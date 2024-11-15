https://ria.ru/20241115/gruziya-1984035719.html

В ЕС рассказали, кого в Грузии могут коснуться визовые ограничения

В ЕС рассказали, кого в Грузии могут коснуться визовые ограничения - РИА Новости, 15.11.2024

В ЕС рассказали, кого в Грузии могут коснуться визовые ограничения

ЕС не собирается принимать санкции против Грузии, которые могут напрямую затронуть простых граждан этой страны, включая приостановку упрощенного визового... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T17:10

2024-11-15T17:10

2024-11-15T17:10

в мире

грузия

брюссель

евросоюз

санкции

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. ЕС не собирается принимать санкции против Грузии, которые могут напрямую затронуть простых граждан этой страны, включая приостановку упрощенного визового режима, но может обсудить визовые ограничения для обладателей служебных и диппаспортов чиновников Грузии, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Идея (главы дипломатии ЕС Жозепа - ред.) Борреля заключается в том, чтобы провести дискуссию о последствиях несвободных выборов в Грузии. У нас уже есть ряд мер: приостановка прямой финподдержки, приостановка помощи из Европейского фонда мира, приостановка высоких визитов, а также приостановка процесса членства для Грузии. Сейчас не время их пересматривать. И мы также обозначили меры по восстановлению поддержки… Мы ожидаем, что некоторые страны могут внести предложения по новым мерам, и мы их обсудим. Меры, такие, как визовые ограничения… они очень серьезные и затронут напрямую граждан Грузии. Не думаю, что они будут согласованы в понедельник. Могут быть вариации этих мер, возможно ограничения для обладателей служебных и дипломатических паспортов, которые могут затронуть правительство… Это будет обсуждено, но не знаю будут ли приняты решения", - сказал источник.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, брюссель, евросоюз, санкции