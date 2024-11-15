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При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадали два человека
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадали два человека - РИА Новости, 15.11.2024
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадали два человека
Два мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника по Горловке в ДНР, сообщил в пятницу мэр города Иван... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:49
2024-11-15T17:49
2024-11-15T17:49
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника по Горловке в ДНР, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины ранены двое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении Приходько. Ране представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 16.30 сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки. Мэр также сообщил, вследствие украинской вооруженной агрессии зафиксировано прямое попадание снаряда в дом, повреждены кровля, дымоход, вентиляция, перебит газопровод, а также повреждены ряд домов и домостроений. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадали два человека
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку с БПЛА пострадали два человека