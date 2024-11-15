В Ингушетии нашли незаконную майнинг-ферму
В Ингушетии нашли незаконную майнинг-ферму, потребившую энергию на 85 млн руб
© Фото : "Россети Северный Кавказ"В Ингушетии нашли незаконную майнинг-ферму
© Фото : "Россети Северный Кавказ"
В Ингушетии нашли незаконную майнинг-ферму
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости. Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" с правоохранителями нашли майнинг-ферму, которая незаконно потребила энергию на 85 миллионов рублей, ее хватило бы на годовое обеспечение одного из районов Ингушетии, сообщила пресс-служба компании.
"В ходе совместного рейда специалисты Назрановского участка городских электрических сетей и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Ингушетия выявили незаконно подключенную к сети майнинговую ферму", - говорится в сообщении.
В Дагестане начали выявлять подземные майнинг-фермы
23 сентября, 22:21
Отмечается, что аппараты для получения криптовалюты размещались в отдельном помещении на закрытой территории.
"Ветхое и неприметное строение тщательно шумоизолировали. Оборудование для добычи цифровых активов обеспечили электроэнергией в обход прибора учета", - уточняет компания.
По ее данным, объем похищенной электроэнергии превысил 8,8 миллиона кВт/ч, что сопоставимо с годовым энергопотреблением всего Джейрахского района Ингушетии. Ущерб, нанесенный компании, оценен почти в 85 миллионов рублей.
С владельцем майнинг-фермы будут разбираться правоохранительные органы региона.