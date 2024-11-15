https://ria.ru/20241115/gaza-1983955581.html

"Исламский джихад" опубликовал еще одно видео с заложником в Газе

"Исламский джихад" опубликовал еще одно видео с заложником в Газе - РИА Новости, 15.11.2024

"Исламский джихад" опубликовал еще одно видео с заложником в Газе

Палестинская группировка "Исламский джихад" опубликовала еще одно видео, на котором заложник-россиянин, удерживаемый в секторе Газа с октября 2023 года,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:50

2024-11-15T13:50

2024-11-15T14:56

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" опубликовала еще одно видео, на котором заложник-россиянин, удерживаемый в секторе Газа с октября 2023 года, очевидно, под давлением своих похитителей обратился к лидеру партии ШАС Арье Дери.Молодой мужчина, представившийся Александром Труфановым, на иврите обратился к министру Дери с просьбой повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительство, чтобы они сделали все возможное для заключения сделки и не дали Нетаньяху "бросить заложников".Как и в первом видеообращении, в новом видео россиянин, у которого также есть гражданство Израиля, говорит, что ему 28 лет, однако в понедельник ему исполнилось 29, из чего можно сделать вывод, что второе видео, вероятно, было записано вскоре после первого.В среду группировка опубликовала видеообращение с Труфановым. В нем заложник выступил с призывом к израильским гражданам добиться от правительства заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников.Считается, что в плену остается еще около сотни человек, которые были угнаны в сектор Газа во время палестинского нападения на юг Израиля.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысяч палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240907/zalozhniki-1971331544.html

https://ria.ru/20240903/khamas-1970128034.html

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в мире, исламский джихад, израиль, биньямин нетаньяху, россия, москва, хамас