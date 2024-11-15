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Мир трясет — а президент путешествует - РИА Новости, 15.11.2024
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08:00 15.11.2024 (обновлено: 08:02 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/indoneziya-1983814691.html
Мир трясет — а президент путешествует
Мир трясет — а президент путешествует - РИА Новости, 15.11.2024
Мир трясет — а президент путешествует
Это происходит вот сейчас: человек официально вступил в должность президента своей страны — и поехал себе спокойно в кругосветное путешествие. Сначала в Китай — РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T08:00
2024-11-15T08:02
аналитика
индонезия
прабово субианто
китай
сша
азия
дональд трамп
нарендра моди
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Это происходит вот сейчас: человек официально вступил в должность президента своей страны — и поехал себе спокойно в кругосветное путешествие. Сначала в Китай — с государственным визитом. Оттуда в США, где успел благожелательно пообщаться как с трамповской командой, так и с "хромыми утками" Байдена. Потом в Перу — на саммит АТЭС. Далее в Бразилию, где соберется группа 20 крупнейших экономик мира — G20.Так ведь потом еще… Тут СМИ начинают путаться в показаниях. Потом ожидается поездка в Великобританию, далее в какую-то "важную страну" Ближнего Востока. Такой вот неторопливый объезд мира, а своя страна подождет, потому что в ней все в целом нормально и сейчас главная президентская работа — правильно вписать ее политику в творящиеся по всему миру безумства.Речь об Индонезии и ее новом президенте Прабово Субианто (избран на пост 20 марта, вступил в должность 20 октября). Это 282 миллиона жителей, одна из упомянутых 20 ведущих экономик, самая большая мусульманская страна мира по численности населения и самая большая в Юго-Восточной Азии. И у нее все в порядке.Вообще-то, описанная поездка и ее невероятная, вызывающая нормальность — полная сенсация на фоне того трампотрясения, что творится с политическими структурами в некоторых странах. У нас по вредной привычке все внимание — к Европе. Германия рушится мгновенно после второго пришествия Трампа — в начале года будут новые выборы и новый канцлер. Прибалты в истерике, французы кому-то чем-то грозят.Так ведь в Азии ровно то же самое, но не у всех. В Азии работает формула: кто продал душу американскому дьяволу в лице прежней, демократической администрации — у того все очень плохо. Звучит стон кандидатов в брошенки просто потому, что пришел Трамп.Самый смешной пример — Филиппины, которые внезапно пошли добровольцами на передний край борьбы Америки со стратегическим конкурентом — Китаем. Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший поздравил Дональда Трампа за несколько часов до закрытия в США избирательных участков (всех обогнал). И еще бы ему было не ставить рекорд: эта страна увлекается военно-морскими стычками с КНР из-за морских территорий, принимает законы по принципу "никаких переговоров" и так далее — и вдруг в Вашингтоне появляются новые люди. Эти люди с Китаем хотят конкурировать еще жестче, но для филиппинцев жестче вроде бы никак невозможно.И это притом что военные аналитики уверенно сообщают, что как минимум на тихоокеанском театре у Штатов нет никаких преимуществ перед Китаем. Ну а об оборонном потенциале Филиппин сравнительно с КНР вообще никто и не говорит. А надо ли тогда было так подставляться?Примерно та же ситуация с Тайванем — тихоокеанской Украиной для Китая. Теоретически трамписты должны любить Тайвань больше демократов, но есть тонкости. Вся Азия готовится прежде всего к невиданным тарифам на импорт в США (и к покорным им союзникам) китайских товаров. Цель — выиграть у КНР экономическую и особенно технологическую войну, с желательным переездом производств из Азии в Америку.Но что касается Тайваня, то тут есть такая история вокруг тамошнего предприятия TSMC, производящего полупроводники особой сложности. Это почти мировая монополия. И еще при прежней/нынешней администрации США было заключено соглашение о переводе этого производства в Америку, в штат Аризона, "чтобы в случае чего оно не досталось Пекину". Сейчас тайваньские чиновники вопят, что по их законам этого делать нельзя, чины в четыре нанометра пусть едут, а вот высшей сложности — в два нанометра — должны оставаться на месте. Однако Дональд Трамп этим летом не только подтвердил, что все чипы ждут в США, но и добавил: остров должен больше платить за свою безопасность, а полупроводниковый бизнес тайваньцы у нас просто украли. В общем, демонтировать все станки и везти их в Аризону.