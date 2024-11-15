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В Горловке уточнили число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:35 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/gorlovka-1983888900.html
В Горловке уточнили число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке уточнили число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024
В Горловке уточнили число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
Число пострадавших при обстреле центра Горловки в ДНР в четверг украинскими войсками, по уточненным данным, составляет 16 человек, сообщил в пятницу мэр города... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T09:35
2024-11-15T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Число пострадавших при обстреле центра Горловки в ДНР в четверг украинскими войсками, по уточненным данным, составляет 16 человек, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее в четверг Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела ВСУ Горловки число пострадавших мирных жителей увеличилось до 14 человек. "По уточнённой информации, в результате вчерашнего обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранения различной степени тяжести получили 16 мирных граждан", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что при обстреле центра Горловки в четверг украинскими войсками получили повреждения административное здание, кафе и торговый центр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке уточнили число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

Мэр Приходько: при обстреле Горловки ВСУ в четверг пострадали 16 человек

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Число пострадавших при обстреле центра Горловки в ДНР в четверг украинскими войсками, по уточненным данным, составляет 16 человек, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее в четверг Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела ВСУ Горловки число пострадавших мирных жителей увеличилось до 14 человек.
«
"По уточнённой информации, в результате вчерашнего обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранения различной степени тяжести получили 16 мирных граждан", - написал Приходько.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что при обстреле центра Горловки в четверг украинскими войсками получили повреждения административное здание, кафе и торговый центр.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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