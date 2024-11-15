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В Ингушетии нашли незаконную майнинг-ферму - РИА Новости, 15.11.2024
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15:40 15.11.2024 (обновлено: 15:42 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/ingushetija-1984004467.html
В Ингушетии нашли незаконную майнинг-ферму
В Ингушетии нашли незаконную майнинг-ферму - РИА Новости, 15.11.2024
В Ингушетии нашли незаконную майнинг-ферму
Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" с правоохранителями нашли майнинг-ферму, которая незаконно потребила энергию на 85 миллионов... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:40
2024-11-15T15:42
республика ингушетия
джейрахский район
происшествия
технологии
россети
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НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости. Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" с правоохранителями нашли майнинг-ферму, которая незаконно потребила энергию на 85 миллионов рублей, ее хватило бы на годовое обеспечение одного из районов Ингушетии, сообщила пресс-служба компании. "В ходе совместного рейда специалисты Назрановского участка городских электрических сетей и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Ингушетия выявили незаконно подключенную к сети майнинговую ферму", - говорится в сообщении. Отмечается, что аппараты для получения криптовалюты размещались в отдельном помещении на закрытой территории. "Ветхое и неприметное строение тщательно шумоизолировали. Оборудование для добычи цифровых активов обеспечили электроэнергией в обход прибора учета", - уточняет компания. По ее данным, объем похищенной электроэнергии превысил 8,8 миллиона кВт/ч, что сопоставимо с годовым энергопотреблением всего Джейрахского района Ингушетии. Ущерб, нанесенный компании, оценен почти в 85 миллионов рублей. С владельцем майнинг-фермы будут разбираться правоохранительные органы региона.
https://ria.ru/20240923/mayning-1974322691.html
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республика ингушетия
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республика ингушетия, джейрахский район, происшествия, технологии, россети
Республика Ингушетия, Джейрахский район, Происшествия, Технологии, Россети
В Ингушетии нашли незаконную майнинг-ферму

В Ингушетии нашли незаконную майнинг-ферму, потребившую энергию на 85 млн руб

© Фото : "Россети Северный Кавказ"В Ингушетии нашли незаконную майнинг-ферму
В Ингушетии нашли незаконную майнинг-ферму - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : "Россети Северный Кавказ"
В Ингушетии нашли незаконную майнинг-ферму
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НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости. Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" с правоохранителями нашли майнинг-ферму, которая незаконно потребила энергию на 85 миллионов рублей, ее хватило бы на годовое обеспечение одного из районов Ингушетии, сообщила пресс-служба компании.
"В ходе совместного рейда специалисты Назрановского участка городских электрических сетей и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Ингушетия выявили незаконно подключенную к сети майнинговую ферму", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что аппараты для получения криптовалюты размещались в отдельном помещении на закрытой территории.
"Ветхое и неприметное строение тщательно шумоизолировали. Оборудование для добычи цифровых активов обеспечили электроэнергией в обход прибора учета", - уточняет компания.
По ее данным, объем похищенной электроэнергии превысил 8,8 миллиона кВт/ч, что сопоставимо с годовым энергопотреблением всего Джейрахского района Ингушетии. Ущерб, нанесенный компании, оценен почти в 85 миллионов рублей.
С владельцем майнинг-фермы будут разбираться правоохранительные органы региона.
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Республика ИнгушетияДжейрахский районПроисшествияТехнологииРоссети
 
 
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