А кому тогда без монополии Тайвань вообще будет нужен, как и Филиппины, если дойдет до больших неприятностей? Кто при новой власти в США захочет вот этих, ранее натравленных на Китай, защищать?И понятно, что такие же судороги у прочих "азиатских западников", то есть в Японии (точно такой же правительственный кризис, как в Германии), Южной Корее, Австралии. Для всех этих стран, как и для Тайваня, Китай — экономический партнер номер один. И там возникает вопрос: хорошо, речь не о войне, а для начала об экономическом противостоянии. И нам говорят, что за нашу безопасность от Китая мы должны платить сами. А из каких денег, если наше выживание зависит от китайской экономики?Но далеко не все страны Азии сдали свою политику США. И вот президент Прабово Субианто неспешно путешествует по обновляющемуся миру. Да и с чего бы ему волноваться? Тут надо упомянуть не самую разумную привычку видеть глубокую символику в том, куда новый лидер любой страны наносит первый визит. В реальной жизни такие посещения планируются по самым разным соображениям, но если хотите символики, то первая поездка Прабово была в Вашингтон, Пекин и Москву (после выборов, но до вступления в должность). Нынешний пекинский визит проходил уже как бы в развитие первого, и результаты известны: соглашения о новых китайских инвестициях на десять миллиардов долларов, новые планы и подписанные документы. После чего можно уверенно ехать и в Вашингтон, и в Перу, и в Бразилию, и далее везде.И еще одна тонкость происходящего. Прабово в качестве министра обороны ездил в США еще при первом президентстве Трампа — в 2020-м, когда с него сняли там санкции.Тут была такая история конца 1990-х, когда уничтожали не только Югославию, а еще и Индонезию, предварительно разоренную пришедшим из Соединенных Штатов валютным кризисом. Индонезийское Косово называлось Восточным Тимором. После того как Тимор все-таки получил независимость, индонезийские военные были назначены злодеями и подпали под западные санкции. В том числе — Прабово.Смешно, но очень похожая история была с нынешним премьер-министром Индии Нарендрой Моди: он тоже побывал под санкциями США. Тенденция, однако. Моди и Прабово вряд ли обижаются на Америку. Но все помнят. Соответственно, аккуратно строят свою стратегию. И ни о чем не волнуются.
https://ria.ru/20241020/subianto-1978945461.html
https://ria.ru/20241113/kitay-1983619999.html
https://ria.ru/20241108/tayvan-1982758298.html
https://ria.ru/20241026/analitik-1980278823.html
https://ria.ru/20241025/subianto-1979973075.html
индонезия
китай
сша
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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аналитика, индонезия, прабово субианто, китай, сша, азия, дональд трамп, нарендра моди, большая двадцатка
Аналитика, Индонезия, Прабово Субианто, Китай, США, Азия, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Большая двадцатка

Мир трясет — а президент путешествует

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Это происходит вот сейчас: человек официально вступил в должность президента своей страны — и поехал себе спокойно в кругосветное путешествие. Сначала в Китай — с государственным визитом. Оттуда в США, где успел благожелательно пообщаться как с трамповской командой, так и с "хромыми утками" Байдена. Потом в Перу — на саммит АТЭС. Далее в Бразилию, где соберется группа 20 крупнейших экономик мира — G20.
Так ведь потом еще… Тут СМИ начинают путаться в показаниях. Потом ожидается поездка в Великобританию, далее в какую-то "важную страну" Ближнего Востока. Такой вот неторопливый объезд мира, а своя страна подождет, потому что в ней все в целом нормально и сейчас главная президентская работа — правильно вписать ее политику в творящиеся по всему миру безумства.
Речь об Индонезии и ее новом президенте Прабово Субианто (избран на пост 20 марта, вступил в должность 20 октября). Это 282 миллиона жителей, одна из упомянутых 20 ведущих экономик, самая большая мусульманская страна мира по численности населения и самая большая в Юго-Восточной Азии. И у нее все в порядке.
Вообще-то, описанная поездка и ее невероятная, вызывающая нормальность — полная сенсация на фоне того трампотрясения, что творится с политическими структурами в некоторых странах. У нас по вредной привычке все внимание — к Европе. Германия рушится мгновенно после второго пришествия Трампа — в начале года будут новые выборы и новый канцлер. Прибалты в истерике, французы кому-то чем-то грозят.
Президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Новый президент Индонезии Субианто вступил в должность
20 октября, 06:51
Так ведь в Азии ровно то же самое, но не у всех. В Азии работает формула: кто продал душу американскому дьяволу в лице прежней, демократической администрации — у того все очень плохо. Звучит стон кандидатов в брошенки просто потому, что пришел Трамп.
