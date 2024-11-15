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Главы МИД ЕС обсудят отношения с США при Трампе, сообщил источник - РИА Новости, 15.11.2024
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17:31 15.11.2024 (обновлено: 17:32 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/evrosoyuz-1984039390.html
Главы МИД ЕС обсудят отношения с США при Трампе, сообщил источник
Главы МИД ЕС обсудят отношения с США при Трампе, сообщил источник - РИА Новости, 15.11.2024
Главы МИД ЕС обсудят отношения с США при Трампе, сообщил источник
Главы МИД ЕС в закрытом режиме обсудят 18 ноября перспективу отношений с США при Дональде Трампе, в частности, увеличение союзом поддержки Украины, сообщил... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:31
2024-11-15T17:32
в мире
украина
сша
брюссель
дональд трамп
жозеп боррель
евросоюз
выборы президента сша — 2024
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Главы МИД ЕС в закрытом режиме обсудят 18 ноября перспективу отношений с США при Дональде Трампе, в частности, увеличение союзом поддержки Украины, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Мы будем обсуждать отношения с США только с участием министров иностранных дел. Эту тему внес Жозеп Боррель, обсуждения коснутся трех областей: Украина, Ближний Восток и двусторонние отношения… Что касается Украины, то мы будем обсуждать наши обязательства по поддержке Украины, поддержку необходимо увеличивать, учитывая потребности Украины и сложную ситуацию, в которой она находится", - сказал он.
https://ria.ru/20241111/zapad-1982960712.html
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в мире, украина, сша, брюссель, дональд трамп, жозеп боррель, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Брюссель, Дональд Трамп, Жозеп Боррель, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
Главы МИД ЕС обсудят отношения с США при Трампе, сообщил источник

Главы МИД стран ЕС 18 ноября обсудят перспективы отношений с США при Трампе

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Главы МИД ЕС в закрытом режиме обсудят 18 ноября перспективу отношений с США при Дональде Трампе, в частности, увеличение союзом поддержки Украины, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Мы будем обсуждать отношения с США только с участием министров иностранных дел. Эту тему внес Жозеп Боррель, обсуждения коснутся трех областей: Украина, Ближний Восток и двусторонние отношения… Что касается Украины, то мы будем обсуждать наши обязательства по поддержке Украины, поддержку необходимо увеличивать, учитывая потребности Украины и сложную ситуацию, в которой она находится", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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В миреУкраинаСШАБрюссельДональд ТрампЖозеп БоррельЕвросоюзВыборы президента США — 2024
 
 
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