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Более 30 мероприятий пройдет в рамках форума и выставки "Транспорт России" - РИА Новости, 15.11.2024
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12:35 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/forum-1983928579.html
Более 30 мероприятий пройдет в рамках форума и выставки "Транспорт России"
Более 30 мероприятий пройдет в рамках форума и выставки "Транспорт России" - РИА Новости, 15.11.2024
Более 30 мероприятий пройдет в рамках форума и выставки "Транспорт России"
Более 30 мероприятий с участием свыше 300 представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей компаний-флагманов сферы транспорта,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:35
2024-11-15T12:35
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роман старовойт
снг
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 30 мероприятий с участием свыше 300 представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей компаний-флагманов сферы транспорта, цифровизации и инфраструктурного строительства состоятся в рамках XVIII Международного форума и выставки "Транспорт России" с 19 по 21 ноября, сообщили в оргкомитете. Мероприятие проходит при поддержке правительства РФ. Главная тема этого года – "Эффективная транспортная система. Ключевые элементы". Представители власти и лидеры отрасли обсудят острые проблемы и новые проекты, задающие вектор развития транспортной инфраструктуры страны. Основные темы форума: модель развития скоростного движения в России, повышение доступности и безопасности транспортных услуг, механизмы укрепления технологического суверенитета российского транспорта. В рамках международной повестки министры транспорта государств-участников стран СНГ обсудят вопросы развития стратегического партнерства, национальных транспортных систем и их интеграции в общую транспортную сеть Содружества. Особое внимание будет уделено укреплению взаимосвязанности стран, определены новые точки роста: международно-транспортные и транспортно-логистические проекты, говорится в сообщении. Еще одной важной частью программы станет диалог министра транспорта РФ с регионами. Роман Старовойт встретится с главами субъектов РФ, чтобы обсудить развитие транспортного комплекса на местах. Представители регионов расскажут об успешных примерах реализации инфраструктурных проектов, рассмотрят ключевые механизмы и практики, которые помогут реализовать национальный проект "Безопасные качественные дороги". Впервые на форуме состоится торжественное вручение премии в области транспортной науки и техники имени В. Н. Образцова, учрежденной Правительством Российской Федерации в 2024 году. Премия будет вручена в трех номинациях: за заслуги в области транспортной науки и транспортного образования, за вклад в развитие транспорта и транспортного строительства и за внедрение инновационных технологических решений на транспорте и в транспортном строительстве, рассказали в оргкомитете. Выставка "Транспорт России" в этом году займет площадь 3,9 тысячи квадратных метров, где свои проекты представят более 100 экспонентов из числа ключевых компаний отрасли. Точкой притяжения станет объединенный стенд приоритетных проектов. Посетители выставки будут иметь возможность ознакомиться с последними достижениями транспортной сферы, смогут заглянуть в будущее отрасли в окружении новейших средств передвижения и уникальных макетов инфраструктуры. В последний день работы "Транспорта России", состоится награждение победителей национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула Движения". В шорт-лист премии в этом году вошло 50 проектов, заключили в оргкомитете.
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россия, роман старовойт, снг, содружество
Россия, Роман Старовойт, СНГ, Содружество

Более 30 мероприятий пройдет в рамках форума и выставки "Транспорт России"

© Фото : Транспортная неделя – 2024/TelegramВыставка "Транспорт России"
Выставка Транспорт России - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Транспортная неделя – 2024/Telegram
Выставка "Транспорт России". Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 30 мероприятий с участием свыше 300 представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей компаний-флагманов сферы транспорта, цифровизации и инфраструктурного строительства состоятся в рамках XVIII Международного форума и выставки "Транспорт России" с 19 по 21 ноября, сообщили в оргкомитете.
Мероприятие проходит при поддержке правительства РФ.
Главная тема этого года – "Эффективная транспортная система. Ключевые элементы". Представители власти и лидеры отрасли обсудят острые проблемы и новые проекты, задающие вектор развития транспортной инфраструктуры страны. Основные темы форума: модель развития скоростного движения в России, повышение доступности и безопасности транспортных услуг, механизмы укрепления технологического суверенитета российского транспорта.
В рамках международной повестки министры транспорта государств-участников стран СНГ обсудят вопросы развития стратегического партнерства, национальных транспортных систем и их интеграции в общую транспортную сеть Содружества. Особое внимание будет уделено укреплению взаимосвязанности стран, определены новые точки роста: международно-транспортные и транспортно-логистические проекты, говорится в сообщении.
Еще одной важной частью программы станет диалог министра транспорта РФ с регионами. Роман Старовойт встретится с главами субъектов РФ, чтобы обсудить развитие транспортного комплекса на местах. Представители регионов расскажут об успешных примерах реализации инфраструктурных проектов, рассмотрят ключевые механизмы и практики, которые помогут реализовать национальный проект "Безопасные качественные дороги".
Впервые на форуме состоится торжественное вручение премии в области транспортной науки и техники имени В. Н. Образцова, учрежденной Правительством Российской Федерации в 2024 году. Премия будет вручена в трех номинациях: за заслуги в области транспортной науки и транспортного образования, за вклад в развитие транспорта и транспортного строительства и за внедрение инновационных технологических решений на транспорте и в транспортном строительстве, рассказали в оргкомитете.
Выставка "Транспорт России" в этом году займет площадь 3,9 тысячи квадратных метров, где свои проекты представят более 100 экспонентов из числа ключевых компаний отрасли. Точкой притяжения станет объединенный стенд приоритетных проектов. Посетители выставки будут иметь возможность ознакомиться с последними достижениями транспортной сферы, смогут заглянуть в будущее отрасли в окружении новейших средств передвижения и уникальных макетов инфраструктуры.
В последний день работы "Транспорта России", состоится награждение победителей национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула Движения". В шорт-лист премии в этом году вошло 50 проектов, заключили в оргкомитете.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Мишустин осмотрел выставку на экспортном форуме "Сделано в России"
14 октября, 14:26
 
РоссияРоман СтаровойтСНГСодружество
 
 
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