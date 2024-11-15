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В плену в секторе Газа остаются более ста человек, сообщил МИД России - РИА Новости, 15.11.2024
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10:49 15.11.2024 (обновлено: 10:56 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/gaza-1983902579.html
В плену в секторе Газа остаются более ста человек, сообщил МИД России
В плену в секторе Газа остаются более ста человек, сообщил МИД России - РИА Новости, 15.11.2024
В плену в секторе Газа остаются более ста человек, сообщил МИД России
Москва призывает к незамедлительному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов людей, в первую очередь россиян Александра Труфанова и Максима... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:49
2024-11-15T10:56
в мире
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израиль
сектор газа
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Москва призывает к незамедлительному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов людей, в первую очередь россиян Александра Труфанова и Максима Харкина, заявила в сообщении на сайте ведомства официальный представитель МИД России Мария Захарова.Тринадцатого ноября в социальных сетях появилось видеообращение гражданина России и Израиля Александра Труфанова, уже более года удерживаемого организацией "Палестинский исламский джихад" в качестве заложника на территории сектора Газа.В размещенном на сайте МИД РФ ответе Захаровой говорится, что "на сегодняшний день в плену остается более ста человек"."Исходим из того, что захват и длительное принудительное удержание в неволе ни в чем не повинных людей не может быть ничем оправдано", - добавила она."Повторяем наш призыв к незамедлительному и безусловному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц и, в первую очередь наших соотечественников Александра Труфанова и Максима Харкина", - заявила Захарова.
https://ria.ru/20241112/bayden-1983404367.html
https://ria.ru/20241115/konflikt-1915630213.html
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в мире, россия, израиль, сектор газа, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Израиль, Сектор Газа, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В плену в секторе Газа остаются более ста человек, сообщил МИД России

Захарова: РФ призывает освободить всех заложников из плена в секторе Газа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Москва призывает к незамедлительному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов людей, в первую очередь россиян Александра Труфанова и Максима Харкина, заявила в сообщении на сайте ведомства официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Тринадцатого ноября в социальных сетях появилось видеообращение гражданина России и Израиля Александра Труфанова, уже более года удерживаемого организацией "Палестинский исламский джихад" в качестве заложника на территории сектора Газа.
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В размещенном на сайте МИД РФ ответе Захаровой говорится, что "на сегодняшний день в плену остается более ста человек".
"Исходим из того, что захват и длительное принудительное удержание в неволе ни в чем не повинных людей не может быть ничем оправдано", - добавила она.
"Повторяем наш призыв к незамедлительному и безусловному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц и, в первую очередь наших соотечественников Александра Труфанова и Максима Харкина", - заявила Захарова.
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