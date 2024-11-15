https://ria.ru/20241115/gruz-1984042317.html
Паслер: очередной груз гуманитарной помощи направлен в зону СВО
Паслер: очередной груз гуманитарной помощи направлен в зону СВО - РИА Новости, 15.11.2024
Паслер: очередной груз гуманитарной помощи направлен в зону СВО
Сорок тонн медикаментов, теплых вещей и средств личной гигиены, оборудование, снаряжение, технику и запчасти к ней отправила Оренбургская область в зону... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:43
2024-11-15T17:43
2024-11-15T17:43
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Сорок тонн медикаментов, теплых вещей и средств личной гигиены, оборудование, снаряжение, технику и запчасти к ней отправила Оренбургская область в зону проведения специальной военной операции, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер."В этот раз передаем на фронт автомобили УАЗ, Ниву, квадроцикл, мотоцикл. Зимой бойцам необходимо обеспечить бесперебойную работу техники. В составе груза также генераторы, автономные отопители", – написал глава региона.Колонну транспорта Денис Паслер проводил совместно с общественниками и бойцами СВО Сергеем Ковалевым и Нурсултаном Муссагалеевым, который участвует в президентской программе "Время героев".По словам губернатора, гуманитарные грузы в зону спецоперации передаются регулярно. За время проведения спецоперации правительство региона отправило грузов на сумму более полумиллиарда рублей. Никто не остался равнодушным. В небольших селах жители объединяются, чтобы посильно помогать фронту. Предприятия, бизнес, общественники - в каждом коллективе есть те, кто ушел защищать Родину. Руководители и коллеги поддерживают своих ребят и их сослуживцев, всегда на связи с семьями бойцов."Мы всегда получаем обратную связь - каждый груз имеет особую ценность для ребят. Это и поддержка, и напоминание: тыл надежен и крепок, мы работаем для нашей общей Победы", – отметил губернатор.
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денис паслер
Оренбургская область, Денис Паслер
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Сорок тонн медикаментов, теплых вещей и средств личной гигиены, оборудование, снаряжение, технику и запчасти к ней отправила Оренбургская область в зону проведения специальной военной операции, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«
"В этот раз передаем на фронт автомобили УАЗ, Ниву, квадроцикл, мотоцикл. Зимой бойцам необходимо обеспечить бесперебойную работу техники. В составе груза также генераторы, автономные отопители", – написал глава региона.
Колонну транспорта Денис Паслер проводил совместно с общественниками и бойцами СВО Сергеем Ковалевым и Нурсултаном Муссагалеевым, который участвует в президентской программе "Время героев".
По словам губернатора, гуманитарные грузы в зону спецоперации передаются регулярно. За время проведения спецоперации правительство региона отправило грузов на сумму более полумиллиарда рублей. Никто не остался равнодушным. В небольших селах жители объединяются, чтобы посильно помогать фронту. Предприятия, бизнес, общественники - в каждом коллективе есть те, кто ушел защищать Родину. Руководители и коллеги поддерживают своих ребят и их сослуживцев, всегда на связи с семьями бойцов.
"Мы всегда получаем обратную связь - каждый груз имеет особую ценность для ребят. Это и поддержка, и напоминание: тыл надежен и крепок, мы работаем для нашей общей Победы", – отметил губернатор.