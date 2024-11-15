https://ria.ru/20241115/gorlovka-1984044925.html

При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадали два человека

При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадали два человека - РИА Новости, 15.11.2024

При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадали два человека

Два мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника по Горловке в ДНР, сообщил в пятницу мэр города Иван... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T17:49

2024-11-15T17:49

2024-11-15T17:49

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника по Горловке в ДНР, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины ранены двое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении Приходько. Ране представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 16.30 сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки. Мэр также сообщил, вследствие украинской вооруженной агрессии зафиксировано прямое попадание снаряда в дом, повреждены кровля, дымоход, вентиляция, перебит газопровод, а также повреждены ряд домов и домостроений. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия