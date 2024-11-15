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При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадали два человека - РИА Новости, 15.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/gorlovka-1984044925.html
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадали два человека
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадали два человека - РИА Новости, 15.11.2024
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадали два человека
Два мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника по Горловке в ДНР, сообщил в пятницу мэр города Иван... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:49
2024-11-15T17:49
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника по Горловке в ДНР, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины ранены двое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении Приходько. Ране представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 16.30 сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки. Мэр также сообщил, вследствие украинской вооруженной агрессии зафиксировано прямое попадание снаряда в дом, повреждены кровля, дымоход, вентиляция, перебит газопровод, а также повреждены ряд домов и домостроений. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадали два человека

При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку с БПЛА пострадали два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника по Горловке в ДНР, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины ранены двое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении Приходько.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Дропшот 2.0": Россия под ударом
2 сентября, 08:00
Ране представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 16.30 сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки.
Мэр также сообщил, вследствие украинской вооруженной агрессии зафиксировано прямое попадание снаряда в дом, повреждены кровля, дымоход, вентиляция, перебит газопровод, а также повреждены ряд домов и домостроений.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСЦККПроисшествия
 
 
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