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Австрия готовилась к прекращению поставок газа из России, заявил канцлер - РИА Новости, 15.11.2024
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21:19 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/gaz-1984081984.html
Австрия готовилась к прекращению поставок газа из России, заявил канцлер
Австрия готовилась к прекращению поставок газа из России, заявил канцлер - РИА Новости, 15.11.2024
Австрия готовилась к прекращению поставок газа из России, заявил канцлер
Австрия ожидала прекращения поставок газа из России с начала специальной военной операции на Украине и готовилась к этому, заявил в пятницу канцлер страны Карл... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T21:19
2024-11-15T21:19
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Австрия ожидала прекращения поставок газа из России с начала специальной военной операции на Украине и готовилась к этому, заявил в пятницу канцлер страны Карл Нехаммер. "Дамы и господа, сегодня днем меня проинформировали, что "Газпром" - российский поставщик газа для OMV - прекратит поставки OMV с завтрашнего дня. Таким образом, произойдёт, то, чего мы ожидали на протяжении длительного времени с момента начала войны на Украине, и к чему мы готовились", - сказал Нехаммер, его выступление транслировал телеканал Oe24. OMV 13 ноября заявила, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки. Ожидается, что может произойти ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок, сообщала тогда австрийская компания.
https://ria.ru/20241115/gaz-1984061216.html
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украина, австрия, россия, карл нехаммер, газпром, omv, в мире
Украина, Австрия, Россия, Карл Нехаммер, Газпром, OMV, В мире
Австрия готовилась к прекращению поставок газа из России, заявил канцлер

Канцлер Нехаммер: Австрия готовилась к прекращению поставок газа из РФ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Австрия ожидала прекращения поставок газа из России с начала специальной военной операции на Украине и готовилась к этому, заявил в пятницу канцлер страны Карл Нехаммер.
"Дамы и господа, сегодня днем меня проинформировали, что "Газпром" - российский поставщик газа для OMV - прекратит поставки OMV с завтрашнего дня. Таким образом, произойдёт, то, чего мы ожидали на протяжении длительного времени с момента начала войны на Украине, и к чему мы готовились", - сказал Нехаммер, его выступление транслировал телеканал Oe24.
OMV 13 ноября заявила, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки. Ожидается, что может произойти ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок, сообщала тогда австрийская компания.
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УкраинаАвстрияРоссияКарл НехаммерГазпромOMVВ мире
 
 
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