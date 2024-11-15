https://ria.ru/20241115/gladkov-1983895870.html

Гладков рассказал об обновлении белгородских образовательных учреждений

Гладков рассказал об обновлении белгородских образовательных учреждений - РИА Новости, 15.11.2024

Гладков рассказал об обновлении белгородских образовательных учреждений

Более 40 школ и детских садов было построено в Белгородской области за последние четыре года, капитально отремонтировано более 170 объектов, порядка 70 тысяч... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T10:16

2024-11-15T10:16

2024-11-15T10:16

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 15 ноя – РИА Новости. Более 40 школ и детских садов было построено в Белгородской области за последние четыре года, капитально отремонтировано более 170 объектов, порядка 70 тысяч детей региона приступили к обучению в обновленных образовательных учреждениях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Посчитали, что за четыре года нашей работы по модернизации образования почти 70 тысяч детей начали учиться в новых или обновленных учреждениях образования: детских садах, школах, колледжах. Это каждый четвертый учащийся в Белгородской области", - рассказал Гладков. Как уточнили в правительстве региона, за четыре года в Белгородской области построили 41 школу и детский сад, капитально отремонтировали 174 школы и детских сада. Глава региона подчеркнул, что особое внимание уделяется качеству ремонта – к каждой школе и каждому детскому саду подбирается индивидуальный проект. "Мы не просто ремонтируем и красим стены, а создаем вместе с учителями, педагогами и наставниками новые образовательные пространства, где дети творят, создают, раскрывают свои многочисленные таланты. И очень хочется, чтобы уже во взрослой жизни свои навыки, свои таланты, свое трудолюбие они применили на нашей Белгородской земле", - отметил Гладков.

https://ria.ru/20241111/memorialy-1983097227.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков