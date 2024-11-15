"Худший советник": в Германии набросились на Салливана из-за Украины
Репке: администрация Байдена решила помочь Украине, когда уже проиграла выборы
© AP Photo / Evan VucciCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
© AP Photo / Evan Vucci
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X назвал Джейка Салливана худшим советником главы Белого дома США.
Так он отреагировал на заявление чиновника о том, что президент Джо Байден перед уходом с должности запросит у конгресса дополнительные средства на поддержку Киева.
"Салливан — худший советник по национальной безопасности, которого только можно себе представить", — возмутился Репке.
По словам журналиста, администрация Байдена не смогла никак повлиять на ход украинского конфликта, пока была у власти, а теперь хочет бороться в этом вопросе с избранным президентом США Дональдом Трампом и республиканским конгрессом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.