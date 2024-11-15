https://ria.ru/20241115/gruz-1984042317.html

Паслер: очередной груз гуманитарной помощи направлен в зону СВО

Паслер: очередной груз гуманитарной помощи направлен в зону СВО - РИА Новости, 15.11.2024

Паслер: очередной груз гуманитарной помощи направлен в зону СВО

Сорок тонн медикаментов, теплых вещей и средств личной гигиены, оборудование, снаряжение, технику и запчасти к ней отправила Оренбургская область в зону... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T17:43

2024-11-15T17:43

2024-11-15T17:43

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Сорок тонн медикаментов, теплых вещей и средств личной гигиены, оборудование, снаряжение, технику и запчасти к ней отправила Оренбургская область в зону проведения специальной военной операции, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер."В этот раз передаем на фронт автомобили УАЗ, Ниву, квадроцикл, мотоцикл. Зимой бойцам необходимо обеспечить бесперебойную работу техники. В составе груза также генераторы, автономные отопители", – написал глава региона.Колонну транспорта Денис Паслер проводил совместно с общественниками и бойцами СВО Сергеем Ковалевым и Нурсултаном Муссагалеевым, который участвует в президентской программе "Время героев".По словам губернатора, гуманитарные грузы в зону спецоперации передаются регулярно. За время проведения спецоперации правительство региона отправило грузов на сумму более полумиллиарда рублей. Никто не остался равнодушным. В небольших селах жители объединяются, чтобы посильно помогать фронту. Предприятия, бизнес, общественники - в каждом коллективе есть те, кто ушел защищать Родину. Руководители и коллеги поддерживают своих ребят и их сослуживцев, всегда на связи с семьями бойцов."Мы всегда получаем обратную связь - каждый груз имеет особую ценность для ребят. Это и поддержка, и напоминание: тыл надежен и крепок, мы работаем для нашей общей Победы", – отметил губернатор.

https://ria.ru/20241107/pasler-1982445297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

денис паслер