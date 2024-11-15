Пушков увидел неожиданную деталь в фото Байдена с Трампом
Пушков: совместное фото Трампа и Байдена демонстрирует американское лицемерие
© White House / Adam SchultzДональд Трамп, президент Байден и его жена Джилл в Белом доме
© White House / Adam Schultz
Дональд Трамп, президент Байден и его жена Джилл в Белом доме
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Совместная фотография действующего и будущего президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена, позировавшего вместе со своей женой Джилл, демонстрирует лицемерие американского истеблишмента. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
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"Идиллия на лужайке Белого дома: счастливое трио. Трамп счастлив, что победил, Байден счастлив, что проиграла Камала, а Джилл Байден несчастна, но делает вид, что счастлива (при этом оба ненавидят Трампа и пытались упечь его в тюрьму). Так велит американская политическая традиция", — написал он.
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Сенатор обратил внимание на то, что на фотографии отсутствует жена Трампа Мелания, которая отказалась ехать в Белый дом на встречу ее мужа Байденом и его супругой.
"При этом жена Трампа ехать на встречу пить чай с женой Байдена наотрез отказалась. <…> И делать вид, что все ОК, как предписывает американское лицемерие, не захотела", — резюмировал Пушков, отметив, что она не может забыть обыски в имении Трампов, санкционированные Байденом.
Встреча Байдена и Трампа в Белом доме по вопросу передачи власти состоялась в среду. По словам пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер, действующий президент в ходе беседы с победителем выборов подтвердил, что передача власти пройдет в мирном и упорядоченном формате.
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