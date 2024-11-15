https://ria.ru/20241115/infrastruktura-1983876648.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 15.11.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу ряд объектов инфраструктуры в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T08:12
2024-11-15T08:12
2024-11-15T08:12
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, прозвучало не менее 466 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
запорожская область
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запорожская область, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожская областная государственная администрация
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры