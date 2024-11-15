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В ЕС рассказали, кого в Грузии могут коснуться визовые ограничения - РИА Новости, 15.11.2024
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17:10 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/gruziya-1984035719.html
В ЕС рассказали, кого в Грузии могут коснуться визовые ограничения
В ЕС рассказали, кого в Грузии могут коснуться визовые ограничения - РИА Новости, 15.11.2024
В ЕС рассказали, кого в Грузии могут коснуться визовые ограничения
ЕС не собирается принимать санкции против Грузии, которые могут напрямую затронуть простых граждан этой страны, включая приостановку упрощенного визового... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:10
2024-11-15T17:10
в мире
грузия
брюссель
евросоюз
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. ЕС не собирается принимать санкции против Грузии, которые могут напрямую затронуть простых граждан этой страны, включая приостановку упрощенного визового режима, но может обсудить визовые ограничения для обладателей служебных и диппаспортов чиновников Грузии, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Идея (главы дипломатии ЕС Жозепа - ред.) Борреля заключается в том, чтобы провести дискуссию о последствиях несвободных выборов в Грузии. У нас уже есть ряд мер: приостановка прямой финподдержки, приостановка помощи из Европейского фонда мира, приостановка высоких визитов, а также приостановка процесса членства для Грузии. Сейчас не время их пересматривать. И мы также обозначили меры по восстановлению поддержки… Мы ожидаем, что некоторые страны могут внести предложения по новым мерам, и мы их обсудим. Меры, такие, как визовые ограничения… они очень серьезные и затронут напрямую граждан Грузии. Не думаю, что они будут согласованы в понедельник. Могут быть вариации этих мер, возможно ограничения для обладателей служебных и дипломатических паспортов, которые могут затронуть правительство… Это будет обсуждено, но не знаю будут ли приняты решения", - сказал источник.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
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в мире, грузия, брюссель, евросоюз, санкции
В мире, Грузия, Брюссель, Евросоюз, Санкции
В ЕС рассказали, кого в Грузии могут коснуться визовые ограничения

ЕС может обсудить визовые ограничения для грузинских чиновников и дипломатов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. ЕС не собирается принимать санкции против Грузии, которые могут напрямую затронуть простых граждан этой страны, включая приостановку упрощенного визового режима, но может обсудить визовые ограничения для обладателей служебных и диппаспортов чиновников Грузии, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Идея (главы дипломатии ЕС Жозепа - ред.) Борреля заключается в том, чтобы провести дискуссию о последствиях несвободных выборов в Грузии. У нас уже есть ряд мер: приостановка прямой финподдержки, приостановка помощи из Европейского фонда мира, приостановка высоких визитов, а также приостановка процесса членства для Грузии. Сейчас не время их пересматривать. И мы также обозначили меры по восстановлению поддержки… Мы ожидаем, что некоторые страны могут внести предложения по новым мерам, и мы их обсудим. Меры, такие, как визовые ограничения… они очень серьезные и затронут напрямую граждан Грузии. Не думаю, что они будут согласованы в понедельник. Могут быть вариации этих мер, возможно ограничения для обладателей служебных и дипломатических паспортов, которые могут затронуть правительство… Это будет обсуждено, но не знаю будут ли приняты решения", - сказал источник.
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