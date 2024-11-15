https://ria.ru/20241115/germanija-1983917270.html

В Германии призвали ООН расследовать подрывы "Северных потоков"

В Германии призвали ООН расследовать подрывы "Северных потоков" - РИА Новости, 15.11.2024

В Германии призвали ООН расследовать подрывы "Северных потоков"

Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призывает ООН провести расследование подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" и... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:00

2024-11-15T12:00

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АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призывает ООН провести расследование подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" и выяснить, знали ли об этом инциденте члены правительства, заявил сопредседатель партии Тино Крупалла. "Мы говорим: инцидент должен быть прояснен, а виновные должны быть привлечены к ответственности. В частности, необходимо выяснить, знали ли члены правительства Германии об этом инциденте до или после него. Мы также потребовали создания комиссии по расследованию в Европейском парламенте, а теперь призываем к проведению расследования Организацией Объединенных Наций", - сказал политик в интервью турецкой газете Aydınlık. Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственное расследование взрывов заявило, что операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стоила около 300 тысяч долларов, причем финансирование осуществлялось из частных источников. Помимо этого, журнал утверждает, что в операции принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал ее бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20241101/peskov-1981322397.html

https://ria.ru/20240831/turtsiya-1969668645.html

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