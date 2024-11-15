https://ria.ru/20241115/gaza-1983902579.html

В плену в секторе Газа остаются более ста человек, сообщил МИД России

В плену в секторе Газа остаются более ста человек, сообщил МИД России - РИА Новости, 15.11.2024

В плену в секторе Газа остаются более ста человек, сообщил МИД России

Москва призывает к незамедлительному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов людей, в первую очередь россиян Александра Труфанова и Максима... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T10:49

2024-11-15T10:49

2024-11-15T10:56

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Москва призывает к незамедлительному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов людей, в первую очередь россиян Александра Труфанова и Максима Харкина, заявила в сообщении на сайте ведомства официальный представитель МИД России Мария Захарова.Тринадцатого ноября в социальных сетях появилось видеообращение гражданина России и Израиля Александра Труфанова, уже более года удерживаемого организацией "Палестинский исламский джихад" в качестве заложника на территории сектора Газа.В размещенном на сайте МИД РФ ответе Захаровой говорится, что "на сегодняшний день в плену остается более ста человек"."Исходим из того, что захват и длительное принудительное удержание в неволе ни в чем не повинных людей не может быть ничем оправдано", - добавила она."Повторяем наш призыв к незамедлительному и безусловному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц и, в первую очередь наших соотечественников Александра Труфанова и Максима Харкина", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20241112/bayden-1983404367.html

https://ria.ru/20241115/konflikt-1915630213.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, израиль, сектор газа, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)