.
В середине июля в США был задержан 46-летний пакистанец Азиф Мерчант, которому было предъявлено обвинение в попытке организовать заказные убийства политиков и чиновников в США. Согласно документам прокуратуры, фигурант в апреле побывал в Иране, а затем, прибыв в Соединенные Штаты, якобы начал готовить покушения. Никаких фамилий вероятный жертв минюст не называл, но СМИ предполагали, что именно эта ситуация привела к увеличению штата охраны Трампа на период предвыборной кампании.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
СМИ: в конгрессе призвали Байдена наказать двух израильских министров
Вчера, 07:46
 
В миреИранТегеран (город)СШАДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024NBCКасем Сулеймани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала