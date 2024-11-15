В Молдавии выразили надежду на продолжение транзита газа через Украину
Глава "Молдовагаза" Чебан надеется, что транзит газа через Украину продолжится
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан надеется, что транзит газа через Украину в Молдавию продолжится, даже если "Газпром" и "Нафтогаз" не подпишут новый контракт, однако компания готова и к другим сценариям. Об этом он заявил в Telegram-канале.
"Ситуация непростая, но есть большая уверенность, что мы зиму проведем без особых треволнений, это касается в первую очередь правобережья. Я все же надеюсь, что возможно продолжение транзита через Украину, даже если не будет нового контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом". Может измениться схема оплаты транзита – контракты будут заключать европейские трейдеры и оператор ГТС Украины с оплатой топлива на границе России", - написал Чебан.
Он отметил, что у компании уже апробированы альтернативные маршруты поставок газа. Самый реальный и выгодный из них - это Трансбалканский коридор. Но в этом случае газ должен пройти через "Турецкий поток", который, по информации "Молдовагаза", "полностью законтрактован" на весь зимний период.
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"Придется искать дополнительные возможности. Второй момент - ограниченные возможности транспортировки на границе Турции и Болгарии, которые могут возникнуть в зимний период. В-третьих, есть возможности поставок из Европы через Украину. Однако, и газ, и логистика заметно дороже, объемы возможных поставок по этому маршруту тоже ограничены, а риски довольно высоки", - пояснил Чебан.
Он отметил, что Молдавия также создает запасы газа для поставок потребителям. На данный момент "Молдовагаз" уже закупил 120 миллионов кубометров газа.
С декабря 2022 года компания "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от государственного предприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.