Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали о последствиях назначения Габбард главой разведки США - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/gabbard-1983986188.html
Эксперты рассказали о последствиях назначения Габбард главой разведки США
Эксперты рассказали о последствиях назначения Габбард главой разведки США - РИА Новости, 15.11.2024
Эксперты рассказали о последствиях назначения Габбард главой разведки США
Назначение на пост главы национальной разведки США Тулси Габбард, чью кандидатуру предложил победитель президентских выборов в США Дональд Трамп, может... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:59
2024-11-15T14:59
в мире
технологии
сша
великобритания
украина
дональд трамп
тулси габбард
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983842582_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db07f84976ba3befc69f6d424afe0f2e.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Назначение на пост главы национальной разведки США Тулси Габбард, чью кандидатуру предложил победитель президентских выборов в США Дональд Трамп, может негативно сказаться на отношениях между разведывательными управления Великобритании и США, считают британские эксперты, чье мнение приводит газета Telegraph. Ранее Трамп заявил, что предложил Габбард на пост директора национальной разведки. Также известно, что она внесена в базу украинского сайта "Миротворец" с апреля 2022 года из-за "участия в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля". "Возможно, главная сила этих особых отношений (между США и Британией - ред.) заключается в обмене разведывательными данными, ...но назначение госпожи Габбард, которая, кажется, ближе к Москве, чем к Лондону, может потенциально дестабилизировать этот уникальный и критически важный альянс", - приводит издание слова отставного полковника ВС Британии Хэмиша де Бреттон-Гордона. По его словам, любые сомнения в том, что высокопоставленное должностное лицо в аппарате США не придерживается пронатовского курса, могут дать российской стороне стимул действовать смелее в отношении Украины. "Страны (разведальянса Австралии, Канады, Новой Зеландии, Британии и США - ред.) "Пять глаз" должны доверять друг другу, однако этому будет угрожать непредсказуемое и враждебное руководство крупнейшего игрока. Большинство просто укроются и займутся оперативной работой, но я подозреваю, что может наступить период гораздо большей неопределенности по вопросам того, скольким стоит делиться", - считает в свою очередь эксперт в области геополитических рисков Джастин Крамп. Бывший высокопоставленный офицер британской разведки Филип Ингрэм отмечает, что назначение кого-либо без опыта работы в разведке должно стать "тревожным сигналом", однако, по его мнению, это не повлияет на обмен разведданными между странами на профессиональном уровне. "Но я думаю, что агентства будут адаптировать способ донесения сведений своим начальникам, а также уровень деталей на брифингах", - уточняет он. По его мнению, предложение назначить Габбард на пост главы национальной разведки США может быть связано с желанием предоставить Илону Маску, который должен возглавить новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), доступ в два самых дорогих департамента США, чтобы при этом ему не мешали опытные политики, которые хотели бы их защитить. Источник в британском правительстве заявил, что комментировать кандидатуру еще рано, однако даже при ее назначении США останутся "ближайшим союзником" Великобритании и между странами не возникнет проблем, пишет Telegraph. После вступления Трампа в должность 20 января новому составу конгресса предстоит заслушать кандидатов на посты в администрацию, а затем утвердить их. Поскольку у республиканцев ожидается большинство в обеих палатах парламента, процедура согласования номинантов должна пройти быстро. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983913702.html
https://ria.ru/20241107/ssha-1982381446.html
https://ria.ru/20241115/tramp-1983877590.html
сша
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983842582_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_660dbfecb99ce2645f6809e746914e9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, великобритания, украина, дональд трамп, тулси габбард, илон маск, nbc
В мире, Технологии, США, Великобритания, Украина, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Илон Маск, NBC
Эксперты рассказали о последствиях назначения Габбард главой разведки США

Telegraph: назначение Габбард главой разведки США ухудшит отношения с Британией

© AP Photo / Mary AltafferТулси Габбард
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Тулси Габбард. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Назначение на пост главы национальной разведки США Тулси Габбард, чью кандидатуру предложил победитель президентских выборов в США Дональд Трамп, может негативно сказаться на отношениях между разведывательными управления Великобритании и США, считают британские эксперты, чье мнение приводит газета Telegraph.
Ранее Трамп заявил, что предложил Габбард на пост директора национальной разведки. Также известно, что она внесена в базу украинского сайта "Миротворец" с апреля 2022 года из-за "участия в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля".
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В США Украине пригрозили территориальными уступками, пишет Politico
Вчера, 11:43
"Возможно, главная сила этих особых отношений (между США и Британией - ред.) заключается в обмене разведывательными данными, ...но назначение госпожи Габбард, которая, кажется, ближе к Москве, чем к Лондону, может потенциально дестабилизировать этот уникальный и критически важный альянс", - приводит издание слова отставного полковника ВС Британии Хэмиша де Бреттон-Гордона.
По его словам, любые сомнения в том, что высокопоставленное должностное лицо в аппарате США не придерживается пронатовского курса, могут дать российской стороне стимул действовать смелее в отношении Украины.
"Страны (разведальянса Австралии, Канады, Новой Зеландии, Британии и США - ред.) "Пять глаз" должны доверять друг другу, однако этому будет угрожать непредсказуемое и враждебное руководство крупнейшего игрока. Большинство просто укроются и займутся оперативной работой, но я подозреваю, что может наступить период гораздо большей неопределенности по вопросам того, скольким стоит делиться", - считает в свою очередь эксперт в области геополитических рисков Джастин Крамп.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Politico назвала кандидатов на пост госсекретаря США
7 ноября, 11:13
Бывший высокопоставленный офицер британской разведки Филип Ингрэм отмечает, что назначение кого-либо без опыта работы в разведке должно стать "тревожным сигналом", однако, по его мнению, это не повлияет на обмен разведданными между странами на профессиональном уровне.
"Но я думаю, что агентства будут адаптировать способ донесения сведений своим начальникам, а также уровень деталей на брифингах", - уточняет он.
По его мнению, предложение назначить Габбард на пост главы национальной разведки США может быть связано с желанием предоставить Илону Маску, который должен возглавить новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), доступ в два самых дорогих департамента США, чтобы при этом ему не мешали опытные политики, которые хотели бы их защитить.
Источник в британском правительстве заявил, что комментировать кандидатуру еще рано, однако даже при ее назначении США останутся "ближайшим союзником" Великобритании и между странами не возникнет проблем, пишет Telegraph.
После вступления Трампа в должность 20 января новому составу конгресса предстоит заслушать кандидатов на посты в администрацию, а затем утвердить их. Поскольку у республиканцев ожидается большинство в обеих палатах парламента, процедура согласования номинантов должна пройти быстро.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Трамп пообещал усердно работать над разрешением украинского конфликта
Вчера, 08:31
 
В миреТехнологииСШАВеликобританияУкраинаДональд ТрампТулси ГаббардИлон МаскNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала