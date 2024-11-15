https://ria.ru/20241115/fotografiya-1983871210.html

Пушков увидел неожиданную деталь в фото Байдена с Трампом

Пушков увидел неожиданную деталь в фото Байдена с Трампом - РИА Новости, 15.11.2024

Пушков увидел неожиданную деталь в фото Байдена с Трампом

Совместная фотография действующего и будущего президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена, позировавшего вместе со своей женой Джилл, демонстрирует лицемерие... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T05:37

2024-11-15T05:37

2024-11-15T05:42

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

карин жан-пьер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983870313_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_24f43b446e9fd3e428005295342811ee.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Совместная фотография действующего и будущего президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена, позировавшего вместе со своей женой Джилл, демонстрирует лицемерие американского истеблишмента. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале."Идиллия на лужайке Белого дома: счастливое трио. Трамп счастлив, что победил, Байден счастлив, что проиграла Камала, а Джилл Байден несчастна, но делает вид, что счастлива (при этом оба ненавидят Трампа и пытались упечь его в тюрьму). Так велит американская политическая традиция", — написал он.Сенатор обратил внимание на то, что на фотографии отсутствует жена Трампа Мелания, которая отказалась ехать в Белый дом на встречу ее мужа Байденом и его супругой."При этом жена Трампа ехать на встречу пить чай с женой Байдена наотрез отказалась. <…> И делать вид, что все ОК, как предписывает американское лицемерие, не захотела", — резюмировал Пушков, отметив, что она не может забыть обыски в имении Трампов, санкционированные Байденом.Встреча Байдена и Трампа в Белом доме по вопросу передачи власти состоялась в среду. По словам пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер, действующий президент в ходе беседы с победителем выборов подтвердил, что передача власти пройдет в мирном и упорядоченном формате.

https://ria.ru/20241112/tramp-1983258292.html

https://ria.ru/20241111/pushkov-1983064919.html

https://ria.ru/20241111/pushkov-1983029635.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, карин жан-пьер