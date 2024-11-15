https://ria.ru/20241115/infrastruktura-1983897679.html
В Сумской области пострадал объект критической инфраструктуры
В Сумской области пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 15.11.2024
В Сумской области пострадал объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в Шосткинском районе Сумской области на севере Украины, сообщили в пятницу в оперативном командовании ВСУ "Север". РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:22
2024-11-15T10:22
2024-11-15T10:22
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Шосткинском районе Сумской области на севере Украины, сообщили в пятницу в оперативном командовании ВСУ "Север". "Шосткинский район. Село Голубовка… поврежден объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении ВСУ в социальной сети Facebook*. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области в четверг в течение дня несколько раз объявлялась воздушная тревога.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
В Сумской области пострадал объект критической инфраструктуры
ВСУ заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Сумской области
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Шосткинском районе Сумской области на севере Украины, сообщили в пятницу в оперативном командовании ВСУ "Север".
"Шосткинский район. Село Голубовка… поврежден объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении ВСУ в социальной сети Facebook*.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области в четверг в течение дня несколько раз объявлялась воздушная тревога.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.