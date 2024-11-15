https://ria.ru/20241115/farrakhov-1984032305.html

Фаррахов: РФ и КНР меняют отношения в сторону взаимодействия в наукотехе

Фаррахов: РФ и КНР меняют отношения в сторону взаимодействия в наукотехе - РИА Новости, 15.11.2024

Фаррахов: РФ и КНР меняют отношения в сторону взаимодействия в наукотехе

Россия и Китай диверсифицируют отношения в сторону более широкого взаимодействия в сфере науки, научно-технологического развития и инновационной деятельности,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:52

2024-11-15T16:52

2024-11-15T16:52

айрат фаррахов

госдума рф

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КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Россия и Китай диверсифицируют отношения в сторону более широкого взаимодействия в сфере науки, научно-технологического развития и инновационной деятельности, сообщил депутат Госдумы Айрат Фаррахов на площадке II Международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество". На форуме, проходящем в Казани, он выступил модератором сессии "Диалог и сотрудничество: партнерство России и Китая в современном мировом контексте", организованной Госдумой ФС РФ. Предметом разговора, в частности, стали парламентские аспекты сопряжения строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути, а также вопросы сотрудничества регионов России и КНР. По итогам сессии с участием спикеров обеих сторон, Фаррахов обозначил итоги диалога, а также поделился своими впечатлениями от форума в общении с представителями СМИ. "Очень наполненный, активный и эффективный форум, который дает возможности для сотрудничества малых предпринимателей, крупных корпораций, субъектов и провинций России, и Китая. Мы видим огромный интерес к этому форуму со стороны всех субъектов страны. Мне форум нравится. И сегодня мне показалось, что на втором форуме "Ростки" наметилась уже серьезная тенденция не просто на наполнение отношений в сфере экономики, а именно на диверсификацию их в сторону более технологического и гуманитарного сотрудничества – сотрудничества в области науки, образования, медицины. Это очень важно и, наверное, цель именно в этом", - отметил депутат. Он добавил, что граждане двух стран очень близки и им, безусловно, есть чему учиться друг у друга, есть куда развивать отношения в самых разных сферах взаимодействия. Однако любая сфера требует нормативного регулирования, и этому еще предстоит учиться, подытожил Фаррахов.

https://ria.ru/20241115/knr-1984028847.html

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айрат фаррахов, госдума рф