Мир трясет — а президент путешествует
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Это происходит вот сейчас: человек официально вступил в должность президента своей страны — и поехал себе спокойно в кругосветное путешествие. Сначала в Китай — с государственным визитом. Оттуда в США, где успел благожелательно пообщаться как с трамповской командой, так и с "хромыми утками" Байдена. Потом в Перу — на саммит АТЭС. Далее в Бразилию, где соберется группа 20 крупнейших экономик мира — G20.
Так ведь потом еще… Тут СМИ начинают путаться в показаниях. Потом ожидается поездка в Великобританию, далее в какую-то "важную страну" Ближнего Востока. Такой вот неторопливый объезд мира, а своя страна подождет, потому что в ней все в целом нормально и сейчас главная президентская работа — правильно вписать ее политику в творящиеся по всему миру безумства.
Речь об Индонезии и ее новом президенте Прабово Субианто (избран на пост 20 марта, вступил в должность 20 октября). Это 282 миллиона жителей, одна из упомянутых 20 ведущих экономик, самая большая мусульманская страна мира по численности населения и самая большая в Юго-Восточной Азии. И у нее все в порядке.
Вообще-то, описанная поездка и ее невероятная, вызывающая нормальность — полная сенсация на фоне того трампотрясения, что творится с политическими структурами в некоторых странах. У нас по вредной привычке все внимание — к Европе. Германия рушится мгновенно после второго пришествия Трампа — в начале года будут новые выборы и новый канцлер. Прибалты в истерике, французы кому-то чем-то грозят.
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20 октября, 06:51
Так ведь в Азии ровно то же самое, но не у всех. В Азии работает формула: кто продал душу американскому дьяволу в лице прежней, демократической администрации — у того все очень плохо. Звучит стон кандидатов в брошенки просто потому, что пришел Трамп.
Самый смешной пример — Филиппины, которые внезапно пошли добровольцами на передний край борьбы Америки со стратегическим конкурентом — Китаем. Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший поздравил Дональда Трампа за несколько часов до закрытия в США избирательных участков (всех обогнал). И еще бы ему было не ставить рекорд: эта страна увлекается военно-морскими стычками с КНР из-за морских территорий, принимает законы по принципу "никаких переговоров" и так далее — и вдруг в Вашингтоне появляются новые люди. Эти люди с Китаем хотят конкурировать еще жестче, но для филиппинцев жестче вроде бы никак невозможно.
И это притом что военные аналитики уверенно сообщают, что как минимум на тихоокеанском театре у Штатов нет никаких преимуществ перед Китаем. Ну а об оборонном потенциале Филиппин сравнительно с КНР вообще никто и не говорит. А надо ли тогда было так подставляться?
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Примерно та же ситуация с Тайванем — тихоокеанской Украиной для Китая. Теоретически трамписты должны любить Тайвань больше демократов, но есть тонкости. Вся Азия готовится прежде всего к невиданным тарифам на импорт в США (и к покорным им союзникам) китайских товаров. Цель — выиграть у КНР экономическую и особенно технологическую войну, с желательным переездом производств из Азии в Америку.
Но что касается Тайваня, то тут есть такая история вокруг тамошнего предприятия TSMC, производящего полупроводники особой сложности. Это почти мировая монополия. И еще при прежней/нынешней администрации США было заключено соглашение о переводе этого производства в Америку, в штат Аризона, "чтобы в случае чего оно не досталось Пекину". Сейчас тайваньские чиновники вопят, что по их законам этого делать нельзя, чины в четыре нанометра пусть едут, а вот высшей сложности — в два нанометра — должны оставаться на месте. Однако Дональд Трамп этим летом не только подтвердил, что все чипы ждут в США, но и добавил: остров должен больше платить за свою безопасность, а полупроводниковый бизнес тайваньцы у нас просто украли. В общем, демонтировать все станки и везти их в Аризону.
А кому тогда без монополии Тайвань вообще будет нужен, как и Филиппины, если дойдет до больших неприятностей? Кто при новой власти в США захочет вот этих, ранее натравленных на Китай, защищать?
И понятно, что такие же судороги у прочих "азиатских западников", то есть в Японии (точно такой же правительственный кризис, как в Германии), Южной Корее, Австралии. Для всех этих стран, как и для Тайваня, Китай — экономический партнер номер один. И там возникает вопрос: хорошо, речь не о войне, а для начала об экономическом противостоянии. И нам говорят, что за нашу безопасность от Китая мы должны платить сами. А из каких денег, если наше выживание зависит от китайской экономики?
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Но далеко не все страны Азии сдали свою политику США. И вот президент Прабово Субианто неспешно путешествует по обновляющемуся миру. Да и с чего бы ему волноваться? Тут надо упомянуть не самую разумную привычку видеть глубокую символику в том, куда новый лидер любой страны наносит первый визит. В реальной жизни такие посещения планируются по самым разным соображениям, но если хотите символики, то первая поездка Прабово была в Вашингтон, Пекин и Москву (после выборов, но до вступления в должность). Нынешний пекинский визит проходил уже как бы в развитие первого, и результаты известны: соглашения о новых китайских инвестициях на десять миллиардов долларов, новые планы и подписанные документы. После чего можно уверенно ехать и в Вашингтон, и в Перу, и в Бразилию, и далее везде.
И еще одна тонкость происходящего. Прабово в качестве министра обороны ездил в США еще при первом президентстве Трампа — в 2020-м, когда с него сняли там санкции.
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Тут была такая история конца 1990-х, когда уничтожали не только Югославию, а еще и Индонезию, предварительно разоренную пришедшим из Соединенных Штатов валютным кризисом. Индонезийское Косово называлось Восточным Тимором. После того как Тимор все-таки получил независимость, индонезийские военные были назначены злодеями и подпали под западные санкции. В том числе — Прабово.
Смешно, но очень похожая история была с нынешним премьер-министром Индии Нарендрой Моди: он тоже побывал под санкциями США. Тенденция, однако. Моди и Прабово вряд ли обижаются на Америку. Но все помнят. Соответственно, аккуратно строят свою стратегию. И ни о чем не волнуются.