Самый смешной пример — Филиппины, которые внезапно пошли добровольцами на передний край борьбы Америки со стратегическим конкурентом — Китаем. Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший поздравил Дональда Трампа за несколько часов до закрытия в США избирательных участков (всех обогнал). И еще бы ему было не ставить рекорд: эта страна увлекается военно-морскими стычками с КНР из-за морских территорий, принимает законы по принципу "никаких переговоров" и так далее — и вдруг в Вашингтоне появляются новые люди. Эти люди с Китаем хотят конкурировать еще жестче, но для филиппинцев жестче вроде бы никак невозможно.
И это притом что военные аналитики уверенно сообщают, что как минимум на тихоокеанском театре у Штатов нет никаких преимуществ перед Китаем. Ну а об оборонном потенциале Филиппин сравнительно с КНР вообще никто и не говорит. А надо ли тогда было так подставляться?
Си Цзиньпин и Джо Байден пожимают друг другу руки - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В США заявили о сложностях в отношениях с Китаем
13 ноября, 20:34
Примерно та же ситуация с Тайванем — тихоокеанской Украиной для Китая. Теоретически трамписты должны любить Тайвань больше демократов, но есть тонкости. Вся Азия готовится прежде всего к невиданным тарифам на импорт в США (и к покорным им союзникам) китайских товаров. Цель — выиграть у КНР экономическую и особенно технологическую войну, с желательным переездом производств из Азии в Америку.
Но что касается Тайваня, то тут есть такая история вокруг тамошнего предприятия TSMC, производящего полупроводники особой сложности. Это почти мировая монополия. И еще при прежней/нынешней администрации США было заключено соглашение о переводе этого производства в Америку, в штат Аризона, "чтобы в случае чего оно не досталось Пекину". Сейчас тайваньские чиновники вопят, что по их законам этого делать нельзя, чины в четыре нанометра пусть едут, а вот высшей сложности — в два нанометра — должны оставаться на месте. Однако Дональд Трамп этим летом не только подтвердил, что все чипы ждут в США, но и добавил: остров должен больше платить за свою безопасность, а полупроводниковый бизнес тайваньцы у нас просто украли. В общем, демонтировать все станки и везти их в Аризону.
Женщина с флагами Тайваня - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Тайвань стремится наладить контакты с администрацией Трампа, пишут СМИ
8 ноября, 20:08
А кому тогда без монополии Тайвань вообще будет нужен, как и Филиппины, если дойдет до больших неприятностей? Кто при новой власти в США захочет вот этих, ранее натравленных на Китай, защищать?
И понятно, что такие же судороги у прочих "азиатских западников", то есть в Японии (точно такой же правительственный кризис, как в Германии), Южной Корее, Австралии. Для всех этих стран, как и для Тайваня, Китай — экономический партнер номер один. И там возникает вопрос: хорошо, речь не о войне, а для начала об экономическом противостоянии. И нам говорят, что за нашу безопасность от Китая мы должны платить сами. А из каких денег, если наше выживание зависит от китайской экономики?
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Аналитик оценил участие Индонезии в саммите БРИКС в Казани
26 октября, 18:16
Но далеко не все страны Азии сдали свою политику США. И вот президент Прабово Субианто неспешно путешествует по обновляющемуся миру. Да и с чего бы ему волноваться? Тут надо упомянуть не самую разумную привычку видеть глубокую символику в том, куда новый лидер любой страны наносит первый визит. В реальной жизни такие посещения планируются по самым разным соображениям, но если хотите символики, то первая поездка Прабово была в Вашингтон, Пекин и Москву (после выборов, но до вступления в должность). Нынешний пекинский визит проходил уже как бы в развитие первого, и результаты известны: соглашения о новых китайских инвестициях на десять миллиардов долларов, новые планы и подписанные документы. После чего можно уверенно ехать и в Вашингтон, и в Перу, и в Бразилию, и далее везде.
И еще одна тонкость происходящего. Прабово в качестве министра обороны ездил в США еще при первом президентстве Трампа — в 2020-м, когда с него сняли там санкции.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Президент Индонезии сдержал данное Путину обещание о саммите БРИКС
25 октября, 09:38
Тут была такая история конца 1990-х, когда уничтожали не только Югославию, а еще и Индонезию, предварительно разоренную пришедшим из Соединенных Штатов валютным кризисом. Индонезийское Косово называлось Восточным Тимором. После того как Тимор все-таки получил независимость, индонезийские военные были назначены злодеями и подпали под западные санкции. В том числе — Прабово.
Смешно, но очень похожая история была с нынешним премьер-министром Индии Нарендрой Моди: он тоже побывал под санкциями США. Тенденция, однако. Моди и Прабово вряд ли обижаются на Америку. Но все помнят. Соответственно, аккуратно строят свою стратегию. И ни о чем не волнуются.
 
АналитикаИндонезияПрабово СубиантоКитайСШААзияДональд ТрампНарендра МодиБольшая двадцатка
 
 
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