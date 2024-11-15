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Грузинская оппозиция протестует против результатов выборов в парламент - РИА Новости, 15.11.2024
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19:38 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/gruziya-1984068628.html
Грузинская оппозиция протестует против результатов выборов в парламент
Грузинская оппозиция протестует против результатов выборов в парламент - РИА Новости, 15.11.2024
Грузинская оппозиция протестует против результатов выборов в парламент
Представители грузинских оппозиционно настроенных неправительственных организаций вместе со сторонниками проводят в пятницу шествие по центральным проспектам в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:38
2024-11-15T19:38
в мире
грузия
россия
саломе зурабишвили
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 15 ноя - РИА Новости. Представители грузинских оппозиционно настроенных неправительственных организаций вместе со сторонниками проводят в пятницу шествие по центральным проспектам в Тбилиси, выражая протест против результатов парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта", передает корреспондент РИА Новости. Оппозиционеры собрались в пятницу на площади Республики у проспекта Руставели, после чего начали шествие. Ранее оппозиционеры сообщили о начале серии протестов, которые, по их словам, будут проходить ежедневно в разных местах столицы. Оппозиция требует, в частности, объявить недействительными итоги голосования и назначить новые выборы. Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Грузинская оппозиция протестует против результатов выборов в парламент

Грузинская оппозиция протестует против результатов парламентских выборов

© РИА НовостиОппозиционеры проводят шествие против итогов выборов в Тбилиси
Оппозиционеры проводят шествие против итогов выборов в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости
Оппозиционеры проводят шествие против итогов выборов в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 15 ноя - РИА Новости. Представители грузинских оппозиционно настроенных неправительственных организаций вместе со сторонниками проводят в пятницу шествие по центральным проспектам в Тбилиси, выражая протест против результатов парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта", передает корреспондент РИА Новости.
Оппозиционеры собрались в пятницу на площади Республики у проспекта Руставели, после чего начали шествие.
Ранее оппозиционеры сообщили о начале серии протестов, которые, по их словам, будут проходить ежедневно в разных местах столицы. Оппозиция требует, в частности, объявить недействительными итоги голосования и назначить новые выборы.
Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
Акция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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В миреГрузияРоссияСаломе ЗурабишвилиОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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