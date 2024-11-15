https://ria.ru/20241115/ingushetija-1984004467.html

В Ингушетии нашли незаконную майнинг-ферму

В Ингушетии нашли незаконную майнинг-ферму - РИА Новости, 15.11.2024

В Ингушетии нашли незаконную майнинг-ферму

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" с правоохранителями нашли майнинг-ферму, которая незаконно потребила энергию на 85 миллионов... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:40

2024-11-15T15:40

2024-11-15T15:42

республика ингушетия

джейрахский район

происшествия

технологии

россети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984005008_4:0:596:333_1920x0_80_0_0_93ea8ec1201ca4c2550232bd3344b001.jpg

НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости. Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" с правоохранителями нашли майнинг-ферму, которая незаконно потребила энергию на 85 миллионов рублей, ее хватило бы на годовое обеспечение одного из районов Ингушетии, сообщила пресс-служба компании. "В ходе совместного рейда специалисты Назрановского участка городских электрических сетей и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Ингушетия выявили незаконно подключенную к сети майнинговую ферму", - говорится в сообщении. Отмечается, что аппараты для получения криптовалюты размещались в отдельном помещении на закрытой территории. "Ветхое и неприметное строение тщательно шумоизолировали. Оборудование для добычи цифровых активов обеспечили электроэнергией в обход прибора учета", - уточняет компания. По ее данным, объем похищенной электроэнергии превысил 8,8 миллиона кВт/ч, что сопоставимо с годовым энергопотреблением всего Джейрахского района Ингушетии. Ущерб, нанесенный компании, оценен почти в 85 миллионов рублей. С владельцем майнинг-фермы будут разбираться правоохранительные органы региона.

https://ria.ru/20240923/mayning-1974322691.html

https://ria.ru/20240719/irkutsk-1960739234.html

республика ингушетия

джейрахский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика ингушетия, джейрахский район, происшествия, технологии, россети