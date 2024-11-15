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"Худший советник": в Германии набросились на Салливана из-за Украины - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 15.11.2024 (обновлено: 11:39 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/germaniya-1983896180.html
"Худший советник": в Германии набросились на Салливана из-за Украины
"Худший советник": в Германии набросились на Салливана из-за Украины - РИА Новости, 15.11.2024
"Худший советник": в Германии набросились на Салливана из-за Украины
Немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X назвал Джейка Салливана худшим советником главы Белого дома США. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:17
2024-11-15T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
джейк салливан
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X назвал Джейка Салливана худшим советником главы Белого дома США.Так он отреагировал на заявление чиновника о том, что президент Джо Байден перед уходом с должности запросит у конгресса дополнительные средства на поддержку Киева."Салливан — худший советник по национальной безопасности, которого только можно себе представить", — возмутился Репке.По словам журналиста, администрация Байдена не смогла никак повлиять на ход украинского конфликта, пока была у власти, а теперь хочет бороться в этом вопросе с избранным президентом США Дональдом Трампом и республиканским конгрессом.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241115/zapad-1983906105.html
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сша
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в мире, сша, украина, киев, джейк салливан, джо байден, дональд трамп, германия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Джейк Салливан, Джо Байден, Дональд Трамп, Германия, НАТО
"Худший советник": в Германии набросились на Салливана из-за Украины

Репке: администрация Байдена решила помочь Украине, когда уже проиграла выборы

© AP Photo / Evan VucciCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X назвал Джейка Салливана худшим советником главы Белого дома США.
Так он отреагировал на заявление чиновника о том, что президент Джо Байден перед уходом с должности запросит у конгресса дополнительные средства на поддержку Киева.
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"Салливан — худший советник по национальной безопасности, которого только можно себе представить", — возмутился Репке.
По словам журналиста, администрация Байдена не смогла никак повлиять на ход украинского конфликта, пока была у власти, а теперь хочет бороться в этом вопросе с избранным президентом США Дональдом Трампом и республиканским конгрессом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДжейк СалливанДжо БайденДональд ТрампГерманияНАТО
 
 
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