https://ria.ru/20241115/gruziya-1984068628.html

Грузинская оппозиция протестует против результатов выборов в парламент

Грузинская оппозиция протестует против результатов выборов в парламент - РИА Новости, 15.11.2024

Грузинская оппозиция протестует против результатов выборов в парламент

Представители грузинских оппозиционно настроенных неправительственных организаций вместе со сторонниками проводят в пятницу шествие по центральным проспектам в... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T19:38

2024-11-15T19:38

2024-11-15T19:38

в мире

грузия

россия

саломе зурабишвили

обсе

парламентские выборы в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984069371_0:0:813:457_1920x0_80_0_0_e050b4b95c4f6cce51eb9c360ab358a7.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя - РИА Новости. Представители грузинских оппозиционно настроенных неправительственных организаций вместе со сторонниками проводят в пятницу шествие по центральным проспектам в Тбилиси, выражая протест против результатов парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта", передает корреспондент РИА Новости. Оппозиционеры собрались в пятницу на площади Республики у проспекта Руставели, после чего начали шествие. Ранее оппозиционеры сообщили о начале серии протестов, которые, по их словам, будут проходить ежедневно в разных местах столицы. Оппозиция требует, в частности, объявить недействительными итоги голосования и назначить новые выборы. Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.

https://ria.ru/20241028/tbilisi-1980599060.html

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024