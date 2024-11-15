Эксперты рассказали о последствиях назначения Габбард главой разведки США
Telegraph: назначение Габбард главой разведки США ухудшит отношения с Британией
© AP Photo / Mary AltafferТулси Габбард
© AP Photo / Mary Altaffer
Тулси Габбард. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Назначение на пост главы национальной разведки США Тулси Габбард, чью кандидатуру предложил победитель президентских выборов в США Дональд Трамп, может негативно сказаться на отношениях между разведывательными управления Великобритании и США, считают британские эксперты, чье мнение приводит газета Telegraph.
"Возможно, главная сила этих особых отношений (между США и Британией - ред.) заключается в обмене разведывательными данными, ...но назначение госпожи Габбард, которая, кажется, ближе к Москве, чем к Лондону, может потенциально дестабилизировать этот уникальный и критически важный альянс", - приводит издание слова отставного полковника ВС Британии Хэмиша де Бреттон-Гордона.
По его словам, любые сомнения в том, что высокопоставленное должностное лицо в аппарате США не придерживается пронатовского курса, могут дать российской стороне стимул действовать смелее в отношении Украины.
"Страны (разведальянса Австралии, Канады, Новой Зеландии, Британии и США - ред.) "Пять глаз" должны доверять друг другу, однако этому будет угрожать непредсказуемое и враждебное руководство крупнейшего игрока. Большинство просто укроются и займутся оперативной работой, но я подозреваю, что может наступить период гораздо большей неопределенности по вопросам того, скольким стоит делиться", - считает в свою очередь эксперт в области геополитических рисков Джастин Крамп.
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Бывший высокопоставленный офицер британской разведки Филип Ингрэм отмечает, что назначение кого-либо без опыта работы в разведке должно стать "тревожным сигналом", однако, по его мнению, это не повлияет на обмен разведданными между странами на профессиональном уровне.
"Но я думаю, что агентства будут адаптировать способ донесения сведений своим начальникам, а также уровень деталей на брифингах", - уточняет он.
По его мнению, предложение назначить Габбард на пост главы национальной разведки США может быть связано с желанием предоставить Илону Маску, который должен возглавить новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), доступ в два самых дорогих департамента США, чтобы при этом ему не мешали опытные политики, которые хотели бы их защитить.
Источник в британском правительстве заявил, что комментировать кандидатуру еще рано, однако даже при ее назначении США останутся "ближайшим союзником" Великобритании и между странами не возникнет проблем, пишет Telegraph.
После вступления Трампа в должность 20 января новому составу конгресса предстоит заслушать кандидатов на посты в администрацию, а затем утвердить их. Поскольку у республиканцев ожидается большинство в обеих палатах парламента, процедура согласования номинантов должна пройти быстро.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.