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Минниханов: китайская Haier откроет в Татарстане шестой по счету завод - РИА Новости, 15.11.2024
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Республика Татарстан
 
20:49 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/haier-1984077721.html
Минниханов: китайская Haier откроет в Татарстане шестой по счету завод
Минниханов: китайская Haier откроет в Татарстане шестой по счету завод - РИА Новости, 15.11.2024
Минниханов: китайская Haier откроет в Татарстане шестой по счету завод
Китайская компания Haier в конце ноября откроет в Татарстане шестой по счету завод, сообщил глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T20:49
2024-11-15T20:49
республика татарстан
россия
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Китайская компания Haier в конце ноября откроет в Татарстане шестой по счету завод, сообщил глава республики Рустам Минниханов. "Мы реализуем ряд совместных инвестиционных проектов. Самый крупный из них - с компанией Haier. 26 ноября мы откроем уже шестой завод компании", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". Предполагается, что новый завод по производству водонагревателей будет выпускать 500 тысяч штук изделий в год. Компания Haier в апреле 2016 года открыла на территории Камского индустриального парка "Мастер" в Набережных Челнах первый в России завод по производству холодильников стоимостью более 55 миллионов долларов. Китайский инвестор рассматривал запуск производства холодильного оборудования в Татарстане в качестве первого шага по локализации компании Haier в России. К настоящему времени на территории специально созданного индустриального парка "Хайер Рус" запущены также заводы по производству стиральных машин, бытовой техники, штампованных изделий и "умный завод" по производству холодильного и морозильного оборудования. Действуют склад готовой продукции и общежитие для сотрудников. Второй международный экономический форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 13-15 ноября. В нем участвуют представители 35 стран, в том числе более 70 российских регионов и 27 провинций и районов Китая. В рамках форума состоялось более 70 сессий по таким направлениям, как торговля, инвестиции, технологии, таможня, логистика, строительство, нефтехимия, сельское хозяйство, образование, туризм, культура, и другим. Прошла выставка Russia China Expo, где были презентованы провинции, корпорации КНР, регионы и предприятия РФ.
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россия, рустам минниханов
Республика Татарстан, Россия, Рустам Минниханов

Минниханов: китайская Haier откроет в Татарстане шестой по счету завод

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудница на линии общей сборки завода Haier в Набережных Челнах
Сотрудница на линии общей сборки завода Haier в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудница на линии общей сборки завода Haier в Набережных Челнах. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Китайская компания Haier в конце ноября откроет в Татарстане шестой по счету завод, сообщил глава республики Рустам Минниханов.
"Мы реализуем ряд совместных инвестиционных проектов. Самый крупный из них - с компанией Haier. 26 ноября мы откроем уже шестой завод компании", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".
Предполагается, что новый завод по производству водонагревателей будет выпускать 500 тысяч штук изделий в год.
Компания Haier в апреле 2016 года открыла на территории Камского индустриального парка "Мастер" в Набережных Челнах первый в России завод по производству холодильников стоимостью более 55 миллионов долларов. Китайский инвестор рассматривал запуск производства холодильного оборудования в Татарстане в качестве первого шага по локализации компании Haier в России.
К настоящему времени на территории специально созданного индустриального парка "Хайер Рус" запущены также заводы по производству стиральных машин, бытовой техники, штампованных изделий и "умный завод" по производству холодильного и морозильного оборудования. Действуют склад готовой продукции и общежитие для сотрудников.
Второй международный экономический форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 13-15 ноября. В нем участвуют представители 35 стран, в том числе более 70 российских регионов и 27 провинций и районов Китая. В рамках форума состоялось более 70 сессий по таким направлениям, как торговля, инвестиции, технологии, таможня, логистика, строительство, нефтехимия, сельское хозяйство, образование, туризм, культура, и другим. Прошла выставка Russia China Expo, где были презентованы провинции, корпорации КНР, регионы и предприятия РФ.
 
Республика ТатарстанРоссияРустам Минниханов
 
 
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