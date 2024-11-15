В плену в секторе Газа остаются более ста человек, сообщил МИД России
Захарова: РФ призывает освободить всех заложников из плена в секторе Газа
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Москва призывает к незамедлительному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов людей, в первую очередь россиян Александра Труфанова и Максима Харкина, заявила в сообщении на сайте ведомства официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Тринадцатого ноября в социальных сетях появилось видеообращение гражданина России и Израиля Александра Труфанова, уже более года удерживаемого организацией "Палестинский исламский джихад" в качестве заложника на территории сектора Газа.
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В размещенном на сайте МИД РФ ответе Захаровой говорится, что "на сегодняшний день в плену остается более ста человек".
"Исходим из того, что захват и длительное принудительное удержание в неволе ни в чем не повинных людей не может быть ничем оправдано", - добавила она.
"Повторяем наш призыв к незамедлительному и безусловному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц и, в первую очередь наших соотечественников Александра Труфанова и Максима Харкина", - заявила Захарова.