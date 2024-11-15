https://ria.ru/20241115/haier-1984077721.html

Минниханов: китайская Haier откроет в Татарстане шестой по счету завод

Минниханов: китайская Haier откроет в Татарстане шестой по счету завод - РИА Новости, 15.11.2024

Минниханов: китайская Haier откроет в Татарстане шестой по счету завод

Китайская компания Haier в конце ноября откроет в Татарстане шестой по счету завод, сообщил глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T20:49

2024-11-15T20:49

2024-11-15T20:49

республика татарстан

россия

рустам минниханов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579734058_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_91b367f79728fa421d0389bab00bfe14.jpg

КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Китайская компания Haier в конце ноября откроет в Татарстане шестой по счету завод, сообщил глава республики Рустам Минниханов. "Мы реализуем ряд совместных инвестиционных проектов. Самый крупный из них - с компанией Haier. 26 ноября мы откроем уже шестой завод компании", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". Предполагается, что новый завод по производству водонагревателей будет выпускать 500 тысяч штук изделий в год. Компания Haier в апреле 2016 года открыла на территории Камского индустриального парка "Мастер" в Набережных Челнах первый в России завод по производству холодильников стоимостью более 55 миллионов долларов. Китайский инвестор рассматривал запуск производства холодильного оборудования в Татарстане в качестве первого шага по локализации компании Haier в России. К настоящему времени на территории специально созданного индустриального парка "Хайер Рус" запущены также заводы по производству стиральных машин, бытовой техники, штампованных изделий и "умный завод" по производству холодильного и морозильного оборудования. Действуют склад готовой продукции и общежитие для сотрудников. Второй международный экономический форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 13-15 ноября. В нем участвуют представители 35 стран, в том числе более 70 российских регионов и 27 провинций и районов Китая. В рамках форума состоялось более 70 сессий по таким направлениям, как торговля, инвестиции, технологии, таможня, логистика, строительство, нефтехимия, сельское хозяйство, образование, туризм, культура, и другим. Прошла выставка Russia China Expo, где были презентованы провинции, корпорации КНР, регионы и предприятия РФ.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, рустам минниханов