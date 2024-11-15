Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал об обновлении белгородских образовательных учреждений - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
10:16 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/gladkov-1983895870.html
Гладков рассказал об обновлении белгородских образовательных учреждений
Гладков рассказал об обновлении белгородских образовательных учреждений - РИА Новости, 15.11.2024
Гладков рассказал об обновлении белгородских образовательных учреждений
Более 40 школ и детских садов было построено в Белгородской области за последние четыре года, капитально отремонтировано более 170 объектов, порядка 70 тысяч... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:16
2024-11-15T10:16
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_0:108:3089:1845_1920x0_80_0_0_f6899a495bc7c635132d9dc2780f2c8a.jpg
БЕЛГОРОД, 15 ноя – РИА Новости. Более 40 школ и детских садов было построено в Белгородской области за последние четыре года, капитально отремонтировано более 170 объектов, порядка 70 тысяч детей региона приступили к обучению в обновленных образовательных учреждениях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Посчитали, что за четыре года нашей работы по модернизации образования почти 70 тысяч детей начали учиться в новых или обновленных учреждениях образования: детских садах, школах, колледжах. Это каждый четвертый учащийся в Белгородской области", - рассказал Гладков. Как уточнили в правительстве региона, за четыре года в Белгородской области построили 41 школу и детский сад, капитально отремонтировали 174 школы и детских сада. Глава региона подчеркнул, что особое внимание уделяется качеству ремонта – к каждой школе и каждому детскому саду подбирается индивидуальный проект. "Мы не просто ремонтируем и красим стены, а создаем вместе с учителями, педагогами и наставниками новые образовательные пространства, где дети творят, создают, раскрывают свои многочисленные таланты. И очень хочется, чтобы уже во взрослой жизни свои навыки, свои таланты, свое трудолюбие они применили на нашей Белгородской земле", - отметил Гладков.
https://ria.ru/20241111/memorialy-1983097227.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_f30d91cccc043198d95bc57f059827ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал об обновлении белгородских образовательных учреждений

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 15 ноя – РИА Новости. Более 40 школ и детских садов было построено в Белгородской области за последние четыре года, капитально отремонтировано более 170 объектов, порядка 70 тысяч детей региона приступили к обучению в обновленных образовательных учреждениях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Посчитали, что за четыре года нашей работы по модернизации образования почти 70 тысяч детей начали учиться в новых или обновленных учреждениях образования: детских садах, школах, колледжах. Это каждый четвертый учащийся в Белгородской области", - рассказал Гладков.
Как уточнили в правительстве региона, за четыре года в Белгородской области построили 41 школу и детский сад, капитально отремонтировали 174 школы и детских сада. Глава региона подчеркнул, что особое внимание уделяется качеству ремонта – к каждой школе и каждому детскому саду подбирается индивидуальный проект.
"Мы не просто ремонтируем и красим стены, а создаем вместе с учителями, педагогами и наставниками новые образовательные пространства, где дети творят, создают, раскрывают свои многочисленные таланты. И очень хочется, чтобы уже во взрослой жизни свои навыки, свои таланты, свое трудолюбие они применили на нашей Белгородской земле", - отметил Гладков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Гладков поручил привести в порядок белгородские мемориалы к 80-летию Победы
11 ноября, 15:06
 
Белгородская областьБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала