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В Германии призвали ООН расследовать подрывы "Северных потоков" - РИА Новости, 15.11.2024
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12:00 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/germanija-1983917270.html
В Германии призвали ООН расследовать подрывы "Северных потоков"
В Германии призвали ООН расследовать подрывы "Северных потоков" - РИА Новости, 15.11.2024
В Германии призвали ООН расследовать подрывы "Северных потоков"
Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призывает ООН провести расследование подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" и... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:00
2024-11-15T12:00
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АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призывает ООН провести расследование подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" и выяснить, знали ли об этом инциденте члены правительства, заявил сопредседатель партии Тино Крупалла. "Мы говорим: инцидент должен быть прояснен, а виновные должны быть привлечены к ответственности. В частности, необходимо выяснить, знали ли члены правительства Германии об этом инциденте до или после него. Мы также потребовали создания комиссии по расследованию в Европейском парламенте, а теперь призываем к проведению расследования Организацией Объединенных Наций", - сказал политик в интервью турецкой газете Aydınlık. Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственное расследование взрывов заявило, что операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стоила около 300 тысяч долларов, причем финансирование осуществлялось из частных источников. Помимо этого, журнал утверждает, что в операции принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал ее бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241101/peskov-1981322397.html
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в мире, россия, германия, европа, тино крупалла, дмитрий песков, оон, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Германия, Европа, Тино Крупалла, Дмитрий Песков, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
В Германии призвали ООН расследовать подрывы "Северных потоков"

Немецкая партия АдГ призвала ООН расследовать подрывы "Северных потоков"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призывает ООН провести расследование подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" и выяснить, знали ли об этом инциденте члены правительства, заявил сопредседатель партии Тино Крупалла.
"Мы говорим: инцидент должен быть прояснен, а виновные должны быть привлечены к ответственности. В частности, необходимо выяснить, знали ли члены правительства Германии об этом инциденте до или после него. Мы также потребовали создания комиссии по расследованию в Европейском парламенте, а теперь призываем к проведению расследования Организацией Объединенных Наций", - сказал политик в интервью турецкой газете Aydınlık.
Кремлевская набережная и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
В Кремле прокомментировали слова Трампа о "Северном потоке"
1 ноября, 12:45
Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственное расследование взрывов заявило, что операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стоила около 300 тысяч долларов, причем финансирование осуществлялось из частных источников. Помимо этого, журнал утверждает, что в операции принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал ее бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Турецкое СМИ выдвинуло свою версию взрывов на "Северных потоках"
31 августа, 13:27
 
В миреРоссияГерманияЕвропаТино КрупаллаДмитрий ПесковООНГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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