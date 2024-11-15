https://ria.ru/20241115/evrosoyuz-1984039390.html

Главы МИД ЕС обсудят отношения с США при Трампе, сообщил источник

Главы МИД ЕС обсудят отношения с США при Трампе, сообщил источник - РИА Новости, 15.11.2024

Главы МИД ЕС обсудят отношения с США при Трампе, сообщил источник

Главы МИД ЕС в закрытом режиме обсудят 18 ноября перспективу отношений с США при Дональде Трампе, в частности, увеличение союзом поддержки Украины, сообщил... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T17:31

2024-11-15T17:31

2024-11-15T17:32

в мире

украина

сша

брюссель

дональд трамп

жозеп боррель

евросоюз

выборы президента сша — 2024

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Главы МИД ЕС в закрытом режиме обсудят 18 ноября перспективу отношений с США при Дональде Трампе, в частности, увеличение союзом поддержки Украины, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Мы будем обсуждать отношения с США только с участием министров иностранных дел. Эту тему внес Жозеп Боррель, обсуждения коснутся трех областей: Украина, Ближний Восток и двусторонние отношения… Что касается Украины, то мы будем обсуждать наши обязательства по поддержке Украины, поддержку необходимо увеличивать, учитывая потребности Украины и сложную ситуацию, в которой она находится", - сказал он.

https://ria.ru/20241111/zapad-1982960712.html

украина

сша

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, брюссель, дональд трамп, жозеп боррель, евросоюз, выборы президента сша — 2024