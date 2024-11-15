https://ria.ru/20241115/iran-1983931339.html

Иран опроверг сообщения о планах покушения на Трампа, пишет WSJ

Иран опроверг сообщения о планах покушения на Трампа, пишет WSJ - РИА Новости, 15.11.2024

Иран опроверг сообщения о планах покушения на Трампа, пишет WSJ

Иран в октябре передал администрации президента США Джо Байдена письменные заверения о том, что не пытался покушаться на жизнь победившего на выборах главы... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:40

2024-11-15T12:40

2024-11-15T13:04

в мире

иран

тегеран (город)

сша

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994862_0:8:1823:1033_1920x0_80_0_0_cf5d1ce1245a042b196c136598b5bc05.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Иран в октябре передал администрации президента США Джо Байдена письменные заверения о том, что не пытался покушаться на жизнь победившего на выборах главы государства Дональда Трампа, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников."Иран передал письменные заверения администрации Байдена в прошлом месяце о том, что не пытался убить Дональда Трампа... иранское сообщение, доставленное 14 октября, о котором не сообщалось ранее, пришло в ответ на частное американское предупреждение Тегерану в сентябре", - говорится в сообщении.По данным газеты, ответ Ирана не был подписан каким-то определенным официальным лицом. Кроме того, там содержалось обвинение Трампа в том, что он совершил преступление, отдав приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.Издание полагает, что тайное послание могло преследовать цель снизить напряженность между Тегераном и Вашингтоном. Близкие к иранским властям источники заявили изданию, что Тегеран хочет предотвратить конфронтацию с предстоящей администрацией США.Однако ни команда Трампа, ни другие американские чиновники не прокомментировали вопрос о том, было ли иранское послание передано самому Трампу.Ранее сам политик, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в адрес Трампа и может повторить их. Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация.В Тегеране заявления о якобы вынашиваемых планах по устранению Трампа отвергали.В середине июля в США был задержан 46-летний пакистанец Азиф Мерчант, которому было предъявлено обвинение в попытке организовать заказные убийства политиков и чиновников в США. Согласно документам прокуратуры, фигурант в апреле побывал в Иране, а затем, прибыв в Соединенные Штаты, якобы начал готовить покушения. Никаких фамилий вероятный жертв минюст не называл, но СМИ предполагали, что именно эта ситуация привела к увеличению штата охраны Трампа на период предвыборной кампании.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

https://ria.ru/20241110/bayden-1982973190.html

https://ria.ru/20241115/bayden-1983875422.html

иран

тегеран (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, nbc, касем сулеймани