https://ria.ru/20241115/infrastruktura-1983897679.html

В Сумской области пострадал объект критической инфраструктуры

В Сумской области пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 15.11.2024

В Сумской области пострадал объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в Шосткинском районе Сумской области на севере Украины, сообщили в пятницу в оперативном командовании ВСУ "Север". РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T10:22

2024-11-15T10:22

2024-11-15T10:22

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Шосткинском районе Сумской области на севере Украины, сообщили в пятницу в оперативном командовании ВСУ "Север". "Шосткинский район. Село Голубовка… поврежден объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении ВСУ в социальной сети Facebook*. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области в четверг в течение дня несколько раз объявлялась воздушная тревога.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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в мире, сумская область, украина